الجابر: الخسارة من الاتحاد عقوبة إلهية - صحيفة صدى الالكترونية

الجابر: الخسارة من الاتحاد عقوبة إلهية
عبر سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب عن حزنه بعد الخسارة من الاتحاد بهدفين نظيفين في الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين مساء اليوم.
وقال الجابر في تصريحات له عقب اللقاء :” قدمنا مباراة جيدة رغم الهزيمة ما يحدث في الشباب ربما يكون عقوبة إلهية “.
وأضاف: ” الهدف الأول جاء بسبب خطأ من الدفاع ولكن هذه كرة القدم وعلينا العودة بشكل أقوي “.
بدر الروقي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههههه اللهم لاشماته
سليم عطية الحنيني[ عدد التعليقات: 647 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة الا بالله
ابوعلاوي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور
التاريخ سوف يسجلها لك لو استطعت الحاق الخساره بفريقك المفضل وتشعل المنافسه على لقب بطل الدوري ولكن اتوقع ان هذا من سابع المستحيلات خشية غضب محبي فريقك المفضل وسوف تفتح له الطريق مثل غيرك من الفرق الصغيره وتاكل باثنين اوثلاثه
ياخي حسين ياخي[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه كل تصريحاته في نهايتها بنرجع بقوه
اللهم لا شماته
وهذي شماتة النوفل والبلطان على الأهلي والنصر ربك موجود
القرشي[ عدد التعليقات: 1666 ] نشر منذ 3 شهور
هذا مازرعته يد خالد البلطان عندما كان رئيسآ لنادي الشباب وهذا الذي جعل الأمير خالد بن سعد يترك
كرسي رئاسة الشباب بعد أن تكشفت له الحائق الموجعة والمرة من فعائل خالد البلطان وعلاقته مع بعض
إدارات الأندية التي وصلت لحد القطيعة والكراهية مع الكيان الشبابي وأتذكر أول ماتسلم أمور الشباب قال
كلمته الشهيرة نحن الشابيين لا نعادي أحدآ ونحترم جميع الأندية بلا أي إستثناء أما كيف كانت إدارة الشباب
تتعامل مع الأندية فهذا الأمر لا دخل لي به وقال أيضآ للمذيع إذا كنت تقصد علاقتنا مع النادي الأهلي فأحب
أن أطمأنك بأن علاقتي مع جميع الأهلاويين سمن على عسل .
وأتت من بعد إدارة الأمير خالد بن سعد إدارة عبدالله القريني التي لم تكن إحترافية أبدآ في تعاملها مع جميع
الملفات المتعلقة بقضايا ولاعبين نادي الشباب فقد كانت تنفذ أجندة خالد البلطان وتصفية حساباته مع الكيان
الأهلاوي خاصة فيما يتعلق بقضية الكبتن محمد العويس معرضة نادي الشباب لخطر قرارات الفيفا التي لا ترحم
أحدآ ولا تجامل أحدآ إذا ما أتخذت في حقه قرارآ وهذا هو الكبتن سامي قد نطق بالحقيقة التي أتوقع من بعد
تصريحه هذا سوف يقال من منصبه كمدرب لنادي الشباب والأيام حبلى بما هو أسوأ بسبب مازرعته
ولا زالت تزرعه يد خالد البلطان الذي لم يجد أحدآ من الشبابيين يقف في وجهه ويقول له كفى .
ايوب[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
عبدالله بن مساعد حسيبه الله يراكض لإرضاء الفقر والخدم في قضاياهم ويبحث عن رضاهم.. ومطنش الشباب… البلطان كان مصدر قوة الشباب ابتعد وصار في اسوء حال للاسف
عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
ومبارة الدور الاول
وهدفكم التسلل ماذا تسميه ؟؟؟؟
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5425 ] نشر منذ 3 شهور
يازينك ساكت
محمد[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
جاك الكذب
aglu ahedd[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
صراحة الى متى ادارة الشباب متمسكين فيه مدرب فاششششششششششششششششل بمعنى الكلمة الله يستر من الايام الجاية
نزع انياب الليث الله لا يوفقه
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
مشعل الشمري[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 شهور
جاكم العالمي انت وباقابر ياويلكم
ابوسعد[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 3 شهور
والله انحن عارفين
بس ايش الي خاب
اليوتب في الموضوع