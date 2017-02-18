مواطنة سعودية تسكن الشارع مع طفلها بعد طلاقها من وافد عربي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت مواطنة سعودية تعثر حالها وضيق عيشها، بعد طلاقها من وافد عربي، بحكم محكمة مشيرة إلى أنها عاشت معه أسوأ أيام عمري بعدما فقدت أبي وأمي في سن الطفولة.

وكشفت المواطنة عن تعثر حالتها المادية، التي تسببت في طردها من سكنها برفقة ابنها الذي لم يتجاوز الـ 6 أعوام، لافتة إلى لجوئها لإحدى صديقاتها التي آوتها من الشارع.

وأضافت أنها لم تلبث عند صديقتها سوى قليلًا، موضحة أنها استأجرت شقة صغيرة واشترت أثاثًا مستعملًا، كي تستطيع العيش مع طفلها لافته إلى ثقل ديونها بسبب مصاريف السكن وعلاج ابنها، مشيرة إلى أنها ظلت تستدين لمدة 5 سنوات متواصلة للوفاء بمستلزمات السكن، حتى بلغت مديونيتها 167 ألف ريال.