بالفيديو ..حكيم: والدي حاول قتلي بإطلاق النار عليَّ 3 مرات - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

اكد المطرب الشعبي حكيم أن والده حاول قتله ثلاث مرات بسبب احترافه الغناء، إذ كان يرفض اتجاهه للغناء لاسيما أنه من أصحاب الأملاك في بلدته.

وأوضح المطرب المصري خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي على فضائية CBC: “والدي حاول قتلي بإطلاق النار عليَّ 3 مرات خلال غنائي بالأفراح الشعبية، أما أمي فكانت تشجعني أحياناً وتشدني أحياناً أخرى، لكن أهالي القرية أقنعوه بأن يتركني لاحتراف الغقسخناء”.