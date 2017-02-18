5 طرق تجعل الرجل يشتاق إليكِ بجنون - صحيفة صدى الالكترونية

5 طرق تجعل الرجل يشتاق إليكِ بجنون
تجدين طرق كثيرة لإثارة غيرة الشريك، لكن هل فكرتِ يوماً بخطوات لجعله يشتاق إليكِ؟ تعرّفي إلى 5 طرق تثير حنينه إليكِ ويتمنّى لو كنتِ بجانبه في كلّ وقت.
– توقّفي عن الإتصال به بكثرة: إنّها قاعدتكِ الأولى في ما يتعلّق بمسألة الإشتياق. لا تقومي بمبادرة الإتصال أو المراسلة أوّلاً، بل اجعليه يشعر بغيابكِ ويتساءل عن سبب ذلك. بهذه الطريقة سيشعر بالقلق وسيتصل بكِ ليستمع إلى صوتكِ ويخفّف من شوقه إليكِ.
– لا تجيبي على رسالته فوراً: مهما كان نوع السؤال الذي طرحه عليكِ، اجعليه ينتظر بضع دقائق قبل أن تجيبي. قد تعتقدين أن هذه الطريقة ستجعله يفقد اهتمامه بكِ، لكن على العكس تماماً. الإنتظار يجعله يتساءل عن سبب غيابكِ وما الذي يلهيكِ عنه. بعد مرور 10 دقائق مثلاً قومي بالردّ عليه، واجعليه يُدرك أنّك تستمتعين بوقتكِ من دونه. هكذا، ستجعلينه يشتاق إليكِ أكثر وسيتوق إلى محادثتكِ دائماً.
– اتركي له أثراً منكِ: قدّمي له قطعة خاصّة منكِ والأحبّ على قلبكِ. هكذا، كلّما رأى هذا الأكسسوار سيتذكّركِ حتماً، فسيشعر بالحنين وسيتمنّى لو كان معكِ.
– سجّلي له ملاحظة: قد يخيّل إليكِ أن هذه الطريقة طفوليّة جدّاً ولن تنفع، لكن هل جرّبتها من قبل؟ اتركي له ملاحظة مثل “أحبّك” بشكل سريّ داخل محفظته، هكذا ستفاجئينه عندما يراها وسيُعجب بهذه الفكرة الجنونيّة. كما أنّكِ ستثيرين فضوله حول الخطوة المقبلة التي ستقومين بها، ما سيجعله يشتاق إليكِ وإلى مخططاتكِ الصغيرة والمثيرة.
– استمتعي بوقتكِ مع صديقاتكِ: إذا أردتِ فعلاً أن يشتاق إليكِ، عليكِ أن تبتعدي عنه قليلاً. قومي بالتسوّق أو بمشاهدة السينما أو بتناول الطعام مع صديقاتكِ، شرط أن تخبريه عن يومكِ الممتع معهنّ. هكذا، سيخاف من فكرة فقدانكِ وستجعلينه متمسكاً بكِ أكثر فأكثر.
الناقد[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 3 شهور
اهم شي اللي تحت بس
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
هذا تخبيب ياصدى ههههههههه
والله لو تطنش اتصالاتي لتشوف شي ماعمرها شافته 😤😤 ترى هنا خبيلات
يمكن يسوونها 😂 ثم يحدث مالاتحمد عقباه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
توقفي عن الاتصال بكثره:اجعليه يشعر بغيابك
فعلا صحيح 😆😆
.
الرد ع الرسائل 😂😂اجعليه ينتظر بضع دقائق
والله ع حسب ممكن اخليه بنتظر بضع ساعات 😉😉
هيك لكاعه🙄🙄
بس واثقه من قدراتي للسيطره ع البركان 😊😊 وباذن الله تكون الاصابات لاتذكر 😂😂
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.سجلي له ملاحظه ….تم نشل الفكره 👍
.اتركي له اثرا يتذكرك فيه 😊…مافيه غير هديه حلوه
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.استمتعي بوقتك مع صديقاتك …….البعد يولد الشوق والوله معروفه 🙄
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12980 ] نشر منذ 3 شهور
واذا تبينه يشتاق لك بعد سافري لإهلك ما ذكرتوا السفر هههههه😆
روزا[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
غيوم والله ان قدراتك غير تصير فشيش وقتها
هين قال قدرات قال ههههههههههههه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂روزا
والله مدري عاد انا مشاااااااااغبه 😆😆
الله يستر بستره
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13351 ] نشر منذ 3 شهور
التمساح الاسباني ماتنفع معة هالطرق😂😂😂
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
هذي خمس طرق قصيرة الى الطلاق
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
انشهد انك صادق دراساتهم ان ماخربت عقول و بيوت مافادت👍😊😂
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
ي ختي قحطانيه والله مابها خراب بلعكس انا اشوفها من منظور اخر وكلها جميييييييييله وحلوووووووه 🙃🙃
نوال ليه تمساح ☹ طيب كان ضب وش قلبه تمساح
ولا رؤية 2030 تطور بها كل شي 😂😂بس الله يستر لايوصل ديناصور هههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
ما اتكلم ياغيوم عن ها الخبر وبس اتكلم بشكل عام فيه المفيد وفيه الغير مفيدو كلن وعقله😊😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
وينه بسس رجالي 😣😣😣
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
لا ي قحطانيه مو كلن وعقله ….العقول موجود مع الكل
ولكن كلن واسلووووبه …فيه اساليب دمار شامل 😍😍
وفيه اساليبب تجيب الهم والمرض
.
.مع الاسلوب تتقبلين الخطأ وتصفحين عنه بابتسامه عريضه بعد 😆😆وووووبدون الاسلوب
حتى الكلمه الزينه ماتتعدى مسمعك☻☻
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
ي أسوووم .. 🌸 راح يجي والله يجيبه إن شاء الله .
لاتستعجلين بعدك صغيره وفي عِز الشباب .🌹
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4304 ] نشر منذ 3 شهور
طالع ردود الاناثي وانت تعرف النوعيه والعينات اللي هم منها
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
كل واحده تقدر تقرر وش اللي يخلي
زوجها يشتااااق لها بحكم معرفتها بمزاجه
ممكن فيه اشياء تنفع مع زوجه
لاكنها ممكن تكون كارثه بحياة زوجه اخرى
🤗🤗
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
مكارم الناس بالاخلاق .. مذكوره
وبيض النوايا .. تبيض وجه راعيها
والكلمه الصادقه ! ماهيب مستوره
من بين الاجواد ماتقصر مساعيها.. علامك يا غيوم قلبتي انا ماقلت انك او غيرك غير عاقل اوحددت احد نا اقول كلن وعقله يعني لا احد يمشي على كل ماينشر من دراسات وغيرها لازم يتحكم بعقل قبل تخرب بيوت سواء حرمه او او رجل واخص الحرمه بالذات لانها ممكن تتعامل مع زوجها على ماتسمع او تقرا وتخرب بيتها بنفسها لان بعض الدراسات اكاذيب اعز الله الجميع تخرب ماتفيد فهمتي👍
روزا[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
عبادي ال بعر روح انقلع للمغرب هناك الاناثي حنا ماحنا اناثي
بس انتبه لاتصورون شريط دخلتكم زي خويتك اللي بالمنوعات طسسسسسسس وراك
روزا[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
عبادي الهلالي ع اساس الاجنبيه اللي بتاخذها من عينه الجنه و مادقت حنك مع صاحب البقاله ولا صاحب المخبز ولا زميل الدراسه هههههههههههههههه مشكله والله لاصار العقل مضروب وتعبان
وبعدين بنات يسولفن مع بعض خير وش دخلك تقط هنا اذلف وراك
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههه والله وجبتيها ياخيتي روزا .👍🏼👍🏼👍🏼😂😂😂
روزا[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
حنا لو الله يفكنا من هالجند المروح مابنا بلا
ماناقص الا عبادي المشفر يراددنا
روزا[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
اسمه قسم عالم المراءه خيييييييير جاي خييييييير
&&&[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
سوالف المعنسات تضحك اذا اجتمعو وتدلعو وتخيلو انهم فرافير ههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
يقطع ابليسك يا روزا انتي طيرتي طاقيته😊😊 مع الجبههه😊😊😊😂😂هههههههههه
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
أمّا اذا كانت زوجه جديده فمن حقها تتدلع وتتغلى وتطنش الاتصالات وتمزح
وتمرح وتتنطنط وتناقز وتتمختر وحنا مالنا الا الصبر ، حنا أصلا ماتزوجناها
الا نبي الحركات ذي
لكن عجوز ومعها شلقة وراعين وتتدلع 😟😟 ياشيخ والله طيّر لاطير جبهتها
😡😡😡😡
حتى الحرمه اذا كانت متزوجه لها عشر سنين اذا بغت تمزح يطلع منها ريحه
تخليك تتلطم ولاتقبلها هي شحال مزحها عاد 😤😤😤
نصيحه للي هنا ومتزوجة من عشر سنين تتذكّر المثل اللي يقول ياشين السرج
على البقره
احمدي ربتس ان الرجال صابر عليتس وانتي جايه تمزحين وتبين تشدينه وتجذيينه
لتس ؟
انتي مهبوله انتي ؟؟؟ ترى اي مزحه منتس كذا والا كذا بيصفقك الرجال بالبياله بين
عيونتس وفوقها بيتزوج عليك
فإن طعتي شوري اقضبي ارضتس وأحمدي ربتس على النعمه اللي انتي فيها
قال تشويق وجذب قال 😂😂😂😂 خلّي الدلع للورور الجديد اللي ماياكل
الا سنكرس وتوفي ماهو لتس انتي يام العجين والودتس
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
الجرناس عمري 26 مو صغيرةة 😩😩😪😪
امين يارب جعلكك تسلممم لبى قلبككك ☻⚘🌷🌼🌹
&&&[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه انشهد الدلع مايليق الا للورو صغير العمر اما بعض الاعمار لو انها توها عروس دلعها استدلاخ يقرف بو ريحه 😂😂😂😂😂😂😂 بس لو تتحمد ربها انها ذاقته قبل تشيب 😂😂
&&&[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
وراك يابرق ماعاد تونس البنيات بسوالف البيدجان ماتشوفهن متحرقصات نفوسهم بخشهومهم ماعاد عندهن دافع يدهكن نفوسهن 😂😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
لا والله يا اسوم توك صغيره انتي بس لا تستعجلين وخلي املك بالله قوي ولا تخلين الزواج اكبر همك 😂 وربي يرزقك بالصالح ❤
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
أسوووم .. 🌸
إلا صغيره ومنتي كبيره بلعمر .
لكنك كبيره بالعقل والفهَم والفِكر .
عسى ربي يوفقك بزوج مايستغنى عنِك طول ألدهَر.🌻🌹🌼
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
&&&
ابك صارن يزعلن من المزح 😟😟😟😟 منول نمزح ونضحك
وانتقافش الضحكات والمزوح وهالحين ماعاد يبن لي طاري ولا يبن مزحي
😚😚😚😚😚😚😚 وانا تبت من المزح 😊😊😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
الخطوة الأولى لنجاح أي امرأة أن تتجاوز فكرة الفارس الذي سيفعل لها ماتريد وتفعل ذلك بنفسها فالحياة ليست رجل
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
قحوطهه كل اللي اعرفهم اصغر مني متزووجاات والله الحرة بقلبي
مع اني ماكنت افكر في الموضوع كثير بس من دخلت ال 25 ومابعده صرت افكر كثيررر 😁😢😢😭😭😭😭
امين تسلمين لي ي قمر قحطان 😅😂😚😙😙
الله يسعد قلبكك ياخؤي .. طبعا ماعليك زود 😊😙 ❤💕💞
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
ويسلمك ربي ياعسل 😊❤والله يحقق لك كل امانيك بس مثل ماقلت لك لا تتعبين نفسك بها التفكير ونصيبك عند ربك انتي بس ادعيه وارضيه والله يرزقك اللي يصونك ويخاف الله فيك وماخاب داعيه❤
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
الله يخارجنا
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
❤💕🌹
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
😙😙😙😙😙😚😚😚😚😭😭😭😭😢
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
تجدين طرق كثيرة لإثارة غيرة الشريك، لكن هل فكرتِ يوماً بخطوات لجعله يشتاق إليكِ؟ تعرّفي إلى 5 طرق تثير حنينه إليكِ ويتمنّى لو كنتِ بجانبه في كلّ وقت.
– توقّفي عن الإتصال به بكثرة: إنّها قاعدتكِ الأولى في ما يتعلّق بمسألة الإشتياق. لا تقومي بمبادرة الإتصال أو المراسلة أوّلاً، بل اجعليه يشعر بغيابكِ ويتساءل عن سبب ذلك. بهذه الطريقة سيشعر بالقلق وسيتصل بكِ ليستمع إلى صوتكِ ويخفّف من شوقه إليكِ.
– لا تجيبي على رسالته فوراً: مهما كان نوع السؤال الذي طرحه عليكِ، اجعليه ينتظر بضع دقائق قبل أن تجيبي. قد تعتقدين أن هذه الطريقة ستجعله يفقد اهتمامه بكِ، لكن على العكس تماماً. الإنتظار يجعله يتساءل عن سبب غيابكِ وما الذي يلهيكِ عنه. بعد مرور 10 دقائق مثلاً قومي بالردّ عليه، واجعليه يُدرك أنّك تستمتعين بوقتكِ من دونه. هكذا، ستجعلينه يشتاق إليكِ أكثر وسيتوق إلى محادثتكِ دائماً.
– اتركي له أثراً منكِ: قدّمي له قطعة خاصّة منكِ والأحبّ على قلبكِ. هكذا، كلّما رأى هذا الأكسسوار سيتذكّركِ حتماً، فسيشعر بالحنين وسيتمنّى لو كان معكِ.
– سجّلي له ملاحظة: قد يخيّل إليكِ أن هذه الطريقة طفوليّة جدّاً ولن تنفع، لكن هل جرّبتها من قبل؟ اتركي له ملاحظة مثل “أحبّك” بشكل سريّ داخل محفظته، هكذا ستفاجئينه عندما يراها وسيُعجب بهذه الفكرة الجنونيّة. كما أنّكِ ستثيرين فضوله حول الخطوة المقبلة التي ستقومين بها، ما سيجعله يشتاق إليكِ وإلى مخططاتكِ الصغيرة والمثيرة.
– استمتعي بوقتكِ مع صديقاتكِ: إذا أردتِ فعلاً أن يشتاق إليكِ، عليكِ أن تبتعدي عنه قليلاً. قومي بالتسوّق أو بمشاهدة السينما أو بتناول الطعام مع صديقاتكِ، شرط أن تخبريه عن يومكِ الممتع معهنّ. هكذا، سيخاف من فكرة فقدانكِ وستجعلينه متمسكاً بكِ أكثر فأكثر.
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طرق فاشله 100% والخسران بالدرجه الاولى المرأه
الرجل من يفقد الاهتمام فكر بالبديل تلقائي اما بالزواج من ثانيه
والا بطريقه غير مشروعه وسلك اموره ، وخلا التجارب لاهلها
>>>>>>>>> الحذر واجب ياساده …
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
اسووووم كلمي خواتس يشوفون لتس خطابة ماعليتس من اللي يحتسون ويقولون ماتصلح والله يوفقتس ويرزقتس الزوج الصالح اللي يسعدتس عاجلاً غير آجلا انتي وجميع بنوتات صدى
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
وهم . احنا مستحيل نتزوج عن طريق خطابه .
انا من عايلة كبيرةة ومعرؤفين بالبلد مستحيل ابؤي بيؤافق ع شغل الخطابه وانا ماحب زواج اكشط واربح 😁 افرض تجيب لي واحد شيين او مايصلح من نواحي ثانيه 😏🙄
مادري بس احنا ماعمرنا تعاملنااا معهاا .. وننتظر رزق الله ع وش العجلة < صدقوني هالمره😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
ايوه كذا اسوم العجله فيها ندامه 👍❤❤😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
حكي حكي ي قحوطهه 😂😂😂😍😉
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3503 ] نشر منذ 3 شهور
أقول أركدي يامخفة أنتِ وياها ، ترى الرياجيل مو سوا
يجيك واحد ممرور ثم يفقششش رأسك😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
ندري ماهم سؤا يعني جبتي شي جديد الحين ؟!
الفلسفة الواجد مشكلهه 😭😢😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
😊😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
بالعكس اشوف الحريم الحين اللي يفقشون 💔😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
صدقتي اما في ذي 😆🙄
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
وش دخل ي اسوووم عايلة كبيرة ولاصغيره والخطابة سبب وثاني شيء مافيه شيء اسمه اكشط واربح اذا الخطابة جابت الخاطب اكيد بتشوفين صورته من قبل اهله وبتشوفينه مبدئياً ان مقبول او العكس وبعدين اكيد ابوتس واخوانتس بيسئلون عنه في ديرته في المسجد وفي عمله وب يبين اذا هو رجال كفو او غير ذلك ثم بعد ذلك اذا كان فيه توافق تتم الخطبة .. عسوورهه اتركي عنك احنا واحنا ترى انا اشوف مافيها شيء لاهو بعيب ولاهو بحرام وكثير من الرجال والبنات تزوجوا عن طريق خطابة ولاتقعد الوحدة ويضيع عمرها ع الفاضي ..
الحين الامور تغيرت مهي بزي اول الحين حتى الجيران مايعرفون بعض ولايزورون بعض الانفس تغيرت صارت ابوتسلب حتى مع بعض القرايب ..
فيه موقع زواج موثوق ولكن اللي فيه الأغلب غير جادين من الجنسين ولكن بعض البنت قد تكون في الغالب جادة ولكن تخاف وشلون تقول لأهلها وهي ماتنلام الحقيقة والله ييسر علينا وعليكم ي اسوووم كل عسير تمنياتي لتس والله من كل قلبي التوفيق لتس عاجلاً غير آجلا
alzaharni10[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
هذي الحقيقه الي صايره عندنا في مجتمعنا السعوديه تنشب للزوج ماتخليه ياخذ راحته عشان كذا نشوف اكثر حالات الطلاق عندنا هنا في السعوديه من هاالاسباب
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
الله ينؤؤر دربككك ويرضى عليككك 😘😘😍😍😍😍