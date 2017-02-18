مظاهرات في الفلبين احتجاجاً على عقوبة الإعدام - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

نظم ألاف من الكاثوليك الفلبينيين اليوم السبت، مسيرة احتجاجية ضخمة في العاصمة مانيلا، للتنديد بعمليات قتل خارج نطاق القانون وخطة للحكومة لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام للمجرمين.

وزعم منظمون إن 50 ألف شخص شاركوا في المسيرة نحو ريزال بارك في مانيلا في حين بقي عشرة آلاف شخص بناء على تقديرات الشرطة للاستماع للكلمات، وقُتل أكثر 7600 شخص منذ أن شن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حملته المناهضة للمخدرات قبل سبعة أشهر.

فيما قالت الشرطة إن أكثر من 2500 قُتلوا خلال تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمات وعمليات مفاجئة، ونفت الحكومة والشرطة حدوث عمليات قتل خارج نطاق القانون. ولكن جماعات حقوق الإنسان تعتقد أن جرائم قتل كثيرة نسبتها الشرطة إلى أفراد لجان أمن أهلية ارتكبها قتلة من المرجح أنهم متواطئون مع الشرطة.