اقتصاديون يكشفون أسباب موجة انخفاض القوة الشرائية بالأسواق - صحيفة صدى الالكترونية

اقتصاديون يكشفون أسباب موجة انخفاض القوة الشرائية بالأسواق
برر اقتصاديون انخفاض القوة الشرائية المتوقعة في السوق السعودية، خاصة في قطاع التجزئة،لأسباب نفسية،و ليس انخفاض مستوى الدخل، كما يرى البعض.
وأوضح الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى بحسب الرياض، أن عدداً من العوامل تتدخل لخفض النمو الاستهلاكي في المملكة، منها تراجع النمو الاقتصادي للمملكة، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى فرض رسوم ضريبية انتقائية على بعض السلع الاستهلاكية وإضافة رسوم على الخدمات.
وتوقع الاقتصاديون،أن تشهد أسواق المملكة تغييرات هيكلية وانخفاضاً في القوة الشرائية نتيجة تغير السلوك الاستهلاكي وترشيد الاستهلاك؛ الأمر الذي يسهم في انخفاض أسعار عديد من السلع.
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4304 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههه
اسباب نفسيه
الواقع[ عدد التعليقات: 4221 ] نشر منذ 3 شهور
ان شاء الله دولتنا بخير والمستقبل افضل ولا يهمكم راي المحللين او النظرة السوداوية التي حاول البعض فرضها على اقتصاداتنا كونوا واثقين بالله ثم بدولتنا ان هناك وفِي القريب العاجل نهضة اقتصادية جديدة سوف تعم كل إنسان في هذه المملكة اشتروا السيارات والعقارات وافتحوا المشاريع الخوف جعل حتى كبار تجار البلد متوجسين ولا جديد اين المشاريع السياحية والأبراج وفتح الفروع بلدكم بحاجتكم
السعودي[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 شهور
وبعد هههههههههههه
AbuRkan[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 شهور
ايوه ههههههههههههههههه
أبوالجدايل[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 شهور
هاه هههههههههههههههههههههههههههه
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 3 شهور
ايش ههههههههههههه
ابو ساره[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ايوه كمل
ابو شلاخ[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 3 شهور
نفشية اجل