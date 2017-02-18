عقبة ضلع لازالت مقفلة ولاصحة عن الاستطاعة باستخدامها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

تناقل الجميع الرسائل ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن طريقة عقبة ضلع اصبح سالكا لمستخدمية .

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لمرور عسير العقيد محمد عسيري بأن الطريق لازال مغلق والاعمال جارية ولم يسمح باستخدام الطريق الا للمركبات الرسميه ومركبات القوات المسلحة حتى يتم التاكد من سلامة الطريق وسيتم الاشعار عن مدى الاستطاعة باستخدام الطريق للأهالي في حينة .

فيما صرح المتحدث بان على الجميع والراغبين باستخدام طريق عقبة ضلع باستخدام الطرق البديلة وهي عقبتي الصماء وشعار . ويتمنى السلامة للجميع .