ردود الافعال بعد " الجنس " تكشف حقيقة مشاعر الشريكين! - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

تكشف ردود الأفعال من قبل الزوجين بعد الانتهاء من العلاقة الجنسية، بشكل كبير انطباع الطرفين عن هذه العلاقة ومشاعرهم الحقيقية، فهناك بعض التصرفات التي يجب الحذر إن تم إيجادها.

فالنوم بعد العلاقة الجنسية مباشرة أو النهوض من السرير فور الانتهاء قد يكونا علامات عادية، ولكن إن تكررت بعد كل مرة، فهذا يعني أن هناك خلل أو فتور في العلاقة.

والصمت بعد الانتهاء من العلاقة أو إدارة الظهر للطرف الأخر، فهذا دليل على الفتور والملل وربما عدم الانجذاب أيضًا، بينما التحدث والاحتضان والقبلات التي تلي العلاقة الجنسية، فهي دليل مؤكد على أن الانجذاب والحب لا يزالا في أوجهما.