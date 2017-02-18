 مغرد يعرض سالفة للبيع في مزاد يبدأ بـ 50 ريال - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 23

    مايو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. مغرد يعرض سالفة للبيع في مزاد يبدأ بـ 50 ريال

مغرد يعرض سالفة للبيع في مزاد يبدأ بـ 50 ريال

مغرد يعرض سالفة للبيع في مزاد يبدأ بـ 50 ريال
نورة الشهري(صدى):

عرض مغرد وناشط تويتري يدعى زايد السولفجي سالفة للبيع قال أنها مشوقة جداً و لا يعرفها احد في مزاد بدأه هو بـ 50 ريالاً.

و اوضح السولفجي، أن السالفة ما حد يعرفها، ومشوقة، ومدتها 8 دقائق، ومضحكة جداً”، و مناسبة لجميع الطبقات، حيث ان بدايتها قديمة ونهايتها جديدة.

و أكد السولفجي أنه تلقى عدداً كبيراً من الأتصالات اغلبها نسائية لمعرفة السالفة،ما يعطي مؤشرًا على نجاح الاستثمار في بيع السوالف.


الوسوم:, ,

11 تعليق

[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور

والله صارت السوالف بفلوس
رؤية 2030 بدت تظهر بوادرها الطيبه🙃🙃🙃

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور

ماهي غريبه عليه دام إسمه السولفجي .
بس الشرهه على إللي راح يشتريها منه .😂😂😂

[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 شهور

وش معنى الشرهان يسولف بفلوس

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور

صحصحو ياصدى
هذا موقع حراج ماهو تويتر

[ عدد التعليقات: 14899 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههههه انا كل يوم اسولف بلاش لكن من اليوم بطلت وسوف الزمالك الصمت🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊

[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 3 شهور

كنت بعلق على الموضوع ..
لكن التعليق رهيب جدا وراح يعجبكم .
على السوم وأقل من 100 ريال ما راح أعلق .
للمفاهمة
0509•••••••••

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور

هذا مثل الي يقول قبل ٣٠ سنه تعال ارقى معنا السطح نوريك النمل يدق عود
سبحان الله تغيرت الثقافة والقصد واحد

[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور

صارؤ يبيعيون اي شي حتى السوالف ؟!
يبؤن يكسبؤن بأي طريقهه😄!!!

[ عدد التعليقات: 3503 ] نشر منذ 3 شهور

و أكد السولفجي أنه تلقى عدداً كبيراً من الأتصالات اغلبها نسائية لمعرفة السالفة
ــ
(اللقااااااافة )