5 طرق تجعل الرجل يشتاق إليكِ بجنون - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تجدين طرق كثيرة لإثارة غيرة الشريك، لكن هل فكرتِ يوماً بخطوات لجعله يشتاق إليكِ؟ تعرّفي إلى 5 طرق تثير حنينه إليكِ ويتمنّى لو كنتِ بجانبه في كلّ وقت.

– توقّفي عن الإتصال به بكثرة: إنّها قاعدتكِ الأولى في ما يتعلّق بمسألة الإشتياق. لا تقومي بمبادرة الإتصال أو المراسلة أوّلاً، بل اجعليه يشعر بغيابكِ ويتساءل عن سبب ذلك. بهذه الطريقة سيشعر بالقلق وسيتصل بكِ ليستمع إلى صوتكِ ويخفّف من شوقه إليكِ.

– لا تجيبي على رسالته فوراً: مهما كان نوع السؤال الذي طرحه عليكِ، اجعليه ينتظر بضع دقائق قبل أن تجيبي. قد تعتقدين أن هذه الطريقة ستجعله يفقد اهتمامه بكِ، لكن على العكس تماماً. الإنتظار يجعله يتساءل عن سبب غيابكِ وما الذي يلهيكِ عنه. بعد مرور 10 دقائق مثلاً قومي بالردّ عليه، واجعليه يُدرك أنّك تستمتعين بوقتكِ من دونه. هكذا، ستجعلينه يشتاق إليكِ أكثر وسيتوق إلى محادثتكِ دائماً.

– اتركي له أثراً منكِ: قدّمي له قطعة خاصّة منكِ والأحبّ على قلبكِ. هكذا، كلّما رأى هذا الأكسسوار سيتذكّركِ حتماً، فسيشعر بالحنين وسيتمنّى لو كان معكِ.

– سجّلي له ملاحظة: قد يخيّل إليكِ أن هذه الطريقة طفوليّة جدّاً ولن تنفع، لكن هل جرّبتها من قبل؟ اتركي له ملاحظة مثل “أحبّك” بشكل سريّ داخل محفظته، هكذا ستفاجئينه عندما يراها وسيُعجب بهذه الفكرة الجنونيّة. كما أنّكِ ستثيرين فضوله حول الخطوة المقبلة التي ستقومين بها، ما سيجعله يشتاق إليكِ وإلى مخططاتكِ الصغيرة والمثيرة.

– استمتعي بوقتكِ مع صديقاتكِ: إذا أردتِ فعلاً أن يشتاق إليكِ، عليكِ أن تبتعدي عنه قليلاً. قومي بالتسوّق أو بمشاهدة السينما أو بتناول الطعام مع صديقاتكِ، شرط أن تخبريه عن يومكِ الممتع معهنّ. هكذا، سيخاف من فكرة فقدانكِ وستجعلينه متمسكاً بكِ أكثر فأكثر.