ارتفاع نسبة مبيعات تمور مهرجان الأحساء بأكثر من 53 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

شهدت مؤشرات بورصة مبيعات مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة ويا التمر أحلى 2017 ارتفاعاً في نسبة المبيعات بما يتجاوز ٥٣ مليون ريال ، مما يُعد زيادةً في مؤشر المبيعات للمهرجان في نسخته الرابعة عن النسخ الماضية والتي بلغت ٣٥ مليوناً

وسجل مهرجان هذا العام حضور أكثر من 330 ألف زائر خلال فترة المهرجان والتي امتدت لمدة 24 يوماً . و أكد أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم بأن المهرجان حقق قفزات نوعية واستطاع أن يحول منتج تمور الأحساء إلى منتج زراعي عالمي يقف على مؤشرات اقتصاديات المنطقة كثروة تجارية واعدة ، جاء ذلك عقب إسدال الستار على فعاليات المهرجان أمس الأول ، والذي نظمته أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة التجارية في مقر مركز الأحساء للمعارض ، وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء .

فيما أشار رئيس اللجان التنفيذية للمهرجان المهندس محمد السماعيل إلى أن المهرجان العام الماضي وضع بصمات واضحة على الخريطة الاقتصادية في المملكة ، بحكم ما أسهم به في أن يميز تمور الأحساء من حيث الجودة والمخرجات التجارية ، والتي أصبحت بلا منافس سلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس ، منوهاً بأن منتجات التمور الاحسائية لها تاريخ عريق ، مما دعاها للتطوير والابتكار النوعي في المنتج ، وأحدث تنافس وإثراء على الحركة التجارية بين صناع التمور ، وانعكس ذلك الحراك على ارتفاع نسبي في عدد المصانع والكميات المنتجة والتي أصبحت مُصدِرة بعد أن كانت تستعين بمصانع وموردين من خارج الأحساء ، متوقعاً بتوسع أشمل وأكثر خلال الأعوام القادمة .