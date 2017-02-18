الجابر: الخسارة من الاتحاد عقوبة إلهية - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

عبر سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب عن حزنه بعد الخسارة من الاتحاد بهدفين نظيفين في الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين مساء اليوم.

وقال الجابر في تصريحات له عقب اللقاء :” قدمنا مباراة جيدة رغم الهزيمة ما يحدث في الشباب ربما يكون عقوبة إلهية “.

وأضاف: ” الهدف الأول جاء بسبب خطأ من الدفاع ولكن هذه كرة القدم وعلينا العودة بشكل أقوي “.