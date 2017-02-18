بالفيديو.. فتاة تساعد صديقها للوقوف عن الكرسي المتحرك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتاة تساعد صديقها للوقوف عن الكرسي المتحرك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يُظهر فتاة تقوم بمساعدة صديقها، للوقوف عن الكرسي المتحرك خلال حفل التخرج.
إذ قال الشاب المُقعد تشريس نورتون في تعليقه على الفيديو المنتشر، إنه كان قد تعرض لإصابة في الحبل الشوكي أثناء لعبه كرة القدم الأميركية قبل 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى إصابته بالشلل.
ومنذ ذلك الحين، قرر الشاب تكريس حياته لمساعدة الناس لتحقيق أهدافهم وعدم التنازل عنها، ويكون محفزاً لهم وناشراً للروح الإيجابية في حياتهم، دون أي مقابل يطلبه من الآخرين، فقط هو يريد حياة أفضل للآخرين.
وبعد مضي 3 سنوات على الحادث، قابل صديقته -التي ظهرت معه في الفيديو- إذ ساعدته على تحدي ظروفه وعدم الاستسلام للمرض، ومن الواضح أنها نجحت في ذلك بجدارة، بعدما شاهدها كل رواد الشبكات الاجتماعية وهي تساعد حبيبها على تحدي الإعاقة والسير نحو منصة التكريم.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16322 ] نشر منذ 3 شهور
البنت لا حبت يشيخ والله لو أنك مقعد تمامآ..
تقوم بك وتشيلك وتغسلك..
وتهتم فيك….
مو حن
نذاله عيني عينك
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
يازقنها زقناه ، دارته منّا ومنّا واعضدته لين وقف
لو انها الاسبانيه كان قالت ، اخت اخووووي او انا بنت ابوووووي ، تباني
الزمك قدام الناس ؟ انت تبا تفضحنا ؟ تبا بنات عمي يقولون اخذت واحد معاق ؟
رح دور لك هندي يعضدك الين تخلص ، طول عمري وانا شقيانه وراك فالبيت وتباني
الحقك في مدرستك ؟ من يوم اخذتك ما اخذت معك الخار ، مغير طايح ومنثوي في
مفرشك وعيونك بارده
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12980 ] نشر منذ 3 شهور
فـعلاً الحياه من دون الأنثى ما تسوى ❤️😍
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16322 ] نشر منذ 3 شهور
اقول دانه؟؟
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12980 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه يالقرني لك ثلاث أيام وانت اقول اقول 😆
واذا رديت عليك سحبت عليّ المهم قول هلا 😨
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4202 ] نشر منذ 3 شهور
الأخ القرني قااااااهرهم قول عني ماتقول صوبي كم صعب الوصول
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16322 ] نشر منذ 3 شهور
لا خلاص معليش دونه…
بس عندي قرقعه مشغلتني فخاطري
أحاول أتكلم مع أي واحد….
بس ماقدرت…خلاص أنسي معليش..
وأنت يبو فهد😂😂😂
حبيب قلبي ماعاش من يتقول عليك
ترى الدعوى مزح×مزح🤗🤗🤗
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4304 ] نشر منذ 3 شهور
العزوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك
الا اذا سمحوا لنا الزواج من الخارج
ساعتها الزواج ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
😍😍ماشالله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12980 ] نشر منذ 3 شهور
عادي والله بقرقع معك 😂 لا تخلي بقلبك شيء
آمرني قلبي مفتوح للجميع 😊
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
صدقتي والله يا خيتي دآنـــــــہہ .
قلبك كبير ومفتوح للكبير والصغير .
ومن عرَفت صدى وعرفتك ماعمري شفتك غلطتي على حَد.
عسى ربي يسلمِك ويطول بعمرك ويخليك .🌹
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12980 ] نشر منذ 3 شهور
الجرناس 😍😍😍
ألف شكر لك خيووو من طيبك الله يسعدك سعادة الدنيا والآخره ❤️
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
ليس بالضروره أن تحبه ولكن هذا عمل إنساني
بالنسبه لي للحريم السعوديات الله يوفقهم والله انهم أكثرمن يصبر وعندها قوه تحمل للزوج مهما كان وضعه فديتهم بنات بلدي
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
آمين يارب العالمين خيتي دآنـــــــہہ .🌹
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10448 ] نشر منذ 3 شهور
لا اتصور انه يقدر يحرك قدميه اذا كان مصاب بالحبل الشوكي وهذا يعني شلل نصفي تام واللي في المقطع واضح انه يحرك قدميه
زوجته وليست صديقته[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 3 شهور
للأسف الخبر مغلوط لأنها زوجته وليست صديقته والخبر موجود بحساب الجامعة بتويتر..لكن هناك من يريد إفساد بناتنا الصالحات العفيفات الشريفات ليستمتع بأجسادهن فقط..!