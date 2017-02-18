بالفيديو.. مواطن يوثق تساقط مياه الأمطار من سقف منزله - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

وثق مواطن بمقطع فيديو تساقط مياه الأمطار من سقف منزله، مؤكداً أنه أصبح آيلا للسقوط بفعل السيول ورداءة البناء.

ويظهر المقطع المتداول اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي المياه وهي تسقط من سقف المنزل بغزارة، ما يدل على رداءة البناء.

يذكر أن بعض مناطق المملكة شهدت أمطارًا غزيرة أدت إلى خسائر مادية، بالإضافة إلى تعرض بعض المواطنين والمقيمين إلى احتجاز وخسائر.

