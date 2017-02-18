العمل تقر آليات جديدة لنقل خدمات العمالة المنزلية لصاحب عمل جديد - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص ثلاث آليات لنقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية ومَن في حكمهم لصاحب عمل جديد، على أن يجري النقل وفق حالات محددة.

وذكرت مصادر أن آليات نقل خدمات العمالة المنزلية التي أقرها الوزير هي: أن يكون النقل بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز لصاحب العمل الجديد تجربة العامل لمدة تصل لـ15 يوماً قبل نقل خدماته، على أن يسدد رسوم نقل الخدمات وتكاليف إيواء العاملة بمراكز الإيواء بواقع 150 ريالاً يومياً.

أما الحالات التي تُنقل فيها خدمات العامل أو العاملة لصاحب عمل جديد فهي، عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول عند وصولها، وعدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها للمملكة، وعدم استخراج رخصة إقامة للعامل أو العاملة، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً على انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.

كما أن أسباب نقل خدمات العامل أو العاملة أيضاً: تأجير صاحب العمل العامل أو العاملة للآخرين دون علمه أو علمها، أو تكليفه أو تكليفها بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب الدرجة الثانية لصاحب العمل، وثبوت تكليف العامل بأعمال تهدد صحته وسلامته، وثبوت إساءة معاملة العامل من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته.