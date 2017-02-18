ميركل: الإسلام ليس مصدراً للإرهاب وعلينا استقبال اللاجئين - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

شددت المستشارة الالمانية ميركل على أن الإسلام ليس مصدراً للإرهاب، مؤكدة أن العالم بحاجة لانخراط دول إسلامية في مكافحة الارهاب

وقالت في كلمة لها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت: ” إننا نقف اليوم أمام نظام عالمي متعدد الأقطاب ولا توجد دولة بمفردها تستطيع مواجهة التحديات الراهنة وروسيا جارتنا ولن أتوانى عن مناصرة العلاقات الجيدة مع روسيا رغم اختلافاتنا ” .

وأضافت ان الإسلام ليس مصدراً للإرهاب، وأن الدول الأوروبية عليها التزام باستقبال اللاجئين ويجب توفير آلية لضبط وتأمين حدودنا.