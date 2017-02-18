اقتصاديون يكشفون أسباب موجة انخفاض القوة الشرائية بالأسواق - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

برر اقتصاديون انخفاض القوة الشرائية المتوقعة في السوق السعودية، خاصة في قطاع التجزئة،لأسباب نفسية،و ليس انخفاض مستوى الدخل، كما يرى البعض.

وأوضح الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى بحسب الرياض، أن عدداً من العوامل تتدخل لخفض النمو الاستهلاكي في المملكة، منها تراجع النمو الاقتصادي للمملكة، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى فرض رسوم ضريبية انتقائية على بعض السلع الاستهلاكية وإضافة رسوم على الخدمات.

وتوقع الاقتصاديون،أن تشهد أسواق المملكة تغييرات هيكلية وانخفاضاً في القوة الشرائية نتيجة تغير السلوك الاستهلاكي وترشيد الاستهلاك؛ الأمر الذي يسهم في انخفاض أسعار عديد من السلع.