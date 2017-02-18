اليامي مشيدا بالاتحاد: ينافس رغم الصعاب والأوضاع المالية - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أشاد حسن اليامي لاعب نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، بفوز فريقه الاتحادي على الشباب بثنائية نظيفة في الجولة 19 من منافيات دوري جميل للمحترفين، والتقدم نحو المنافسة على اللقب.

وأكد اليامي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ” الاتحاد ينافس وينافس رغم الأوضاع المالية .. نعم أنت فخر لجماهيرك ومحبيك .. شكرا للإدارة .. شكرا للاعبين والجهاز الفني .. شكرا للجماهير ” .

وأضاف ” ألف ألف مبروووك يا جمهور الذهب… مباراه جميلة ومستوى رائع… ثلاث نقاط مهمه جدا لخزينة العميد ” .