ردود الافعال بعد " الجنس " تكشف حقيقة مشاعر الشريكين! - صحيفة صدى الالكترونية

ردود الافعال بعد ” الجنس ” تكشف حقيقة مشاعر الشريكين!
تكشف ردود الأفعال من قبل الزوجين بعد الانتهاء من العلاقة الجنسية، بشكل كبير انطباع الطرفين عن هذه العلاقة ومشاعرهم الحقيقية، فهناك بعض التصرفات التي يجب الحذر إن تم إيجادها.
فالنوم بعد العلاقة الجنسية مباشرة أو النهوض من السرير فور الانتهاء قد يكونا علامات عادية، ولكن إن تكررت بعد كل مرة، فهذا يعني أن هناك خلل أو فتور في العلاقة.
والصمت بعد الانتهاء من العلاقة أو إدارة الظهر للطرف الأخر، فهذا دليل على الفتور والملل وربما عدم الانجذاب أيضًا، بينما التحدث والاحتضان والقبلات التي تلي العلاقة الجنسية، فهي دليل مؤكد على أن الانجذاب والحب لا يزالا في أوجهما.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
😍😍😍😍
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه انا قبل الجنس ودّك ماتفكها ، ولكن بعد الانتهاء ودّك ترفسها برجلك 😂😂
والحقيقه انه فور انتهائك اول شي تفكر فيه الترويشه 😩 من تمصعه منها وانت ناقز للحمام😆
واحيانا كثيره تمسيح بالفاين ثم نووووومه مدتها ساعتين 😚😚😚 تصحى وتلقى حلا الخليه
والقهوه بانتظار 😁 ثم تقوم تعاين فيها وانت تبتسم ثم هي تسألك ‘ وراك تضحك ؟؟ 🙄 ترد وتجاوبها
والدموع تنزل من عينك بسبب قوة الضحك ” والله انتس ماتستحين !! دوبني حايسك وجالسه قدامي 😜😜
صحيح ان وجهتس قوي 😱😱 ثم عاد هي تبتسم وتنزل راسها وتول بالحلال يابعدهم 💕💕
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12980 ] نشر منذ 3 شهور
❤️😉
مدمن صدى[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
الشعوب العربية شغلهم الشاغل الجنس والاكل الجنس يهدر كمية كبيرة من السعرات الحرارية فيشعرون بالجوع وكثرة الاكل تزيد الشهوة الجنسية يعني دائرة طبيعية مثل دورة الماء في الطبيعة
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
حسبكك الله وبعض العلوم 😍😂
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
اهم شي التحدث والاحتضان والقبلات التي تلي العلاقة . 😘💋👄🤗
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
الجرناس
المشكله اذا خلصت هههههههههه ودّك انها تنقلع عنك بإسرع وقت 😂😂
اما قبل تخلص منها فأنت تقول كلام ماتدري وشهو وتسوي حركات ماتتوقع
انها تطلع منك
اهم شي حلا الخليه بعد ساعتين عيّا يحدّث نفسه الماخوذ 🤔🤔🤔
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
لاتلومني يا أبوفارس تراني ما أعرَست للحين عزابي .😂😂
ومنكم نستفيد . أبيك بس تدعيلي أعرِس واتوفق ببنت الحلال .💏
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرزقكك ببنت الحلال الصالحه اللي تستاهلكك
💋😍😍
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
الله يوفقك يالقرناس ، وياكثر الاجوديات بنات الحلال اللي يبن الستر والعفاف
بس انت اعزم وتوكل على الله ، والله بييسر امورك
وأبشرك الزواج راعيه معان من رب العالمين بس انت توكل على الله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
الله يوفقك اخوي الجرناس ويرزقك ببنت الحلال الصالحه االلي تسعدك وتكون عند حسن ظنك يأرب😊ويرزق خيتي اسوم بالصالح عاجل غير اجل يأرب❤
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسلمكم يا خيتي اسوووم . ويا اخوي برق . وياخيتي جنو بيه قحطانيه.
مشكورين وماقصرتوا عسى ربي يطول اعماركم .🌹🌻🌷💖💕
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
يخليك لي ياحلوهه .. تسلمين لي 😘😘😍😍😍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
وياك اخوي الجرناس على طاعته يأرب وتسلمين لغاليك اسومه❤❤
رعد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
يوالله بس انت توكل على الله وهو المعين
ام البنات[ عدد التعليقات: 1193 ] نشر منذ 3 شهور
الجرناس الله يرزقك ببنت الحلال اللي تسعدك
ونسمع عن قريب خبر خطوبتك ان شاء الله توكل ع الله
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
وراكم ما تدعون لي افا 😂😂😂😂
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
تسلمين خيتي ام البنات وعسى ربي يخلي لك بناتك وتفرحين بزواجهن .🌹
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
جيبك فاضي .. الله يرزقكك من واسعع فضلهه .
⚘🌷🌼❤❤❤❤❤❤❤💕
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرزقك يا خوي باالمال الحلال والزوجه الصالحه السنعه ويرزق كل شخص بما يتمناه 😊😂هههههههه بس جد ضحكتني مادرينا بك انك تبي تتزوج و ابشر بندعي لك 😊😊😂وانت كمان ادع لنفسك وربك ماخاب طلابه😊
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
ياخوي جيبي فاضي انا راح ادعي لك ولي إن شاء الله تتزوج في نفس يوم زواجي .
بسسسس متى .؟ مَدري الله اعلم .😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12980 ] نشر منذ 3 شهور
بالتوفيق للجميع يارب
وإن شاء الله يالجرناس نشوفك عريس بأقرب وقت
جيبك فاضي ههههه إن شاء الله تصحى من النوم وفي جيبك ملايين هههه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
انظم جيبه فاضي لشلة العزابية 😇😅
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
تسلمون جميعا عسى ربي يوفقنا وياكم
انا بدعي لكم مثل دعواتكم لي
اسوم اطلعي للجبل الأخضر ووجهي وجهك شمال ودعي لنا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
ربِ اكتب لهم من السعادة اكملهٱ
ومن راحة البال اتمهٱ
ومن دعائهم نصيب بالاجٱبة
ومن طاعتهم نصيب من قبول
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
ما ضني وجيبي فاضي
لكن عطوني النفعه مقدم توفني شوي
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
تدفني شوي
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
تسلمين خيتي دآنـــــــہہ . 🌻🌼
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
هذي الاخبار الملعونهه تجيب المشاكل وتهيض المشاعر 😭😭😭😢😢😢😭😭😭😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14899 ] نشر منذ 3 شهور
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏الجرناس واللي جيبه فاضي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه الله يسعدك اسوومه❤ 😊😊😊😂قولي لهم كفى هيضتوني للزواج دورو لي عريس كفوو ولا شيلو اخباركم😊 ههههههههه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
تخيلي يحطون لي خبر طلب عريس
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 😅
يازينششش بسسسس ❤😘💞
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
ياخيتي يا لست محرومه الله لايحرمك من عطاياه .
إللي جيبه فاضي الله يرزقه من من خيره ويغنيه .
🌹
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
تصدقين بالله يا اسوم ولا يهونون البقيه والله اني داخله معكم على ها الخبر ولا قريتت تفاصيله ولا اهتميت له😊😊😂😂ما حب اخبار زي كذا وانحرج منها😊😊😊😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
مادام نص الليل روح على خير
والنص الآخر باقيٍ له بواقي
ترى صلاة الوتر فيها تباشير
وتنفعك عند الله بوقت التلاقي
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه حبيبتي اللي تستحي ..😄😊😊😊
انا بعضها اقراهه وبعضها لا افهم المقصد ع طول 😊😉😊
وادري انتي تخشين هنا تسؤلفين معنااا
🌚🌚🌚🌚🌚
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12980 ] نشر منذ 3 شهور
الله الله يا جنوبيه سلم وصح لسانك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه كان يا اسوم انا اول من يعلق على الخبر واحظر عرسك بعد 😊😊😂😂صحح بدنك دانه❤❤
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
قلبي من الحب كثرت مطباته…واللي يبي قلبي ياخذه على عِلاته .
عِلته علةٍ چلحةٍ ملحةٍ ماصخةٍ …معورةٍ … والليل ماباته .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
😊😊😂صح لسانك اخوي الجرناس😊 لكن و ش جنينا من الحب وانا اختك😊وطيبه القلوب 😊😊مغير وجع قلوب 😂😊😊انصحح تبعد عن الحب 😊😊😂
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
انا قلت معورةٍ قلبي والليل ماباته .
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7677 ] نشر منذ 3 شهور
😍😍😍😍😚😚😙😙😙
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
الحُب ليس له عُمر أبدًا …!!!
هو بإختصار : وفاء رجل،
وإكتفاءُ أنثى اوا لعكس كمان😊😊
🕊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
ناسٍ بحسن اخلاقها تسعد الناس
تضحك تجامل تبتسم من سعدها
ذولا مكانتهم على العين والراس
في المجتمع يا رب تكثر عــددها
مثلكم وشرواكمم😊😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
انا وليف الصاحبات العزيزات
خلن يقدر بالوفاء قدر خله
افرد حجاجك واضحك بكل الاوقات
عيش بحياتك في وناسه وفلّه😊 الله يعينك يا الجرناس😊 وصح بوحك😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
تعال قاسمني من اجروح الأيـام
فيني حزن والله بـ الحال عالم
يا شعر سولف بي ترى منت منلام
الحظ مقفي وأقرب الناس ظالم😊
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
تسلمين خيتي جنو بيه قحطانيه وعسى ربي يسلمك .🌹🌹
انا تراني مثلك احب الشِعر والقصايد .
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
ابكي على ما جرالي يا هلي…قلبي انا بالمحبه مبتلي
ولا حصل من يحل المشكلي…مع ناعم العود انا لي مسأله
يا ناس روحي تراها في خطر…كله من اللي على بالي خطر
قولوا لمن صابني يعطف علي…وان كنت انا مخطي فلا يزعل علي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
يسلمك ربي لغاليك 😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
انا بعد احبها😊ومن صغري بعد وكنت زمان بطفولتي ا جمع مجلات شعريه 💔😊😊😂الله على ذيك الأيام
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
يامن هواه اعزهُ واذَلني…كيف السبيل الى وصالِكََ دِِلَني .
أنت الذي حَلفتَني وحلفتَ لي …وحلفت إنك لا تخون فخنتني
و حلفَتَ إنكَ لا تميل مع الهوى…أين اليمين وأين ماعاهدتني .
وتركتني حيران صبّاً هائماً…أرعى النجوم وأنت في نومٍ هني .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
ودي اسئلك بس محرجه 😊😊و حاسه سؤألي لك لقافه او فضول زايد😊😊😊😂
سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
۞ دِعًأًءٍ لّرّأًحُةُ أًلّنَفًسٌ وٌأًلّقَلّبِ ۞
رّبِيُُّ إّنَيُّ أسٌّأًلّڳُ أنَّ تُرّيُحَُ قَلّبِيُّ وٌفًگرّيُّ وٌأنَّ. تُصَرّفًَ عًنََّيُ شٌتُأًتُّ آٍلّعًقَلّّ وٌآٍلّتُفًگيُّرّ رّبَِّيُ إّنَّ فًيَُ قَلّبِيُّ أمًَوٌرّأًً لّٱ يُعًَرّفًهآٍ سٌِوٌأًگ فًـَحُقَقَّهآٍ لّيَُ يُآٍرّحُيُمًّ رّبَِّيُ گنَّ مًعًيُُّ فًيُّ أصََعًبِّ آٍلّظّرّوٌفًّ ؛وٌأرّنَيُّ عًجُآٍئبِّ قَدِرّّتُگ فًيُّ أصَعًبُِ آٍلّٱيُأًمًَ
۞دِعًأًءٍ تُيُسٌيُيُرّ أًلّأمًوٌرّ ۞
ﺂلّلّهمً يُآٍمًسٌهلّ أًلّشٌدِيُدِ وٌيُأً مًلّيُنَ أًلّحُدِيُدِ , ۉيُآٍ مًنَجُزً أًلّوٌُعًيُدِ , ۉيُا مًنَّ هوٌُ كُلّ يُوٌُمًَ فًيُّ ﺂمًرّ جُدِيُدِ, ﺂخَرّجُنَيُ مًنَّ حُلُّقَ ﺂلّضُِيُقَ ﺂلّى آٍۉسٌعً ﺂلّطُِرّيَُقَ, بِگ ﺂدِِفًعً مًآٍْ لّٱ أطِيُُقَ ,ۉلّٱ حُوٌُلّ ۉلّٱ قَوٌُةُ إًلّٱ بِآٍلّلّہ ﺂلّعًلّيًُ ﺂلّعًظُّيُمً .
۞دِعًأًءٍ أًلّرّزًقَ ۞
أًلّلّہمً إًنَ كانَ رّزًقَيُ فيُ أًلّسٌمًآٍءٍ فًآٍنَزًلّه وٌإًنَ كانَ رّزًقَيُ فًيُ أًلّأًرّضِ فًآٍخَرّجُه وٌأًنَ كان بِعًِيُدِِأً فًقَرّبِه وٌإًنَ كانَ قَـرّيُبِأًً فًيُسٌرّه وإنَ كانَ قَـلّيُلّأً فًـڳُثٌرّه وٌإًنَ كاًنَ كثيرآً فًبِآٍرّكُ ليُ فًيُه . إنَْشٌرّوٌهآٍ حُتُى تُقَوٌلّ لّڳُمً ألّمًلّأًئكة وٌ لّڳُمً بِأًلّمًثٌل
ابوسلطان[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
البنات حلوات ادعولي اخذ ثانيه