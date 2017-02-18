نيو لوك مي عز الدين.. - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 23
مايو
اول مصريه كيوووووووت وتعجبني 😍
فستانها ناااااايس
لا اما الفستان ؤيعع .
ماقد شفت مصريةة تعرف تلبسس 😅😅
تكفين اللي ملابسك من غوتشي او ارماني دولابك كله من الهرم وملابسك مع ملابس اخوانك في دولاب ابو سحاب
سؤالفك سؤالف نسسوان والله 😂😂😂😂
اممم ما عليه
هههههههههههههه
الذوق دانه وبس فديتك دندن
مدري وين اخوي وهم الايام اليوم .؟
حياك يا تركي كيفك كيف الدراسه تسلم لي يا منبع الذوق وفداك عدوينك 🌹❤️😍
مختفي ماشفتهه ..
والله توي اقولهه قبل شؤي 😁😁😊😊😊
الله يهديها.
والمطلوب
حياك ي الجرناس انت واسوم انشغلت الله يسلمك مع التأثيث عقبال عندك
تكفين اللي ملابسك من غوتشي او ارماني دولابك كله من الهرم وملابسك مع ملابس اخوانك في دولاب ابو سحاب ,,, بعد سبات عميق بين الفينة والفينة استيقظت رويبضة آخر الزمان ونطقت ههههههههههههووووووهههاااااااااااااااي انت ي بو حفاظة لاتغلط ع اسوووومي تراها تسواك ي المخنز
دانة مع احترامي وتقديري الشديد لشخصتس الكريم ماصدقتي يوم تقولين لتركيه منبع الذوق هذا وينه ووين الذوق هذا منبع خليني ساكت بس ماودي اجيب العيد
ترتسية ويا ترتسية صاروا تراتسي الشعبية … اميييييييييطييي مييييييييييطيييييي يبيييييي هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
هعهعهعهعهعهعهعهعهعههعهعهعهعهعهعهععهعهعهعهعهعهعهعهعه
فديتك دندن ههههههههههههه اي والله جعللك فدا حذيانها ا يبي يتلزق في دندن هههههههههههههه
اقول البنت انها مزة وكيوت بعد واتركوا عنكم الغيره ي حريم
إحذر لسانك أيها الإنسان / لايلدغنك إنه ثعبان // _ قال مزه قال _ وكم من كلمه قالت لصاحبها دعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني
كفوووو 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😃😃😃😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ترتسيه😂😂😂😂😂
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
وهم الايام اسمحلي انت زبالة المجتمع واللي زيك يعتبر حثالة وما الومك على ردودك هذا يمثل عائلتك اللي جالس معهم تلومني في من ربوك
العافيه و الدين / سَاس וلغنايم
واغلى كنوز الارض كنز القناعه . يا كرهي للملابس اللي عليها صور ورسومات ماتصلح 😊😂😂😂
باض وجهك ي ترتسية وهذا من اصلك ي الرحالي وانت ي خمام حاوية الزبالة والا اقولك انت المردم الصحي اللي يحذفون فيه الزبالة بعري عليك وعلى من رباك ي تربية النساوين كل زق انت مثل التسلب الجعري ينبح ينبح ولا وقفت وقف ولا لحقته انحاش انت حضري ومن اخس الحضر مع احترامي للحضر رد علي وجه لوجه واترك عائلتي
لعلمك تراك لاقمت ولاقعدت ايها القندرة المتهالكة واحب اقولك ماعلى الذيب من طقاع النعجة فهمت يابعرة النعجة ف انا الحين اخليك وقعد انبح هو هو هو
ولعلمك ايها الأحمق و المعاق فكرياً واخلاقياً عائلتي الله يعزها ويكرمها اكبر من انه يجي واحد تسلب مغسول وجهه في مياه المجاري يقيمها مثلك ي امعة وانا احترم الصغير والكبير ومن يحترمني اما حاويات القمامه والقاذورات امثالك ممن يقلون ادبهم معي ف انا اعرف جيداً كيف اربيهم ب ابشع الكلام القبيح قبح الله وجهك ماحييت ايها المتخلف ايها التسلب الأمعط
مو بطاله حليوه
وردودي ي خضير تمثلني انا انا انا فقط لاغير افهم افهم افهم ي حماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة القايلة افهممممم ي حطبببببه انت ماعندك الا هالكلمتين اللي تكررها ماتعرف تحتسي مثل الرجاجيل …. انا ابي اعرف ي لوح وشلون رحت تدرس برا وانت غبي الصراحة ي ترتسية اسمحلي خخخخخ ههععع انا اشك انك في احدى الكليات المحلية البسيطة كبساطة فكره وعقلك الممتلئ ب الوحل ههههههههههههههههههههههههه
حرر الرد
وهيم والله ماقصرت فيه لايرتفع ضغطك ع واحد مثل ذا
انا من يؤم قام يعدد لي اسامي الماركات وانا غاسلة يدي منه
حق نسسوان وسوالفه سوالف نسوان ماعنده الا الضعوي والله
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😋
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
شفتي انك بدويه وصخه ما تعرفين الماركات العالمية مالومك ما دام الدلخ الوهم على اسمه يدعمك يالناقه خليكي على الهرم وطقته وانا الوصخ ولد الوصخه لو اعرف مكانه والله لاربيه وانضف جزمتي بوجهه
كل تراب واعرف انت مع من تتكلم ي المهان
عمى .. وله عين يتطاول ع عمته العبد الذليل
تلايطط بس واعرف انت من وانا من ياعديم الرجولة ي مهان الكرامه
انتي نجسه وبدويه وصخه وحقك جزمه على وجهك تادبك يا ممحونه
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يهديكم جميعا المشكله تتسابون وكل يشتم الآخر علي أمور ما تسوى
للاسف ايش خليتو الصغار يامحترمين
وكل هذا سب عشان ايش
تبا ماهذا الهرء
ترا اللي يتطاول ع بنت ماهو رجال ي ..
..الله يسلط عليك .. انتهى
نامي وانثبري اخر من يتكلم انتي احتراما للاخوة الموجودين بوقف تعليقاتي مع الحثالة هذي
..
انت تنبح زي التسلب ورا الكيبورد يعني فزت ددسن لكن وقد الجد اقسم ب الله ان الجزمة بتصنفرها انت بلسانك القذر ي الحضري ي دفقة الشوارع رح دور اصلك ي مخلفات كابول خخخخخخخخخخخخخخ
ماحثاله الا انت واشكالك
تحط راسك براس بنت وتراددها
باين انك محترم والدليل انك
تتكلم وتسب في بنت
لاكن الشرهه مو عليك على اللي يخلي تعليقاتك تطلع
اتمنى من الاخت اسووم او حتى غيرها
يطنشوا الاشكال هذي ولاينزلوا لمستواهم ..المنحط
حرر لر
الن ابوا هالاشكال اللي انتجت هالعينات الي مزبلة التاريخ ي ترتسية
😊😊😊❤
اسأل امك عني يا وهم ترى تعرفني
استغفر ربك ياوهم الايام انت قذفت الادمي وتدري وش عقوبه القذف في الدنيا والا خره شي ماترضاه على نفسك لا ترضاه على غيرك. حرام عليكم اتركو اهاليكم ولا تعرضونهم لسب والقذف لاتتهاونو في الكلام تراكم ماخذتم كاس ولا مفتاح الجنه بذاالسب الا كسبتم ذنوب تحلو بصفات المسلمين الله يصلحكم
تركي الله يحفظك خلاص بليز أمه ماله شغل اعقلوا عاد
وهـم أقرأ كفارة المجلس الله يهديك
كلام الاخ اوو الاخت صحيح خلاص اخ وهم واخ تركي الله يسعدكم موضوع مايسوى ان احد فينا يقذف عشانه وكلكم والنعم فيكم بس لا تخلو الامور توصل لقذف الأهل وهم مالهم ذنب شتم وسب اكرمكم الله والمرء مايعاب على شكله ولا اصله ولا فصله وفقره انما يعاب على دناءه اخلاقه واغلبنا من جينا الصحيفه مع الاسف مشاكل على اشياء تافهه ماتسوى واسفه على تداخلي بينكم😊😊😊والله يعفي عنا وعنكم جميع
كلام$$
جنوبيه حياك يا قلبي وحشتيني ❤️
عطيهم بيتين شعر مدح إن شاء الله يعقلوا 😂😆
يا اخوان. عيب عليكم. ايش فيكم. ما خليت كلمه شينه. ما قلتوها تذكروا ان الله يراكم. ويعلمكم. وسيحاسبكم
هلا فيك ياقالبي😊❤تشتاق لك العافيه يالغاليه ❤😊بس ابياتي ان مازادتهم مااصلحت بينهم ماعندي ماعند جدتي 😂😂😂والا هم يستاهلون كل خير الله يسعدك وياهم حبيبتي دانه😊
قلبي تصحيح يادانه😊😊😂ماش وانا اختك الزهايمر بين حتى بكتابتي ههههههههه
يا رب نوراً منك يغشانا ..وعيناً منك ترعانا .. وعفواً منك يشملنا ..ورضا منك ينير لنا دروب الدنيا والآخرة ..
واجعل لنا لسان صدقٍ يُسمع …وعمل حقٍ يُرفع .. وأجراً مضاعفاً لا ينقطع بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ..
رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد والقبول في القول والعمل …
اسأل الله ان يغفر لنا ولكم الزلات ويكفينا شر ماتغترفه السنتا
آمين يارب الله يسعدك يا عسل ويوفقك ❤️❤️
لا حول ولا قوة الابالله
الشيطان حريص علي مثل ذي الأمور
اتقو الله فيما تقولون والله ما حد يعرف الثاني الا هنا
أحيانا اشوف تعليقات تشمئز منها النفس
وشهو عليه مواضيع في الصحيفه من له نفس يعلق ولي ماله نفس لا يعلق فل نرتقي بسلوب حضاري ما دخلت موقع الا وفيه سب وشتم وتعراض للاعراض وهذا من اقبح الأمور لا تشيل ذنبي ولا اشيل ذنبك
يالله حسن خاتمة الكلام وخفف عني ضيم الأيام
الصاحب الشامت له كلام ولي خاطر اسبه بلي أسباب
اترفع عن زود الهرج والكلام الي يجيب الغيض والسباب
اصلح الله شانكم وعافكم من بعض الكلام الشين ونصلحكم علي كبشين اكحلين ان كان ودكم والي بيطبخ قحطانيه علي الحطب ونشوف من يساعدها من الاخوات
وياك دانه ❤❤ابشر اخوي 😊😊الطبخ علي 😊😊😂😂
عاد وهم يحب العصيده بسوي له 😊😊😊😂
كفوووو بس مدري عن وهم يحب العصيدة
والاخ تركي نعطية عصيده مع عبيله هم يعرفون العبيله ولا ما قد سمعو بها
اسئل الله العظيم المنتقم الجبار رب العرش العظيم مالك الكون ان يحاسب كل فاسق وفاسقه ويبتليه بشر البلاء انه قادر على كل شيء
جعلتم الله اهون الناظرين لكم
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
اتفقنا 😊😊😊😂العصيده والعريكه الظاهر اخوي وهم يحب العريكه مو العصيده😂😂😂😂 بس نسيت شبكت بين الثنتين ههههه 😂😊😊يبشرون بس وينهم 😊😊😂
مهلاا بتطبخين لوهم عريكه لو قابلتي طليقك وطبختي له كان احسن لك واشرف من الترزز مع رجال مالك علاقته فيهم الله يهديك ويصلحك
خخخخخ والله مايشرفني طليقي و تراه مثلك وشرواك 👍👍😂
وانا عارفه انت مين وليت تنصح نفسك قبل الأخرين 👍👍حسن الظن مبدا👍👍
انا عارفه انا مين وبنت مين ولاترززت عاى قولتك كلها مزح حتى لوغلط وكلها عشان تهدا النفوس بدون قذف واللي تعايرني فيه روح اسأل عنه وعني والله وتا الله كان بتندم على كل حرف قلت عني الحين او قبل 👍👍👍
صبرك على نفسك وصبرك على الناس
يعطيــك عــن كثــر المشـاكل منـاعـه
لا تــأيد المخطـي ولا ترخـي الــراس
والصبر فـي بعـض المواقـف شجاعـه
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ )
امي محشومة الله يعز شانها ومعززه ومكرمه عن كلامك ي انتاج الحانات والقاذورات هذي ردودك لعدم مقدرتك ع مواجهتي لأني بدق خشمك في الزفلت انت منت برجال انت خرنثا ابن خرنثا ليه الغلط على امي ي ملعون الصلايب ي ابن سته وستين كلب لعلمك عندي القدره اني اقذف امك ب اقبح العبارات ي بطيحان واخليك تبتسي دم من الغبنه لكن انا بدوي ولي الفخر واعرف الاصول ماراح اردها لأمك الله العالم وش طريقها وومشاها دام انتجت خرا مثلك لكن هذي كلمتين حطها حلقه في اذونك
امي فديت رجولها وعمرها ملكها حاضر ويردها ع امك اللي ماجابت رجال وانت اخطيت عليها ب الكلام اللي مايليق فيها ويوم الحساب الله بياخذ حقها منك
الشيئ الثاني اذا انت رجال من صلب رجال وانا اشك انك من صلب رجال اسدح رقمك هنا وعطني عنوانك في منطقة تسكن وعلي الحرام حرم مكة على اليهود والنصارى ان ماوصلت الى عندك ف انا ما اكون رجال اقسم بجلال الله لا انتفك نتف لعن الله ابو من انسلك ورباك
انت تنبح ورا الشاشة ورني وجهك واجهني اقسم بجلال الله لا امتر بومتك
شفتي ي دانةهذا اللي تمدحين فيهوتقولين ذوق واخلاق وش رده ع امي والله وتالله وبالله ان جزمت امي تسواك وتسوى ابوك وامك اللي انتجوك ي السلنتح
ي ديوث انا من عرفت انك من طقت غوتشي وارماني عرفت انك متربي تربية نساوين مع خواتك ي كسيس
ي جيبي فاضي هذا مايستاهل تقدم له كبش يستاهل والله السلح تكرم انت ومن يقرأ الا هو تقدمه له هذا واجبه وهو يستاهل وجه الزق
جنوبية قحطانية ماعليتس من التسلاب اللي تنبح توالي الليل وخلتس واثقة من نفستس ,,,, الصحيفة دام كثرت فيها هالاشكال النطيحة والمتردية امثال تترتسية بنت غوتشي بنت ارماني المنسدح ع بطنة وغيره من الحثالات تنباع بزقة تسلب مع احترامي للمعقلين والمعلقات المحترمين وهم معروفين بالاسم واحد واحد
انا اشره ع اختي دانة ابيها تقنع لأنها عطت هالمعتوه الزق اكبر من حجمه ورفعت فيه ولا هو مقامة معروف تحط وجهه بالافرنجي وتشخ عليه وتسحب السيفون وتخليه يروح مع القاذورات
تسلب جديد توه مافصخ حفاظته ولا فطمته امه وغير مرغوب فيه ب الصحيفة اعطي اكبر من حجمه وتمادى ولكن اكتفي بما اعطيته ما يليق به وهذا آخر تعليق لي ب الصحيفة واقعد انبح لين ينشق .. وخل بومتك تفتح وتسكر فتاحية سكارية اااااااااااااااااخ تفووووووو على خشتك من الجبيل الصناعية الي حيث ماتكون ي عاهرة آخر الزمان والحضروووو
زماااااااااااااااانييييييي خودااايييييييي مخنثوووووون اسمهووووو ترتسيتوووووون ابنتاااااااا غوتشيااااا
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ياربي لا تبلانا واجعلنا من اهل الخلق والحياء
حسبنا الله ونعم الوكيل
اخ وهم ردنا على كل مسيء لنا مراح يفيد والله يهديهم ولا علينا من احد دامنا واثقين بأنفسنا وانأ تعرضت مثلك و اكثر وحده بالصحيفه للقذف والسب والشتم والتدخل بخصوياتي ومهاترات واستهزاءوالله يصلحهم ويهديهم انت لا تغادر الصحيفه ولا ترد على اي كأن وانا اختك وخل سيئاتك لغيرك يجنييها والحساب عند الله يمهل ولا يهمل وثقتنا بأنفسنا مراح يهزها ناس تبلو علينا والله ياخوي وهم اني حتى لما ارد على احد اواسيئء له اني ازعل من نفسي ولا ودي نوصل لها الأمور والله يهدي ويصلح الجميع وانا والله مارديت عاى ها الخبرالحين و معاد ابي حتى اشوف لأنه مايسوى وزرع مشاكل بس تداخلت الحين عشان ارد عليك وانصح نفسي ونفسك وغيرنابترك كل شخص يقول اللي يقووله حنابشر مراح نحاسب الحساب عند ربك 👍
ع راسي ي قحطانية
اما انت ي اللي تتحسب تسنك حرمه تزوج عليها زوجها وجاب لها ضره
ع فكرة انت حمار فوزان وذاك برغوث اجمتعت العوا وام زر
العورا
ف خلك ماكل تبن وطلع منها لا ادوس ع غاربك وخلك ع المدرج تفرج وانت منثبر وسكر فمك بسحاب
ايوالله صادقه نستغفر الله ونتوب اليه
وحسبنا الله ونعم الوكيل الله يهدي الجميع
على راسك الطيب اخوي وهم😊واذا لي عندك معزه خلاص قفل الموضوع😊😊 واناختك خلاص عفا االه عما مضى وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين
الله
ليس في الدنيا ، ما يستحق أن نختلف عليه ولا أن نكره بعضنا لأجله فعنوان الدنيا ، _كل من عليها فان_ ، وعنوان الآخرة ، _خالدين فيها
تم ي جنوبيه قحطانيه لأجل خاطرتس والله ماردتس والا هالتسلب ومنهو ع شاكلته اعرف أربيه زين وصلا ماعليه شرهه مايعرف سلوم العربان اخوان بدوه ولا كان ماجاب طاري الأهل ملعون الجدف
جنوبيه قحطانيه انا ياخوتس والله طابت نفسي من هالصحيفه خربت بدخول هالمتسلبه الجعر مهي بزي اول الحين كل يوم ناط لنا تسلب جديد من تسلاب الشوارع والجيف ويخلينا نملا صحفنا ب الذنوب لاكثرهم الله … استغفر الله العظيم وأتوب اليه واسأل الله العلي العظيم ان يغفر خطاياي وذنوبي
اعتذر من ربي اولا ثم للقراء المحترمين الذين يقرأون كلامي وخذوا فكرة سيئه عني ف انا اخطئت كثيرا واذنبت واسأل الله ان يعفو عني ومن هذه اللحظه أعلن اعتزالي من هذه الصحيفه ولن اعلق بتعليق واحد ماحييت وأقسم بمن رفع السموات السبع بدون عمد ع ذلك أستودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه جميعا اخواتي الفاضلات المحترمات اللي ماشفت منهم الا كل ود وتقدير واحترام طيلة وجودي هنا والذين لم يخطئوا علي ولم أخطئ عليهم في يوم من الايام وهم جنوبيه قحطانيه , دانة ، اسوووم ،غرام ، المحرومة ، ام البنات وايضاً لا أنسى الأخت ملاك الغائبة الحاضرة في قلوبنا المحترمات والاخوان المحترمين الأخوان الجرناس ، سعيد الشهراني , إنسان ، الفهد ، والله يصعب علي فراق زمالتكم ب الصحيفه اللي تنشرا بفلوس الدنيا ومافيها اسأل الله رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق في الدارين وسامحوني ع جميع أخطائي وزلاتي واستروا ماواجهتوا انتوا والقراء المحترمين ،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محبكم في الله وهم الايام (( شليويح )) سابقا 💔💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
انكان قصدتني في سبك لي فانا شكيتك لرب العالمين يوم نوقف بين يديه اخذ حقي منك انا نصحتك ولا تعرضت لشي غيره وانا متعوده اكتب حسبي الله ونعم الوكيل خذها دعوه مظلومه ويتيمه الله ينصرني
اذكروا الله يذكركم ويثبت اقدامكم
اللهم امين اخوي وهم ولك بالمثل يارب والله يهدي الجميع وماشفنا منك الا كل خير واحترام الصحيفه صحيفتك ماودنا احد يغادرولا ولادنا صارت مشكله بينك وبين الاخ تركي على اسباب تافههه والله 💔😊لكن دامك حالف و مصر على المغادره ووراك زواج 😊الله يتتمم لك على خير وأسأل الله ان يجعل مغادرتك لها الصحيفه خيره لك وربي يوفقك دنيا واخره ويعفو عنا وعنك وعن جميع المسلمين 😊ويهدي الجميع لما يحب ويرضاه
ماشفنا منك الا كل خير الله ييسر امركك ويسعدك ويهنيك
بحياتك الجديدهه 🌷💋❤
ياخوي ياوهم الايام تعوَذ من إبليس .
مهما صار مالنا غناةٍ عَنك .
وانا اشهد إنك مابديت بالغلط .
انا متابع إللي إللي صار بينكم .
بس ماحبيت اتدخل .
وهم 💔😔😭
التعليقات مغلقه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
اول مصريه كيوووووووت وتعجبني 😍
فستانها ناااااايس
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
لا اما الفستان ؤيعع .
ماقد شفت مصريةة تعرف تلبسس 😅😅
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
تكفين اللي ملابسك من غوتشي او ارماني دولابك كله من الهرم وملابسك مع ملابس اخوانك في دولاب ابو سحاب
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
سؤالفك سؤالف نسسوان والله 😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12980 ] نشر منذ 3 شهور
اممم ما عليه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14899 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههه
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
الذوق دانه وبس فديتك دندن
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
مدري وين اخوي وهم الايام اليوم .؟
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12980 ] نشر منذ 3 شهور
حياك يا تركي كيفك كيف الدراسه تسلم لي يا منبع الذوق وفداك عدوينك 🌹❤️😍
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
مختفي ماشفتهه ..
والله توي اقولهه قبل شؤي 😁😁😊😊😊
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديها.
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5425 ] نشر منذ 3 شهور
والمطلوب
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
حياك ي الجرناس انت واسوم انشغلت الله يسلمك مع التأثيث عقبال عندك
تكفين اللي ملابسك من غوتشي او ارماني دولابك كله من الهرم وملابسك مع ملابس اخوانك في دولاب ابو سحاب ,,, بعد سبات عميق بين الفينة والفينة استيقظت رويبضة آخر الزمان ونطقت ههههههههههههووووووهههاااااااااااااااي انت ي بو حفاظة لاتغلط ع اسوووومي تراها تسواك ي المخنز
دانة مع احترامي وتقديري الشديد لشخصتس الكريم ماصدقتي يوم تقولين لتركيه منبع الذوق هذا وينه ووين الذوق هذا منبع خليني ساكت بس ماودي اجيب العيد
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ترتسية ويا ترتسية صاروا تراتسي الشعبية … اميييييييييطييي مييييييييييطيييييي يبيييييي هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
هعهعهعهعهعهعهعهعهعههعهعهعهعهعهعهععهعهعهعهعهعهعهعهعه
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
فديتك دندن ههههههههههههه اي والله جعللك فدا حذيانها ا يبي يتلزق في دندن هههههههههههههه
عشق الكتابه[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
اقول البنت انها مزة وكيوت بعد واتركوا عنكم الغيره ي حريم
jamalco[ عدد التعليقات: 5317 ] نشر منذ 3 شهور
إحذر لسانك أيها الإنسان / لايلدغنك إنه ثعبان // _ قال مزه قال _ وكم من كلمه قالت لصاحبها دعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
كفوووو 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😃😃😃😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
ترتسيه😂😂😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14899 ] نشر منذ 3 شهور
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
وهم الايام اسمحلي انت زبالة المجتمع واللي زيك يعتبر حثالة وما الومك على ردودك هذا يمثل عائلتك اللي جالس معهم تلومني في من ربوك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
العافيه و الدين / سَاس וلغنايم
واغلى كنوز الارض كنز القناعه . يا كرهي للملابس اللي عليها صور ورسومات ماتصلح 😊😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
باض وجهك ي ترتسية وهذا من اصلك ي الرحالي وانت ي خمام حاوية الزبالة والا اقولك انت المردم الصحي اللي يحذفون فيه الزبالة بعري عليك وعلى من رباك ي تربية النساوين كل زق انت مثل التسلب الجعري ينبح ينبح ولا وقفت وقف ولا لحقته انحاش انت حضري ومن اخس الحضر مع احترامي للحضر رد علي وجه لوجه واترك عائلتي
لعلمك تراك لاقمت ولاقعدت ايها القندرة المتهالكة واحب اقولك ماعلى الذيب من طقاع النعجة فهمت يابعرة النعجة ف انا الحين اخليك وقعد انبح هو هو هو
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ولعلمك ايها الأحمق و المعاق فكرياً واخلاقياً عائلتي الله يعزها ويكرمها اكبر من انه يجي واحد تسلب مغسول وجهه في مياه المجاري يقيمها مثلك ي امعة وانا احترم الصغير والكبير ومن يحترمني اما حاويات القمامه والقاذورات امثالك ممن يقلون ادبهم معي ف انا اعرف جيداً كيف اربيهم ب ابشع الكلام القبيح قبح الله وجهك ماحييت ايها المتخلف ايها التسلب الأمعط
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10448 ] نشر منذ 3 شهور
مو بطاله حليوه
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
وردودي ي خضير تمثلني انا انا انا فقط لاغير افهم افهم افهم ي حماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة القايلة افهممممم ي حطبببببه انت ماعندك الا هالكلمتين اللي تكررها ماتعرف تحتسي مثل الرجاجيل …. انا ابي اعرف ي لوح وشلون رحت تدرس برا وانت غبي الصراحة ي ترتسية اسمحلي خخخخخ ههععع انا اشك انك في احدى الكليات المحلية البسيطة كبساطة فكره وعقلك الممتلئ ب الوحل ههههههههههههههههههههههههه
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
وهيم والله ماقصرت فيه لايرتفع ضغطك ع واحد مثل ذا
انا من يؤم قام يعدد لي اسامي الماركات وانا غاسلة يدي منه
حق نسسوان وسوالفه سوالف نسوان ماعنده الا الضعوي والله
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😋
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
شفتي انك بدويه وصخه ما تعرفين الماركات العالمية مالومك ما دام الدلخ الوهم على اسمه يدعمك يالناقه خليكي على الهرم وطقته وانا الوصخ ولد الوصخه لو اعرف مكانه والله لاربيه وانضف جزمتي بوجهه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
كل تراب واعرف انت مع من تتكلم ي المهان
عمى .. وله عين يتطاول ع عمته العبد الذليل
تلايطط بس واعرف انت من وانا من ياعديم الرجولة ي مهان الكرامه
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
انتي نجسه وبدويه وصخه وحقك جزمه على وجهك تادبك يا ممحونه
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يهديكم جميعا المشكله تتسابون وكل يشتم الآخر علي أمور ما تسوى
فانوس[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 3 شهور
للاسف ايش خليتو الصغار يامحترمين
وكل هذا سب عشان ايش
تبا ماهذا الهرء
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
ترا اللي يتطاول ع بنت ماهو رجال ي ..
..الله يسلط عليك .. انتهى
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
نامي وانثبري اخر من يتكلم انتي احتراما للاخوة الموجودين بوقف تعليقاتي مع الحثالة هذي
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
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وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
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وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
انت تنبح زي التسلب ورا الكيبورد يعني فزت ددسن لكن وقد الجد اقسم ب الله ان الجزمة بتصنفرها انت بلسانك القذر ي الحضري ي دفقة الشوارع رح دور اصلك ي مخلفات كابول خخخخخخخخخخخخخخ
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
ماحثاله الا انت واشكالك
تحط راسك براس بنت وتراددها
باين انك محترم والدليل انك
تتكلم وتسب في بنت
لاكن الشرهه مو عليك على اللي يخلي تعليقاتك تطلع
اتمنى من الاخت اسووم او حتى غيرها
يطنشوا الاشكال هذي ولاينزلوا لمستواهم ..المنحط
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
حرر لر
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
الن ابوا هالاشكال اللي انتجت هالعينات الي مزبلة التاريخ ي ترتسية
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
😊😊😊❤
تتركي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
اسأل امك عني يا وهم ترى تعرفني
$$[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر ربك ياوهم الايام انت قذفت الادمي وتدري وش عقوبه القذف في الدنيا والا خره شي ماترضاه على نفسك لا ترضاه على غيرك. حرام عليكم اتركو اهاليكم ولا تعرضونهم لسب والقذف لاتتهاونو في الكلام تراكم ماخذتم كاس ولا مفتاح الجنه بذاالسب الا كسبتم ذنوب تحلو بصفات المسلمين الله يصلحكم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12980 ] نشر منذ 3 شهور
تركي الله يحفظك خلاص بليز أمه ماله شغل اعقلوا عاد
وهـم أقرأ كفارة المجلس الله يهديك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
كلام الاخ اوو الاخت صحيح خلاص اخ وهم واخ تركي الله يسعدكم موضوع مايسوى ان احد فينا يقذف عشانه وكلكم والنعم فيكم بس لا تخلو الامور توصل لقذف الأهل وهم مالهم ذنب شتم وسب اكرمكم الله والمرء مايعاب على شكله ولا اصله ولا فصله وفقره انما يعاب على دناءه اخلاقه واغلبنا من جينا الصحيفه مع الاسف مشاكل على اشياء تافهه ماتسوى واسفه على تداخلي بينكم😊😊😊والله يعفي عنا وعنكم جميع
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
كلام$$
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12980 ] نشر منذ 3 شهور
جنوبيه حياك يا قلبي وحشتيني ❤️
عطيهم بيتين شعر مدح إن شاء الله يعقلوا 😂😆
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14899 ] نشر منذ 3 شهور
يا اخوان. عيب عليكم. ايش فيكم. ما خليت كلمه شينه. ما قلتوها تذكروا ان الله يراكم. ويعلمكم. وسيحاسبكم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
هلا فيك ياقالبي😊❤تشتاق لك العافيه يالغاليه ❤😊بس ابياتي ان مازادتهم مااصلحت بينهم ماعندي ماعند جدتي 😂😂😂والا هم يستاهلون كل خير الله يسعدك وياهم حبيبتي دانه😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
قلبي تصحيح يادانه😊😊😂ماش وانا اختك الزهايمر بين حتى بكتابتي ههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
يا رب نوراً منك يغشانا ..وعيناً منك ترعانا .. وعفواً منك يشملنا ..ورضا منك ينير لنا دروب الدنيا والآخرة ..
واجعل لنا لسان صدقٍ يُسمع …وعمل حقٍ يُرفع .. وأجراً مضاعفاً لا ينقطع بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ..
رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد والقبول في القول والعمل …
اسأل الله ان يغفر لنا ولكم الزلات ويكفينا شر ماتغترفه السنتا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12980 ] نشر منذ 3 شهور
آمين يارب الله يسعدك يا عسل ويوفقك ❤️❤️
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة الابالله
الشيطان حريص علي مثل ذي الأمور
اتقو الله فيما تقولون والله ما حد يعرف الثاني الا هنا
أحيانا اشوف تعليقات تشمئز منها النفس
وشهو عليه مواضيع في الصحيفه من له نفس يعلق ولي ماله نفس لا يعلق فل نرتقي بسلوب حضاري ما دخلت موقع الا وفيه سب وشتم وتعراض للاعراض وهذا من اقبح الأمور لا تشيل ذنبي ولا اشيل ذنبك
يالله حسن خاتمة الكلام وخفف عني ضيم الأيام
الصاحب الشامت له كلام ولي خاطر اسبه بلي أسباب
اترفع عن زود الهرج والكلام الي يجيب الغيض والسباب
اصلح الله شانكم وعافكم من بعض الكلام الشين ونصلحكم علي كبشين اكحلين ان كان ودكم والي بيطبخ قحطانيه علي الحطب ونشوف من يساعدها من الاخوات
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
وياك دانه ❤❤ابشر اخوي 😊😊الطبخ علي 😊😊😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
عاد وهم يحب العصيده بسوي له 😊😊😊😂
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور
كفوووو بس مدري عن وهم يحب العصيدة
والاخ تركي نعطية عصيده مع عبيله هم يعرفون العبيله ولا ما قد سمعو بها
زائر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
اسئل الله العظيم المنتقم الجبار رب العرش العظيم مالك الكون ان يحاسب كل فاسق وفاسقه ويبتليه بشر البلاء انه قادر على كل شيء
جعلتم الله اهون الناظرين لكم
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
اتفقنا 😊😊😊😂العصيده والعريكه الظاهر اخوي وهم يحب العريكه مو العصيده😂😂😂😂 بس نسيت شبكت بين الثنتين ههههه 😂😊😊يبشرون بس وينهم 😊😊😂
الي …[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
مهلاا بتطبخين لوهم عريكه لو قابلتي طليقك وطبختي له كان احسن لك واشرف من الترزز مع رجال مالك علاقته فيهم الله يهديك ويصلحك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
خخخخخ والله مايشرفني طليقي و تراه مثلك وشرواك 👍👍😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
وانا عارفه انت مين وليت تنصح نفسك قبل الأخرين 👍👍حسن الظن مبدا👍👍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
انا عارفه انا مين وبنت مين ولاترززت عاى قولتك كلها مزح حتى لوغلط وكلها عشان تهدا النفوس بدون قذف واللي تعايرني فيه روح اسأل عنه وعني والله وتا الله كان بتندم على كل حرف قلت عني الحين او قبل 👍👍👍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
صبرك على نفسك وصبرك على الناس
يعطيــك عــن كثــر المشـاكل منـاعـه
لا تــأيد المخطـي ولا ترخـي الــراس
والصبر فـي بعـض المواقـف شجاعـه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ )
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
امي محشومة الله يعز شانها ومعززه ومكرمه عن كلامك ي انتاج الحانات والقاذورات هذي ردودك لعدم مقدرتك ع مواجهتي لأني بدق خشمك في الزفلت انت منت برجال انت خرنثا ابن خرنثا ليه الغلط على امي ي ملعون الصلايب ي ابن سته وستين كلب لعلمك عندي القدره اني اقذف امك ب اقبح العبارات ي بطيحان واخليك تبتسي دم من الغبنه لكن انا بدوي ولي الفخر واعرف الاصول ماراح اردها لأمك الله العالم وش طريقها وومشاها دام انتجت خرا مثلك لكن هذي كلمتين حطها حلقه في اذونك
امي فديت رجولها وعمرها ملكها حاضر ويردها ع امك اللي ماجابت رجال وانت اخطيت عليها ب الكلام اللي مايليق فيها ويوم الحساب الله بياخذ حقها منك
الشيئ الثاني اذا انت رجال من صلب رجال وانا اشك انك من صلب رجال اسدح رقمك هنا وعطني عنوانك في منطقة تسكن وعلي الحرام حرم مكة على اليهود والنصارى ان ماوصلت الى عندك ف انا ما اكون رجال اقسم بجلال الله لا انتفك نتف لعن الله ابو من انسلك ورباك
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
انت تنبح ورا الشاشة ورني وجهك واجهني اقسم بجلال الله لا امتر بومتك
شفتي ي دانةهذا اللي تمدحين فيهوتقولين ذوق واخلاق وش رده ع امي والله وتالله وبالله ان جزمت امي تسواك وتسوى ابوك وامك اللي انتجوك ي السلنتح
ي ديوث انا من عرفت انك من طقت غوتشي وارماني عرفت انك متربي تربية نساوين مع خواتك ي كسيس
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ي جيبي فاضي هذا مايستاهل تقدم له كبش يستاهل والله السلح تكرم انت ومن يقرأ الا هو تقدمه له هذا واجبه وهو يستاهل وجه الزق
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
جنوبية قحطانية ماعليتس من التسلاب اللي تنبح توالي الليل وخلتس واثقة من نفستس ,,,, الصحيفة دام كثرت فيها هالاشكال النطيحة والمتردية امثال تترتسية بنت غوتشي بنت ارماني المنسدح ع بطنة وغيره من الحثالات تنباع بزقة تسلب مع احترامي للمعقلين والمعلقات المحترمين وهم معروفين بالاسم واحد واحد
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
انا اشره ع اختي دانة ابيها تقنع لأنها عطت هالمعتوه الزق اكبر من حجمه ورفعت فيه ولا هو مقامة معروف تحط وجهه بالافرنجي وتشخ عليه وتسحب السيفون وتخليه يروح مع القاذورات
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
تسلب جديد توه مافصخ حفاظته ولا فطمته امه وغير مرغوب فيه ب الصحيفة اعطي اكبر من حجمه وتمادى ولكن اكتفي بما اعطيته ما يليق به وهذا آخر تعليق لي ب الصحيفة واقعد انبح لين ينشق .. وخل بومتك تفتح وتسكر فتاحية سكارية اااااااااااااااااخ تفووووووو على خشتك من الجبيل الصناعية الي حيث ماتكون ي عاهرة آخر الزمان والحضروووو
زماااااااااااااااانييييييي خودااايييييييي مخنثوووووون اسمهووووو ترتسيتوووووون ابنتاااااااا غوتشيااااا
$$[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ياربي لا تبلانا واجعلنا من اهل الخلق والحياء
حسبنا الله ونعم الوكيل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
اخ وهم ردنا على كل مسيء لنا مراح يفيد والله يهديهم ولا علينا من احد دامنا واثقين بأنفسنا وانأ تعرضت مثلك و اكثر وحده بالصحيفه للقذف والسب والشتم والتدخل بخصوياتي ومهاترات واستهزاءوالله يصلحهم ويهديهم انت لا تغادر الصحيفه ولا ترد على اي كأن وانا اختك وخل سيئاتك لغيرك يجنييها والحساب عند الله يمهل ولا يهمل وثقتنا بأنفسنا مراح يهزها ناس تبلو علينا والله ياخوي وهم اني حتى لما ارد على احد اواسيئء له اني ازعل من نفسي ولا ودي نوصل لها الأمور والله يهدي ويصلح الجميع وانا والله مارديت عاى ها الخبرالحين و معاد ابي حتى اشوف لأنه مايسوى وزرع مشاكل بس تداخلت الحين عشان ارد عليك وانصح نفسي ونفسك وغيرنابترك كل شخص يقول اللي يقووله حنابشر مراح نحاسب الحساب عند ربك 👍
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ع راسي ي قحطانية
اما انت ي اللي تتحسب تسنك حرمه تزوج عليها زوجها وجاب لها ضره
ع فكرة انت حمار فوزان وذاك برغوث اجمتعت العوا وام زر
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
العورا
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ف خلك ماكل تبن وطلع منها لا ادوس ع غاربك وخلك ع المدرج تفرج وانت منثبر وسكر فمك بسحاب
$$[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
ايوالله صادقه نستغفر الله ونتوب اليه
وحسبنا الله ونعم الوكيل الله يهدي الجميع
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
على راسك الطيب اخوي وهم😊واذا لي عندك معزه خلاص قفل الموضوع😊😊 واناختك خلاص عفا االه عما مضى وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
الله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
ليس في الدنيا ، ما يستحق أن نختلف عليه ولا أن نكره بعضنا لأجله فعنوان الدنيا ، _كل من عليها فان_ ، وعنوان الآخرة ، _خالدين فيها
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
تم ي جنوبيه قحطانيه لأجل خاطرتس والله ماردتس والا هالتسلب ومنهو ع شاكلته اعرف أربيه زين وصلا ماعليه شرهه مايعرف سلوم العربان اخوان بدوه ولا كان ماجاب طاري الأهل ملعون الجدف
جنوبيه قحطانيه انا ياخوتس والله طابت نفسي من هالصحيفه خربت بدخول هالمتسلبه الجعر مهي بزي اول الحين كل يوم ناط لنا تسلب جديد من تسلاب الشوارع والجيف ويخلينا نملا صحفنا ب الذنوب لاكثرهم الله … استغفر الله العظيم وأتوب اليه واسأل الله العلي العظيم ان يغفر خطاياي وذنوبي
اعتذر من ربي اولا ثم للقراء المحترمين الذين يقرأون كلامي وخذوا فكرة سيئه عني ف انا اخطئت كثيرا واذنبت واسأل الله ان يعفو عني ومن هذه اللحظه أعلن اعتزالي من هذه الصحيفه ولن اعلق بتعليق واحد ماحييت وأقسم بمن رفع السموات السبع بدون عمد ع ذلك أستودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه جميعا اخواتي الفاضلات المحترمات اللي ماشفت منهم الا كل ود وتقدير واحترام طيلة وجودي هنا والذين لم يخطئوا علي ولم أخطئ عليهم في يوم من الايام وهم جنوبيه قحطانيه , دانة ، اسوووم ،غرام ، المحرومة ، ام البنات وايضاً لا أنسى الأخت ملاك الغائبة الحاضرة في قلوبنا المحترمات والاخوان المحترمين الأخوان الجرناس ، سعيد الشهراني , إنسان ، الفهد ، والله يصعب علي فراق زمالتكم ب الصحيفه اللي تنشرا بفلوس الدنيا ومافيها اسأل الله رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق في الدارين وسامحوني ع جميع أخطائي وزلاتي واستروا ماواجهتوا انتوا والقراء المحترمين ،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محبكم في الله وهم الايام (( شليويح )) سابقا 💔💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
$$[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
انكان قصدتني في سبك لي فانا شكيتك لرب العالمين يوم نوقف بين يديه اخذ حقي منك انا نصحتك ولا تعرضت لشي غيره وانا متعوده اكتب حسبي الله ونعم الوكيل خذها دعوه مظلومه ويتيمه الله ينصرني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4202 ] نشر منذ 3 شهور
اذكروا الله يذكركم ويثبت اقدامكم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم امين اخوي وهم ولك بالمثل يارب والله يهدي الجميع وماشفنا منك الا كل خير واحترام الصحيفه صحيفتك ماودنا احد يغادرولا ولادنا صارت مشكله بينك وبين الاخ تركي على اسباب تافههه والله 💔😊لكن دامك حالف و مصر على المغادره ووراك زواج 😊الله يتتمم لك على خير وأسأل الله ان يجعل مغادرتك لها الصحيفه خيره لك وربي يوفقك دنيا واخره ويعفو عنا وعنك وعن جميع المسلمين 😊ويهدي الجميع لما يحب ويرضاه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
ماشفنا منك الا كل خير الله ييسر امركك ويسعدك ويهنيك
بحياتك الجديدهه 🌷💋❤
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
ياخوي ياوهم الايام تعوَذ من إبليس .
مهما صار مالنا غناةٍ عَنك .
وانا اشهد إنك مابديت بالغلط .
انا متابع إللي إللي صار بينكم .
بس ماحبيت اتدخل .
غرام[ عدد التعليقات: 2095 ] نشر منذ 3 شهور
وهم 💔😔😭