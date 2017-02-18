مغرد يعرض سالفة للبيع في مزاد يبدأ بـ 50 ريال - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عرض مغرد وناشط تويتري يدعى زايد السولفجي سالفة للبيع قال أنها مشوقة جداً و لا يعرفها احد في مزاد بدأه هو بـ 50 ريالاً.

و اوضح السولفجي، أن السالفة ما حد يعرفها، ومشوقة، ومدتها 8 دقائق، ومضحكة جداً”، و مناسبة لجميع الطبقات، حيث ان بدايتها قديمة ونهايتها جديدة.

و أكد السولفجي أنه تلقى عدداً كبيراً من الأتصالات اغلبها نسائية لمعرفة السالفة،ما يعطي مؤشرًا على نجاح الاستثمار في بيع السوالف.