الصين تعلق أنشطة استيراد الفحم من كوريا الشمالية بسبب التجربة الصاروخية - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

قررت الصين تعليق جميع أنشطة استيراد الفحم من كوريا الشمالية خلال العام 2017، بعد تجربة صاروخية جديدة لبيونغ يانغ، ودعوة واشنطن بكين إلى بذل جهود إضافية للحد من اندفاع كوريا الشمالية.

وأوضح بيان للخارجية الصينية، السبت، بأن الصين ” ستعلق مؤقتا جميع وارداتها من الفحم من كوريا الشمالية لما تبقى من العام الجاري”. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان الخارجية الصينية إن التعليق “يشمل الشحنات التي ما زالت طلباتها للجمارك قيد النظر ” .

جاء هذا القرار الذي يحرم بيونغ يانغ من مورد حيوي للعملات الأجنبية، بعد أقل من أسبوع على تجربة جديدة نفذتها لصاروخ (بوكغوكسونغ 2) البالستي الذي اجتاز الأحد، حوالى 500 كلم قبل السقوط في بحر اليابان، الأمر الذي اثار ردود فعل حادة في آسيا والولايات المتحدة.

وشدد القرار الصادر 30 نوفمبر العقوبات الدولية على نظام بيونغ يانغ، عبر إدراج عنصر جديد حدد سقف 400,9 مليون دولار (او 7.5 ملايين طن) سنويا لصادرات كوريا الشمالية من الفحم اعتبارا من اول كانون الثاني 2017، ما يعني خفضا نسبته 62 في المئة مقارنة بالعام 2015. وفقا لفرانس برس.