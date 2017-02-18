الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج يشيد بجهود المملكة في الاطاحة باربع خلايا ارهابية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أشاد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني بالجهود الذاتية التي قامت بها الاجهزة الامنية بورزاة الداخلية في المملكة ، واسفرت عن الاطاحة باربع خلايا ارهابية تابعة لتنظيم داعش الارهابي .

وقال معالية ان يقظة اجهزة الامن وما تتمتع به من كفاءه عالية وقدرة متميزة في ملاحقة الخلايا الارهابية ورصد مخطاطتها ومتابعة انشطتها الاجرامية احبطت العديد من العمليات الارهابية التي تستهدف قتل الابرياء وترويع الامنين وزعزعة استقرار المملكة ، منوها بالمتابعة الدائمة والمساعي التي يبذلها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ويقظة واخلاص منسوبي الاجهزة الامنية التي تحافظ علي امن المملكة .

واكد معالية ان تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية ومساندتها في كل ما تتخذه من ارجراءات امنية حفاظا علي امن وسلامة مواطنيها مهمها تمادت في غيها واجرامها لن تنال من امن المملكة واستقرارها ومصيرها الفشل الذريع والعقاب الرادع .