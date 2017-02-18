بالفيديو... لحظة سرقة مسلحين محل تموينات بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شهد محل تموينات في حي الشفا بالعاصمة الرياض عملية سطو مسلح من قبل 5 جناة، واستولوا على المبالغ المالية وبطاقات الاتصال.

وبين مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة بالمحل لحظة دخول أفراد العصابة للمحل، ومن ثم أخرج أحدهم ساطورا وهدد صاحب المحل ، ثم استولى بقية رفاقه على المبالغ الموجودة داخل الخزينة وبطاقات الاتصال.

وبحسب تقارير وزارة الداخلية فإن العاصمة الرياض تصدرت المدن السعودية في جرائم السرقات والسطو.