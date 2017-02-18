بالفيديو.. مواطن يوثق تساقط مياه الأمطار من سقف منزله - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يوثق تساقط مياه الأمطار من سقف منزله
وثق مواطن بمقطع فيديو تساقط مياه الأمطار من سقف منزله، مؤكداً أنه أصبح آيلا للسقوط بفعل السيول ورداءة البناء.
ويظهر المقطع المتداول اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي المياه وهي تسقط من سقف المنزل بغزارة، ما يدل على رداءة البناء.
يذكر أن بعض مناطق المملكة شهدت أمطارًا غزيرة أدت إلى خسائر مادية، بالإضافة إلى تعرض بعض المواطنين والمقيمين إلى احتجاز وخسائر.
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13364 ] نشر منذ 3 شهور
يالطيف اطلعو منها طيب لاتطيح على روسكم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4207 ] نشر منذ 3 شهور
الشركات تقوم ببناء البيوت بأقل التكاليف وبيعها بأغلاء قيمه وبمبالغ مرتفعه لا يراعون الله ولا ذمه ولا ضمير ولا خوف من الله همهم الكسب المادي السريع من المفروض على أي شخص أراد شراء احد الفلل الجاهزه عليه ان يذهب لاحد المكاتب الهندسيه الاستشاريه وياخذ معه مهندس بمبلغ فرضأ 500 ريال ويكشف على البيت ويسلم له تقرير عن حالته قبل ان يخسر مبالغ كبيره وقبل ان يوقع العقد مع الشركه ويورط نفسه والدخول في متاهات مالها نهايه قريبي كان حيتورط بفيلا قيمتها 3 مليون وبعد ان اقترحة عليه الذهاب لمكتب هندسي سمع الكلام واخذ مهندس وكشف على البيت وقال له لا ينفع للاستثمار ولا يصلح للسكن روح شوف لك واحد غيره لانه بلاطه فوق بعض وسوف يسرب الماء من اول مطره والبويه رديئه والسباكه أي كلام ونسبة الاسمنت فالبناء 30% والباقي رمل يعني بيت ديكور ورق هش من الخارج الله الله ومن الداخل يعلم الله والابواب كأنها ورق مناديل خفيفة الوزن قابله للخراب كأنها علبة بيبسي نصيحه لا تستعجلون اسمعوها مني قوموابدفع 500 ريال واخذ مهندس من مكتب استشاري هو الناصح معكم قبل مايطيح الفاس في الراس
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذبالله 😕
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16379 ] نشر منذ 3 شهور
يذكر أن بعض مناطق المملكةشهدت أمطارآ غزيرة أدت الى خسائر مادية
بالأضافة الى تضرر المواطنين…
طيب مدام ماعندنا تصريف للسيول والمياة
تقولون لنا صلو صلاة الأستسقاء لية؟؟
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعينك على نقض بلاط السقف وتنظيفه من الرمل وصب قار جديد وتبليطه بميول مناسب والحمد لله على حساب المقاول كان هذا اول سيلة تجيه
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2437 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعوضه خير ..
العدناني[ عدد التعليقات: 1688 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعينك
حسين[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
هذي مواسير تمديدات الاسلاك
يدخل المطر عن طريقها من السطح او من الجوانب لعماره
والكثير يقع في نفس المشكله فكل صاحب بيت يتأكد من هذه الفتحات وتنحل المشكله
وواضح التهريب من التمديدات
فالافضل للي يبني بيت يسوي تمديدات الكهرباء ارضية
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
حسب تقرير قناه الاخباريه
اكثر من 80ة%للفلل والشقق الجاهزه مغشوشه وغير صالح للبناء.
الورود السعوديه[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 3 شهور
عليك بالهنجر بلاش تتعب نفسك
الواقع[ عدد التعليقات: 4231 ] نشر منذ 3 شهور
الأفضل بدل بناء سطح لا تستفيد منه الا تجميع المياه و الأتربة ان تبني بالنظام الأوربي وهو التغطية الكاملة بالقرميد ويبقي منزلك شبه جديد حتى لو بعد خمسين عام لان مياه الامطار تذهب مع ميول سقف القرميد او حتى السقف المسلح الذي على شكل مثلث على كامل المبنى السطح العادي عديم الفائدة وتغطيته افضل
ZAXIS[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 3 شهور
يا قرني استغفر ربك بزر ورع في الابتدائيه مايقول مثل كلامك
ZAXIS[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 3 شهور
بالله هذا كلام رجال تخاف الله استح على وجهك يعني تبغانا نضحك الله يهديك
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
هالحين تمتلي الصبه من الماء وتتشبع ثم يطيح السقف فالافضل تطلع وتقدم
شكوى استرجاع مبلغ الشراء
الحراميه ماهمهم الا جمع المال بالغش والتدليس والكذب والخداع
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16379 ] نشر منذ 3 شهور
أنا عبرت عن رايي
واذا مو عاجبك أكبر جدار
وصك براسك فيه….
jamalco[ عدد التعليقات: 5321 ] نشر منذ 3 شهور
صح لسانك يقرني دققت على الوتر الرنان الحساس اصمخ أسمع به من به صمم هيك هيك إمنيييييييييييييييح
وسامكو[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
يا قرني خذها مني دام اللي يعزز لك المدعو (jamalco) فأنت بلا شك تتحدث بلسان الشيطان وقد حدث ما تراه في عصر الصحابة رضى الله عنهم فأرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قول اللهم حوالين ولا علينا..
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16379 ] نشر منذ 3 شهور
ياوسامكو….
أنا ماأتكلم بلسان الشيطان…لكن محبين الدمار ومطبلين المسؤلين فالبلديات والأمانات أمثالك
الي يبون يسكون الناس…
أحنا فبلد فيه مساحة صحراويه وااااااااسعة
جدآ وخبوت ووديان والف طريق وطريق لتصريف السيول
غير أن ولاة الأمر ينفقون الملايين فالمشاريع لتجنب مثل الحوادث هذي
وبالرغم من ذلك المدن تغرق…
لأن الأمانة تكاد تكون شبهه معدومة عند بعض مدراء ورؤساء البلديات
أبها منطقة مرتفعة أرتفاع مو سهل وغرقت..
وكل سنة نسمع عن الأستعدادات والخطط وووووو…الخ..
لكن الحمدلله على كل حال
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
وسترون
أمراً
لا يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10483 ] نشر منذ 3 شهور
بالنسبه لصلاة الاستسقاء هذا واجب ديني وسنه حميده والامطار منها خير كثير جدا
اولها كشف الحراميه من المسؤلين الذين يسرحون ويمرحون بدون محاسبه مع ثبوت سرقاتهم من ايام كارثة جده قبل سنوات لذلك استمر الوضع على ما هو عليه فالمليارات تصرف لتصريف السيول والمسؤلين يصرفون المليارات هذه حقائق لا احد يستطيع انكارها وسبب استمرارهم عدم المحاسبه لكل مسؤل مهما علا شأنه ومركزه فلو الحكومه حاسبت هؤلاء لتم استرجاع المليارات من الريالات وتم الاستغناء عن الرؤيه ثم الرؤيه الغير مجديه سوى انها عبىء على المواطن
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10483 ] نشر منذ 3 شهور
ثانيا الامطار خير بركه لاصحاب البهائم اللي يشترون الطعام باسعار مرتفعه
ثالثا لتنظيف الشوارع واسطح المنازل من الاتربه والرمال
رابعا كشف شركات ومقاولين البناء ومدى غشهم لاصحاب البيوت الذين يجهلون مواد البناء ويجهلون كيفية بناء البيت وخصوصا الاسطح فالمفروض ان يكون السطح على شكل مثلث حاد الزوايا لينساب المطر من السطح بدون لا يتسبب في التسرب الى داخل الغرف
عموما فوائد الامطار كثيره جدا فلله الحمد والشكر