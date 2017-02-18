لا تعليق للدراسة بمدارس عسير - صحيفة صدى الالكترونية

لا تعليق للدراسة بمدارس عسير
أوضح المتحدث الرسمي لإمارة عسير سعد آل ثابت أنه لا صحة للرسالة المتداولة حول توجيه سمو أمير المنطقة بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد، وقال أنه لم يصدر من سموه أي توجيه بتعليق الدراسة، مشيراً إلى أن قرارات تعليق الدراسة تصدر من التعليم.
من جهته أوضح متحدث إدارة تعليم عسير محمد الفيفي بأنه تم تعليق الدراسة في مدارس تهامة الشرقية والغربية التابعة لإدارة تعليم عسير فقط، وذلك نظراً للظروف الجوية وانقطاع الطرق، وأشار إلى أن باقي مدارس المنطقة لم يصدر بشأنها أي قرار لتعليق الدراسة حتى الآن.
يذكر أن عدداً من أولياء الأمور والمعلمين طالبوا بتعليق الدراسة في مدارس المنطقة حتى يتم التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية في أغلب المدارس والتي تشكل خطراً على سلامة الطلاب والطالبات، فيما تناقل عدد من المعلمين والمعلمات نبأ تعليق الدراسة “داخلياً” في عدد من المدارس لهذه الأسباب.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
لاتعلقون الدراسه 😤
انا لومكان وزير التعليم الغي نظام التعليق ✋
لان ان علقانها راحوا هم بانفسهم للاوديه والسيول وغرقوا
وان ماعلقناها بيداومون وبهيك نحفظهم من ان يلقوا بانفسهم للتهلكه 🙃🙃…ولو ولو توفى احد منهم في طريقه للمدرسه فيكون شهيد لانه غريق وبنفس الوقت في سبيل طلب العلم
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
لاتعلقون الدراسه 😤
انا لومكان وزير التعليم الغي نظام التعليق ✋
لان ان علقانها راحوا هم بانفسهم للاوديه والسيول وغرقوا
وان ماعلقناها بيداومون وبهيك نحفظهم من ان يلقوا بانفسهم للتهلكه 🙃🙃…ولو ولو توفى احد منهم في طريقه للمدرسه فيكون شهيد لانه غريق وبنفس الوقت في سبيل طلب العلم
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
لاتعلقون الدراسه 😤
انا لومكان وزير التعليم الغي نظام التعليق ✋
لان ان علقانها راحوا هم بانفسهم للاوديه والسيول وغرقوا
وان ماعلقناها بيداومون وبهيك نحفظهم من ان يلقوا بانفسهم للتهلكه 🙃🙃…ولو ولو توفى احد منهم في طريقه للمدرسه فيكون شهيد لانه غريق وبنفس الوقت في سبيل طلب العلم
جاسم[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
ماوراء الغيوم الوعد هب ضفعه لو انه مات لك طفل او راحت سيارتك او انعدم بيتك ماقلت هذا الكلام أيها الامعه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
والله صدق . اللي ايده بالموية مو مثل اللي ايده بالنار
لؤي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
اسوووم تتزوجيني
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
لااا 😅😭