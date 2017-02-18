بالفيديو.. فتاة تساعد صديقها للوقوف عن الكرسي المتحرك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يُظهر فتاة تقوم بمساعدة صديقها، للوقوف عن الكرسي المتحرك خلال حفل التخرج.

إذ قال الشاب المُقعد تشريس نورتون في تعليقه على الفيديو المنتشر، إنه كان قد تعرض لإصابة في الحبل الشوكي أثناء لعبه كرة القدم الأميركية قبل 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى إصابته بالشلل.

ومنذ ذلك الحين، قرر الشاب تكريس حياته لمساعدة الناس لتحقيق أهدافهم وعدم التنازل عنها، ويكون محفزاً لهم وناشراً للروح الإيجابية في حياتهم، دون أي مقابل يطلبه من الآخرين، فقط هو يريد حياة أفضل للآخرين.

وبعد مضي 3 سنوات على الحادث، قابل صديقته -التي ظهرت معه في الفيديو- إذ ساعدته على تحدي ظروفه وعدم الاستسلام للمرض، ومن الواضح أنها نجحت في ذلك بجدارة، بعدما شاهدها كل رواد الشبكات الاجتماعية وهي تساعد حبيبها على تحدي الإعاقة والسير نحو منصة التكريم.