مغرد يعرض سالفة للبيع في مزاد يبدأ بـ 50 ريال - صحيفة صدى الالكترونية

مغرد يعرض سالفة للبيع في مزاد يبدأ بـ 50 ريال
عرض مغرد وناشط تويتري يدعى زايد السولفجي سالفة للبيع قال أنها مشوقة جداً و لا يعرفها احد في مزاد بدأه هو بـ 50 ريالاً.
و اوضح السولفجي، أن السالفة ما حد يعرفها، ومشوقة، ومدتها 8 دقائق، ومضحكة جداً”، و مناسبة لجميع الطبقات، حيث ان بدايتها قديمة ونهايتها جديدة.
و أكد السولفجي أنه تلقى عدداً كبيراً من الأتصالات اغلبها نسائية لمعرفة السالفة،ما يعطي مؤشرًا على نجاح الاستثمار في بيع السوالف.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
والله صارت السوالف بفلوس
رؤية 2030 بدت تظهر بوادرها الطيبه🙃🙃🙃
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
ماهي غريبه عليه دام إسمه السولفجي .
بس الشرهه على إللي راح يشتريها منه .😂😂😂
السعودي[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 شهور
وش معنى الشرهان يسولف بفلوس
محمد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
صحصحو ياصدى
هذا موقع حراج ماهو تويتر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14899 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه انا كل يوم اسولف بلاش لكن من اليوم بطلت وسوف الزمالك الصمت🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊🙊
سعيد[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 3 شهور
كنت بعلق على الموضوع ..
لكن التعليق رهيب جدا وراح يعجبكم .
على السوم وأقل من 100 ريال ما راح أعلق .
للمفاهمة
0509•••••••••
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
هذا مثل الي يقول قبل ٣٠ سنه تعال ارقى معنا السطح نوريك النمل يدق عود
سبحان الله تغيرت الثقافة والقصد واحد
الرجل الذي كويس❤️ جدة غير[ عدد التعليقات: 9597 ] نشر منذ 3 شهور
تلقا اتصالات نسائيه متشوقين اجل ونعم التربيه هدا ماتبحث عنه العولمه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
صارؤ يبيعيون اي شي حتى السوالف ؟!
يبؤن يكسبؤن بأي طريقهه😄!!!
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16322 ] نشر منذ 3 شهور
لاحد يكلمني خلاص…
أنا رفعت الدعم عن السوالف😂😂😂😂
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3503 ] نشر منذ 3 شهور
و أكد السولفجي أنه تلقى عدداً كبيراً من الأتصالات اغلبها نسائية لمعرفة السالفة
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(اللقااااااافة )