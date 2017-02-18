مفتي أستراليا يدعو المصريين للحج إلى جبل الطور في سيناء بدل الكعبة! - صحيفة صدى الالكترونية

مفتي أستراليا يدعو المصريين للحج إلى جبل الطور في سيناء بدل الكعبة!
طالب الشيخ مصطفى راشد الذي يلقب نفسه بأنه «مفتي أستراليا»، بوقف الحج والعمرة لمدة عام، واستبدال سيناء بمكة المكرمة، في الحج إلى جبل الطور، الذي زعم أنه أقدس مكان على وجه الأرض.
وناشد راشد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، عبر برنامج «صح النوم»، في فضائية «إل تي سي»، لأن يوقف الحج والعمرة هذا العام، لأنه يمكن بذلك توفير مائة مليار جنيه سنويا، وهي تكلفة الحج والعمرة في مصر، من أجل إنقاذ الفقراء.
وزعم بأن “هذا في مصلحة الشعب والأمة، في ظل الظروف الصعبة”، مضيفا أن “سيدنا عمر أوقف فرض حد القطع في عام الرمادة، وأن الحاكم من حقه أن يقوم بوقف فرض أو سنة لمصلحة الأمة، لمدة محددة”.
وتابع بأن “فرض الزكاة مقدم على فرض الحج في أركان الإسلام، وهذا أمر شرعي، فالعمرة سُنَّة”، وفق قوله.
وفجّر راشد، وهو خريج في الأزهر، مفاجأة كبرى، بالقول: “في شهر مارس المقبل، سيتم تنظيم أول رحلة حج إلى الوادي المقدس طوى بطور سيناء، اقتداء بالأنبياء، ويمكن أن يحج إليه المصريون، لأن لدينا أقدس مكان على وجه الأرض”.
وفي محاولة لإثبات صحة رأيه، تساءل: “لماذا حج جميع الأنبياء إلى هذا المكان قبل أن يحج النبي محمد صلى الله عليه وسم إلى مكة، ولماذا ذُكر جبل الطور 12 مرة في القرآن؟ ولماذا تجلَّى الله وتكلم في هذا المكان، دون غيره؟ ولماذا تسلم موسى الألواح في هذا المكان تحديدا؟”، مشددا على أنه “يجب أن نعلم قدسية وقيمة هذا المكان (الطور)”.
وادعى مصطفى راشد أن فتواه “سليمة جدا”، وأنه لا يقل في علمه عن شيخ الأزهر، ومفتي مصر، وطالبهما بأن يستمعا إلى القرآن، وأن يتبعا ما فعله سيدنا عمر، مؤكدا أنه مسؤول عن هذه الفتوى.
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 شهور
أحسن الحج والعمره إلى جبل الطور في سيناء
ياشيخ مصطفى أهم شيء نشوف تعملون مجسم جبل الطور في سيناء
أحسن الفكه من هذول المصريين غلابه أوي لاردهم الله كويس لحقتم
باامثال اذناب إيران المجوس لعنكم الله
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4200 ] نشر منذ 3 شهور
خلك مثل اليمنيين الحوثيين اللي بنوا لهم كعبه في اليمن يحجون ويعتمرون اقرب لهم زي ماقالوا
ابو ود[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور
نعوذ بالله من هذا الضلال ، الاشقاء المصريين لن يستمعوا لمثل هذا الضال ، والحج لمن استطاع
قاهر الجهل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
لعنت الله عليكم
هؤلاء هم من يريد أن يبدلوا دين الله
من قال إن هذا الأحمق مفتي أستراليا أو أنه خريج أزهر هذا مدعي جاهل وما يفهم ولقد ضرب أكثر من مرة بالجزم أكرمكم الله من شرفاء مصر
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13351 ] نشر منذ 3 شهور
الله ياخذك انت وفتاويك
مواطن يريد ان يحصل على منحه عائليه[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
أنتم يالمصريين ماتجون لمكه الا للنشل والسرقه الا من رحم ربي ًولاتتكلموا الا فالفلوس حتى الدين عندكم صار بالفلوس حسبي الله ونعم الوكيل فيك قال مفتي قال مفتي طل حلل البيره كمان
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
مفتري وليس مفتي سيناء مليانة ارهابيين كيف تببهم يحجون
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
999ووو999[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة» . ؟
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16297 ] نشر منذ 3 شهور
أحسن والله…
فكككككككككه منهم….
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
قاهر الجهل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
المصريين إخواننا وحبايبنا وهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندنا قال استوصوا بأهل مصر خيرا
الرجاء من اخواني المعلقين
أن لا يسبوا أهل مصر
بل العنوا مصطفي راشد المرتد
ومن يريد أن هذا الغبي مرتد فيرجع إلى مقاطع الفيديو التي يبث فيها سمومه
أم الدنيا[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 شهور
فكره حلوه ياشيخ أم دنيا الحج والعمره في جبل طور سيناء بدل الكعبه
الله يبدل لحمك ياشيخ عظم انت واشكالك لا تنسي ياشيخ اذا امتلأت جبل طور سيناء نشوف جبل مجسم احتياطي علشان الناس دي غلابه أوي
مش يلقون مكان آخر وأحسن الفكه من هذول المصريين
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16297 ] نشر منذ 3 شهور
المشكلة هالنوع من الدعاة يلقى له مؤيدين ومناصرين وأغبياء كثير…
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9037 ] نشر منذ 3 شهور
الله يقصف عمرك 😤😤
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12957 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله والشكر
العدناني[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 3 شهور
ايوة ولو كملوا مشاعرهم بالمرة زيارة على شرم الشيخ المنورة
وعلى فكرة ذكر سيدنا موسى أكثر من مرة في 100 مرة في القرءان وعيسى وابراهيم أكثر من 50 مرة وما ذكر نبينا محمد باسمه الا أربع مرات وهو خير منهم مجتمعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
لكن ايش نقول عليك والأزهر كل مرة يطلع لنا من أشكالك لا وكمان مفتي استراليا
ياعمي روح دورلك كم كنغر وارعاهم يمكن تستفيد
محمد[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 3 شهور
تعليق رقم 12 الله لايسامحك وحسبي الله عليك
محمد[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 3 شهور
اقصد تعليق مواطن يريد يحصل على منحه
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
aglu ahedd[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
صراحة ما خرب سمعة الاسلام الا هذه الاشكال الذين يدعون الاسلام و هو عنهم براء واذا يبغى اكثر قداسية يزور الاهرامات كانت مقدسة في عهد الفراعنة و يطوف حول ابو الهول احسن له
بن عفيص[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
لم يذكر الطور في القرآن الا للإشارة الى الزيتون وليس هو الجبل اللذي كلم الله فيه موسى
(وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين)
أما موسى فقد كلمه الله في الأرض المباركة وهي الطور الذي عليه الأقصى بلد الأنبياء
هذا الشيخ شيخ غفله وشيخ جهل
أولم يكن إبراهيم قبل موسى؟