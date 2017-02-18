بالفيديو... لحظة سرقة مسلحين محل تموينات بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو… لحظة سرقة مسلحين محل تموينات بالرياض
شهد محل تموينات في حي الشفا بالعاصمة الرياض عملية سطو مسلح من قبل 5 جناة، واستولوا على المبالغ المالية وبطاقات الاتصال.
وبين مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة بالمحل لحظة دخول أفراد العصابة للمحل، ومن ثم أخرج أحدهم ساطورا وهدد صاحب المحل ، ثم استولى بقية رفاقه على المبالغ الموجودة داخل الخزينة وبطاقات الاتصال.
وبحسب تقارير وزارة الداخلية فإن العاصمة الرياض تصدرت المدن السعودية في جرائم السرقات والسطو.
الريان بو شضو[ عدد التعليقات: 1205 ] نشر منذ 3 شهور
هذولي جايين من المفوحه دورو عليهم عند حديقة اليمامه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
قصو ايديهم …واقيموا حدود الله 😤😤
اللي يبي الرزق يشتغل لو زبال ….لكن ذي ناس صايعه مستسيغه اللقمه الحرام ماتبي تتعب ولاتشقى
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 3 شهور
ان شاء الله بيقبضون عليهم
ابراهيم[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور
اول شي لازم الدولة تضرب يد من حديد من جد هنا وخط احمر،،، كثرت سارقات بقالات وسيارات وسبب انه مافيه تنفيذ القصاص اليد شرعا طبقو شرع الله والكل ينضبط صح ام سجن وجلد ترى تعودو على كذا الا يسرقون يقول ايه نسرق وننسجن ويجينى عفو برمضان ونطلع مع رفع تخفيض الحكم طبعا قبل العفو وشوي تشوف الرجال طلع كل الفلوس او سرقت سياره وطلع قلنا لكم نفذو شرع الله قص اليد والكل ينضبط ارجو من مشيخنا الحكام تنفيذ القص اليد والله الكل ينضبط ام على الوضع كذا الكل ماخذ راحته٠
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
عندما تكثر وتتفشى الجريمه فعلم أن هناك خلل
لذا يجب الاتي
عمل دراسه من قبل الجهات المسؤله عن سبب تفشى الجريمه وما الأسباب هل هي بسبب الحاجه أو هي طيش شباب يحب يغامر ويجرب ما يراه في الأفلام
مع معرفه الجنسيه الأكثر في عمليه الإجرام
ف الإجرام يترسخ في بعض البشر
يجب دراسه المشكله لكونها أصبحت ظاهره وانتشرت كل يوم ونسمع سالفه
وسلامتكم
ام البنات[ عدد التعليقات: 1193 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
كوكو لولو 22[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان هذي اخرة لعبة gtav5 تعلم الناس على السرقةعالعموم الحمير مبينة اشكالهم راحوا فيها
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
لايوجد اسباب لتفشي الجرائم الا ضعف الوازع الديني
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
لايوجد اسباب لتفشي الجرائم الا ضعف الوازع الديني
سطام[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
الاسود ودك يطرد
ابو تركي[ عدد التعليقات: 464 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل
الظاهرة صارت تكرر
سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
خرر الرد
سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
الحـــــــــــــــربـــــــــــــــــي[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 3 شهور
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة , قال الله تعالى : (( السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)).
أطالب من هذا المنبر الإعلامي الجهات المعنية والمسؤولة في بلاد الحرمين ا لشريفين بتعظيم أمر الله وتنفيذ أوامر الله على أكمل وجه بحق السارقين والسارقات وذلك بقطــــــــــــــــــــــع أيديهم الخبيثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسةوتســــــــــــــــــــريح القضاة الغير مؤهلين للنطق بأحكام الشريعة الإسلامية لجهلهم وخضوعهم وامتثالهم لحقوق الإنسانالظلامية التي أملتها عليهم الدول الصهيونية وفتحت فروعاً لها في أرجاء البلاد لضمان عدم تنفيذ الأحكام الشرعيةبقطع أيادي السارقين والسارقات والسعي بدلاً من ذلك لتعرية المرأة المسلمة حتى تنحل وتختفي الأمة الإسلامية .
لوكان الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بيدي , أقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بالله العظيم أنني كل يوم أمسك فيه على سارق أوسارقة في أرض الحرمين الشريفين أنني سأقطع يده ويدهافوراً في نفس مكان السرقة أمام الله وأمام الناس بلاشفقة ولارحمة ,بعد ذلك أضمن للجميع عدم حدوث السرقات لاحقاً وأبشرهم باختفاء جرا ئم السرقة.
ختاماً,لن يستتب الأمن وينعم المواطنون والمقيمون به إلاً بعد قطع أيادي السارقين اليوم قبل الغد والذين تزيد أعدادهم على عشرات الآلاف بالسجون وينعمون بالراحة والترفيه اللتان لايستحقونها ,وأصبحوا عبئاً على خزينة الدولة,أما الطلقاء فأتوقع أنً أعدادهم مهولة يسرحون ويمرحون بين ظهرانينا.
مع وافر المحبة.
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
الفهد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 شهور
الحل الوحيد للحد من السرقات تطبيق حد السرقة بقطع اليد وعدم التسامح .
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2397 ] نشر منذ 3 شهور
كثرة السرقات في هذا البلد … والتهاون في تطبيق حد من حدود الله
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2397 ] نشر منذ 3 شهور
ياجيبي فاضي بلا دراسة وخرابيط هذه سرقة من ضمن الجرائم التي يطبق فيها حكم الله زيه زي قتل النفس وقذف المحصنات وشرب الخمر والقتل المتعمد وعقوق الوالدين وغيرهاااااااا
شفا حفرة[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
حشا حنا في شيكاغو ماحنا في الرياض!! قمة المهازل ان ينتشر السطو المسلح في بلد الامن والحرمين منبع الدين .. اين الحدود التي تردع هؤلاء وامثالهم؟ شي مزري والله
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم_ لا ياحبيبي هذه التربيه الاسره مسئوله عن نسبه كبيره من الي شفناه انتبه لولدل واخوك وابنك تكون حصنت مجتمعك وهناك مسببات مثل البطاله والمخدرات وبنسبه لشرع واضح لكن السوأل هل هذه الطريقه التي نحرر بها جزء من اقتصادنا من قبضه الاجنبي ؟ طبعا لا من المسئول الاسره القاعده الاستراتيجيه التي يتربع عليها مسببات الهرم بتصاعد. والبطاله هي اطناب الهرم . والطنب المقصود به اوتاد الهرم.
هزيم[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 3 شهور
اقطعوا ايدينهم
لو تقطع يد السارق كان اتعض غيرهم من اللصوص وقطاعين الطرق
لكن الله يستر علينا ويحفظنا يارب.
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
العدناني[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 3 شهور
هذول حبوش ؟؟؟؟
والله لو انسجن كل واحد منهم 20 سنة بتهمة السطو المسلح يخرج بعدها ناشف مافيه حيل يرفع ساطور على مسلم
& فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2208 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديهم جميعًا