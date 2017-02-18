صورة تكشف لحظة " احتضار " شقيق زعيم كوريا الشمالية اثر تناوله مادة سامه - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي صورة ” للاخ ” غير الشقيق لدكتاتور كوريا الشمالية حيث تظهر الصورة وهو يحتضر وذلك في مطار كوالالمبور نتيجة لحقنه بسم .

وقد كان كيم جونغ نام الشقيق الاكبر لديكتاتور كوريا الشمالية منهارا علي مقعد ولديه الم شديد اثر رشه بمادة كيميائية سامه وفارق الحياة اثناء نقله للمستشفي .

واعلنت ماليزيا انه لن تسلم جثمانه مالم تتوفر عينات من الحمض النووي وطالبت عائلته بتقديمها ، وغم ان رئيس الوزراء احمد زهيد حميدي اكد ان الشخص الذي اغتيل في المطار هو شقيق زعيم كوريا الشمالية وفقا لجوازات السفر .