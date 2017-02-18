أمانة نجران تتأهب لمواجهة المتغيرات المناخية - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت أمانة منطقة نجران حالة التأهب بجميع الإمكانات الآلية والبشرية لمواجهة المتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة حالياً ورفع درجة الاستعداد للأوضاع أولا بأول.

وذكر أمين منطقة نجران م. فارس الشفق إن مدينة نجران حظيت خلال السنوات الماضية بتنفيذ العديد من مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار والتي أسهمت بإذن الله تعالى في حماية المواطنين وممتلكاتهم والحد من المخاطر التي كانت سابقا مثار قلق للسكان، كما أن العمل جاري حالياً على تنفيذ مشاريع أخرى لدرء اخطار السيول وتصريف مياه الامطار في أحياء متفرقة داخل مدينة نجران.

وأضاف أنها نفذت حملة مكثّفة لصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق والشوارع والتأكد من فعالية أدائها، وتنظيف مخارج السيول ضمن خطة الصيانة الوقائية المطبقة، بالإضافة إلى ترقيم جميع عبارات مجاري السيول بمدينة نجران وإدراجها ضمن أعمال الصيانة مع تكليف فريق عمل ميداني مجهز بالمعدات والآليات في حالة تأهب للتدخل وقت الحاجة مشدداً على أهمية المتابعة الميدانية لرصد تجمعات المياه والتعامل معها والتأكيد كذلك على جاهزية تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه ضمن خطة الطوارئ.