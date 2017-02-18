مغربية تصور ليلة دخلتها دون علم زوجها وتنسى الشريط بالفندق! - صحيفة صدى الالكترونية

مغربية تصور ليلة دخلتها دون علم زوجها وتنسى الشريط بالفندق!
صورت عروس مغربية ليلة دخلتها على شريط فيديو دون علم زوجها، وعلى إثر ذلك سلمت وحدة مكافحة الجرائم الأخلاقية العروس للشرطة.
انتشر الشريط بشكل سريع بعد أن نسيته العروس في الفندق، ثم قام أحد مسؤولي النظافة في الفندق بسرقة شريط الفيديو الذي تبلغ مدته 50 دقيقة، حيث قام بتشغيله ليشاهد الزوج وزوجته في شريط يفضح ويخدش حيائهما.
وقال البعض بأن الفندق قام بوضع هذه الكاميرا ليبتز بها الناس، ولكن بعد انتشار الشريط تأكد الجميع بأن لا أحد يعلم بوجود الكاميرا إلا العروس نفسها حيث كانت تقوم بتعديلها وتثبيتها كل حين.
وعلى إثر ذلك ألقت وحدة مكافحة الجرائم الأخلاقية التهمة على الزوج والزوجة معاً بانتشار الفيديو، مع أن الزوج كان قد صرح بأنه لم يكن يعلم بما قامت به زوجته وأنكر كل شيء.
أمر قاضي المحكمة بحبس الزوجة على ذمة التحقيق، وإطلاق سراح الزوج لظهور برائته حتى يتم تقديم زوجته للمحكمة النهائية التي طلقها بسبب فضحها علاقتهم الشرعية التي حللها الله لهم فقط.
وصرح القاضي: «تعودنا على هذه الأمور من بعض الشباب الذين لا يبالون بأعراض الناس ولكن ربما هذه هي المرة الأولى التي تتجرأ بها فتاة على هذا العمل».
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16379 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه هههههههه
ماشفتي الا ليلة الدخلة…
ليلةالدخلة تختلف…
مغير ميو ميو
شغل بسااااس😂😂😂😂😂😂
ذيب الشرقية[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
تستاهل الطلاق مليون مره .. وين الفلاسفه والليبراليين الي بيحملو العريس هذه المشكلة .. دائما المراة هي سبب المصائب ويجب التعامل معها بشدة وعدم التهاون من الاهل والزوج والسبب انها ناقصة عقل ودين
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
والله والله لو انا مكان الزوج طلاق بالثلاثه 😤😤😤 واقولها انقلعي ماتلزميني
هذي وحده جريئه ماتستحي وكانها مجربه سابقا
الخوف والرهبه والحياء …غصة البكاء …وخنقة العبره تصيب الوحده غصب عنها
وهذي مبين ماطب قلبها شي ….متعوووده لان الجرئه ماتجي من فراغ ….لا وبعد
تناقز من زاويه لزاويه وتضبط الكاميرا ….تفووووو عليك ي وقحه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
وش هالتخلف والتصوير اللي هابين فيه
والله ثم والله ان الرجل اللي يرضى هالتصرف من زوجته الوقحه
فليس برجل ابد ابد ابد ابد 😤😤😤
وايما اثنين صوروا اسال الله يجعل فضيحتهم ع الملاء
الاسلام وتعاليمه تامر بالستر وذولا اذناب تابعه للغرب الكافر بتعاليمه المنحطه القذره 😤😤
الناقد[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 3 شهور
اهم شي انه شاف شغلة وستانست لانة هو همها ذاك الشي٠٠٠٠
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
على شان اذا تقدم بها العمر تتفرج فيه وتتوجد على الماضي التليد
عزتيلها والله ،، وتعدل الكمره بعد ههههههه الا كيف تقحص وتعدل الكمره
ورجالها مايدري ؟؟؟؟ علانا يالذيخ انت واخصياتك السود !! والله انه يدري الا اذا
كان سكيران ولاهو في وعيه فهذا ممكن ،، واصلا في هاك اللحظات اللي يحتمي
فيها الوطيس ويشتد النزال بين الطرفين مستحييييييل ان الرجل يفك البنت من يده
تلقونه متشلبط فيها شلبطه وكل حواسه وحواسيسه حاااااااضره ‘ فكيف تنقز وتعدل
الكمره وهو متشلبط فيها ؟؟
ماتجي طبعا
انا ماني مصدق انه مايدري مطلقنننن
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
مغربية ما هي غريبة عليها
فارس احلامك[ عدد التعليقات: 1791 ] نشر منذ 3 شهور
ذيب الشرقية المراه هي امك واختك وبنتك كيف تقول ناقصة عقل ودين يمكن عندك الحالة هذي بس عندنا عكس كلامك هن من ربونا وعلمونا ويدعون ولنا بالتوفيق الين توظفنا وكثر مااقدر اوفي بحقهم
اليبرالية يدورون الاشكال اللي مثلك ليستغلون المواضيع ويدعون العامة من الناس مثل اسلوبك
استريح انت واليبرالية
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13004 ] نشر منذ 3 شهور
وش ذا الجرأه وقلة الحياء عندها 😏
بنت المملكة[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
الخبر قديم، ليست مغربية هي كويتية، دورو ف جوجل.
هذا للتوضيح فقط
بنت المملكة[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
تحري الدقة يااارب مليكة فؤاد
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13364 ] نشر منذ 3 شهور
حيوانة صايعة وين ال🐶 اللي ماغير ينبح عند اخبار المغرب ياكل تبن ولايطلع صوتة
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
هلا بالشماليه😂😂😂✋
ماراح تلقينه هنا ….لو الخبر عن سعوديه تلقين التعليقات مثل طش المطر
ذيب الشرقية[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
الى الي مسمي نفسه فارس احلامك هههههههههههههههه
«خَرَجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في أضحى ـ أو في فِطرٍ ، إِلى المصلَّى، فمرَّ عَلَى النساءِ فقال: يا مَعشرَ النساءِ تَصَدَّقْنَ، فإني أُرِيتكُنَّ أكثرَ أهلِ النارِ. فقُلنَ: وبمَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: تُكثرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكفُرْنَ العَشيرَ، ما رأيتُ من ناقِصاتِ عَقلٍ ودِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحازِم مِن إِحداكنَّ. قلنَ وما نُقصانُ دِينِنا وعَقلِنا يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: أَلَيسَ شَهادةُ المرأةِ مِثلُ نِصفِ شَهادةِ الرجُل؟ قلن: بَلى. قال: فذلِكَ من نُقصان عَقلِها. أليسَ إِذا حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ قلن: بَلى. قال: فذلِك من نُقصانِ دِينِها»
وبهذا تم ما شاء الله أن أسطر ساعتي هذه، فأردفه بخلاصة تجمع شتات ما تفرق:
1. ربنا سبحانه يفضّل بعض ما خلق على بعض بحكمته.
2. مطلق الفضل – وهو الفضل من وجه معين – لا يعني الفضل المطلق – أي الفضل في الحكم النهائي عند الله -.
3. الزيادة في النعمة والنقص فيها كلاهما ابتلاء، قد يرتفع به صاحبه وقد ينحط.
4. قد أخبر الصادق المصدوق صلوات الله عليه وسلامه أن النساء ناقصات دين، فهن كذلك. وعليه فدين جنس الرجال أكمل.
5. التفاوت في الدين المشروع لكل امرئ بحسبه، فيزداد بالغنى والقوة والسلطان والعلم ونحوها، وينقص بأضدادها.
6. النقص المذكور في الحديث هو في دين المرأة أي في القدر المشروع لها من الدين. وليس هو في إيمانها ولا قلبها ولا مجاهدتها.
7. هذا النقص في دينها له وجهان: رحمة من الله ورأفة أن خفّف عليهن ويسّر، وحكمة منه وعدل أن أنقص أجورهن وقُرَبهن.
8. قد يستكمل ناقص الدين من الأعمال المشروعة له ما يفوق به زائد الدين الذي قد فرط وضيع، بل والذي لم يفرط ولم يضيع.
9. نقص الدين قد يكون من وجه، ويكون فيه زيادة من وجه آخر.
10. شرع الله بالغ في الحكمة غايتها.
11. جنس الرجال يفضل جنس النساء باعتبار القوامة وزيادة الدين، أما الأفراد فكل امرئ وعمله.
هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، وإليه أبرأ مما زل به القلم.
وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 4484 ] نشر منذ 3 شهور
لله ياخذها خربت بيتها وفضحت نفسها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2398 ] نشر منذ 3 شهور
الله لا يبلانا موصاحيه 😊😊
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13364 ] نشر منذ 3 شهور
هلا بك زود غيوم,, ايه جبان مايقدر يعلق هنا
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7722 ] نشر منذ 3 شهور
لعن الله خاينه وكل قحبببببهه وكل مفسسسدههه
وكل عاهرهه
✈️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2210 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا الخبر لاأعلم في أي دولة
عمومًا
خيرًا صنعت أيها الزوج الأهبل
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2397 ] نشر منذ 3 شهور
خربت حياتها وهي عروس