بالصور .. النقل : الانتهاء من عمليات صيانة المواقع المتضررة بعقبة الضلم جراء الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

اعلنت فرق الصيانة التابعة لوزارة النقل الانتهاء من معظم عمليات الصيانة في المواقع المتضررة بعقبة ضلع، والتي نتجت عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة، خلال الأيام الماضية والتي تجاوزت المعدلات المعتادة.

واوضحت وزارة النقل، في بيان لها السبت (18 فبراير 2017)، إن فرق الصيانة في منطقة عسير تقوم بدورها مباشرة وبالتنسيق مع اللجنة المشكلة من المعنيين بالإمارة، والجهات الأمنية من الدفاع المدني، وإدارة المرور؛ لتأمين الحركة إلى حين فتح الطريق بعد معالجة الأضرار التي لحقت به.

وتابعت الوزارة أن هذه العملية من أكبر عمليات المعالجة للعقبة والطريق الذي يربط بين عسير وجازان والساحل؛ حيث شهد انهيارات متعددة وسقوط صخور من الجبال أدت إلى تعطل الحركة بالكامل؛ حيث يقوم فريق إدارة الطرق والنقل بمنطقة عسير بجهود كبيرة منذ صباح أمس الجمعة وإلى هذه اللحظة لتهيئة المواقع المتضررة من الانهيارات.

واشارت الوزارة إلى أنه يتم وضع ردميات حجرية وترابية بكميات تجاوزت 30 ألف م³؛ حيث تمت الاستعانة بأكثر من 35 من معدات الصيانة من شاحنات وجرافات؛ لإنجاز العمل في أسرع وقت، وتم العمل أيضًا على إعادة السفلتة وتجهيز الطريق للحركة، وسيتم بناء جسور استنادية في بعض مواقع الوادي بشكل دائم لتعزيز المناطق المتضررة.

ومازال الضباب الكثيف والأمطار المتفرقة والمستمرة على العقبة يشكل خطرًا، بحسب الوزارة، مؤكدة أنه حفاظًا على حياة وسلامة سالكي الطريق سيستمر إغلاق العقبة؛ لحين التأكد من تأمين المناطق الخطرة، وتفادي سقوط الصخور من أعلى الجبال والمناطق المتشبعة بالمياه أو المواقع التي يخشى احتمال تساقط جديد للصخور.

ونوهت وزارة النقل إلى أنه شوهد أثناء عمليات المراقبة للموقع خلال الساعات الماضية تحرك الصخور من أعلى الجبال.

واكد تركي الطعيمي المتحدث الرسمي والمشرف العام على التسويق والاتصال بوزارة النقل إن فرق الصيانة في المنطقة الشرقية استكملت جهودها لفتح الطرق في مواقع مختلفة بالمنطقة، ولا يزال العمل قائما لإعادة طريق الظهران بقيق الأحساء.

واضاف أنه إلى هذه الساعة يتم سحب كميات كبيرة من المياه؛ نتيجة فياضان بحيرة مدن الصناعية بالدمام، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأعمال خلال الدقائق المقبلة.