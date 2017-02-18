لا تعليق للدراسة بمدارس عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة عسير سعد آل ثابت أنه لا صحة للرسالة المتداولة حول توجيه سمو أمير المنطقة بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأحد، وقال أنه لم يصدر من سموه أي توجيه بتعليق الدراسة، مشيراً إلى أن قرارات تعليق الدراسة تصدر من التعليم.

من جهته أوضح متحدث إدارة تعليم عسير محمد الفيفي بأنه تم تعليق الدراسة في مدارس تهامة الشرقية والغربية التابعة لإدارة تعليم عسير فقط، وذلك نظراً للظروف الجوية وانقطاع الطرق، وأشار إلى أن باقي مدارس المنطقة لم يصدر بشأنها أي قرار لتعليق الدراسة حتى الآن.

يذكر أن عدداً من أولياء الأمور والمعلمين طالبوا بتعليق الدراسة في مدارس المنطقة حتى يتم التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية في أغلب المدارس والتي تشكل خطراً على سلامة الطلاب والطالبات، فيما تناقل عدد من المعلمين والمعلمات نبأ تعليق الدراسة “داخلياً” في عدد من المدارس لهذه الأسباب.