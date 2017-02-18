ميركل: الإسلام ليس مصدراً للإرهاب وعلينا استقبال اللاجئين - صحيفة صدى الالكترونية

ميركل: الإسلام ليس مصدراً للإرهاب وعلينا استقبال اللاجئين
شددت المستشارة الالمانية ميركل على أن الإسلام ليس مصدراً للإرهاب، مؤكدة أن العالم بحاجة لانخراط دول إسلامية في مكافحة الارهاب
وقالت في كلمة لها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت: ” إننا نقف اليوم أمام نظام عالمي متعدد الأقطاب ولا توجد دولة بمفردها تستطيع مواجهة التحديات الراهنة وروسيا جارتنا ولن أتوانى عن مناصرة العلاقات الجيدة مع روسيا رغم اختلافاتنا ” .
وأضافت ان الإسلام ليس مصدراً للإرهاب، وأن الدول الأوروبية عليها التزام باستقبال اللاجئين ويجب توفير آلية لضبط وتأمين حدودنا.
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
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