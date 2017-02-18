قرية الباحة بالجنادرية تختتم مشاركتها على أنغام التراث والموروث - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

اختتمت قرية الباحة التراثية المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية31 مشاركتها على أنغام التراث والموروث وسط حضور وإقبال كثيف من الزوار الذين شهدوا اللحظات الأخيرة من فعاليات المهرجان .

والتي اختتمت بحفل خطابي بحضور عدد من المسؤولين بالحرس الوطني ورؤساء وأعضاء اللجان المشاركة وزوار القرية التراثية .

حيث ألقى رئيس وفد الباحة الأستاذ محمد بن غرم الله لافي كلمة أوضح فيها مدى التلاحم الوطني الذي تجلت صورته في هذه التظاهرة الوطنية الثقافية التراثية بمهرجان الجنادرية ، في ظل الدعم السخي الذي يحظى به المهرجان الوطني للتراث والثقافة من خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد ومن وزير الحرس الوطني الرئيس الأعلى للجنة المهرجان حفظهم الله جميعا.

كما رفع شكره وبالغ امتنانه بأسمه ونيابة عن رؤساء وأعضاء اللجان بالوفد لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على دعمه ومتابعته أعمال الوفد والتى كان لها الأثر البالغ في نجاح المشاركة لهذا العام والتى استحوذت واستطاعت أن تكون الأبرز بالمهرجان ومحط أنظار زائري مهرجان الجنادرية مقدماً شكره لوكيل إمارة منطقة الباحة رئيس اللجنة العليا المنظمة لمشاركة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري على إشرافه المباشر ومتابعته الحثيثة والمحفزة للوفد شاكراً الجميع على إسهامهم في النجاح والذي تميزت به القرية في كل عام سواء من رجال الهيئة أو رجال الحرس الوطني أوإدارة المهرجان أو اللجان العاملة داخل القرية التراثية.

مشيرا إلى أن الجميع كانوا شركاء أساسيون بالنجاح من مسؤولين ورجال أعمال وإعلاميين داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة أيدها الله .

وفي ختام الحفل كرم رئيس الوفد ونائبه الأستاذ سعيد بن ناصر ريحان رؤساء وأعضاء اللجان والجهات المشاركة والإعلاميين والجهات الإعلامية من قنوات فضائية وإذاعة و صحف ورقية والكترونية والسوشيال ميديا إضافة إلى تكريم كل من أسهم في نجاح المشاركة.

يشار إلى أن الجهود التى بذلت من قبل فريق العمل بقرية الباحة التراثية من رجالية ونسائية كانت محل إشادة الجميع وساهمت في تحقيق نجاح منقطع النظير جراء تنوع الفعاليات وتميزها وسلاسة التنظيم فضلاً عن كونها برامج وفعاليات نوعية تم اختيارها بدقة وعناية ونفذت بجودة عالية عكست مدى ماتزخر به المنطقة من تراث وموروث وهوية بارزة جذبت من خلالها الشخصيات الهامة والبارزة وكانت محط أنظار الوفود من داخل المملكة وخارجها والذين أبدوا دهشتهم الكبيرة بما تم تقديمه كما تصاعدت جماهيرية قرية الباحة بشكل لافت وتعددت أسباب الجذب التي استطاع بيت الباحة تقديمها للزوار طيلة أيام الفعاليات.