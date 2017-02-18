مواطنة سعودية تسكن الشارع مع طفلها بعد طلاقها من وافد عربي - صحيفة صدى الالكترونية

مواطنة سعودية تسكن الشارع مع طفلها بعد طلاقها من وافد عربي
أكدت مواطنة سعودية تعثر حالها وضيق عيشها، بعد طلاقها من وافد عربي، بحكم محكمة مشيرة إلى أنها عاشت معه أسوأ أيام عمري بعدما فقدت أبي وأمي في سن الطفولة.
وكشفت المواطنة عن تعثر حالتها المادية، التي تسببت في طردها من سكنها برفقة ابنها الذي لم يتجاوز الـ 6 أعوام، لافتة إلى لجوئها لإحدى صديقاتها التي آوتها من الشارع.
وأضافت أنها لم تلبث عند صديقتها سوى قليلًا، موضحة أنها استأجرت شقة صغيرة واشترت أثاثًا مستعملًا، كي تستطيع العيش مع طفلها لافته إلى ثقل ديونها بسبب مصاريف السكن وعلاج ابنها، مشيرة إلى أنها ظلت تستدين لمدة 5 سنوات متواصلة للوفاء بمستلزمات السكن، حتى بلغت مديونيتها 167 ألف ريال.
القرشي[ عدد التعليقات: 1666 ] نشر منذ 3 شهور
الوافدين لا يتزوجون من السعوديات إلا من أجل مصالحهم فقط كفتح مشاريع تجارية بإسم المواطنة بحكم أنه
زوجها ومن ثم إستقدام أقاربه ووالديه ليقيموا ويعملوا في الوطن أو طمعآ في حصوله أو أبنائه على الجنسية
وإذا شعر في يوم بأن لاشيء مما ذكرته سيتحقق له سيقوم إما بمساومة تلك المواطنه ماديآ على طلاقها بعد
إذاقتها سم العذاب أو مساومتها ماديآ أيضآ من أجل تنازله على بقاء أبنائها منه ليقيموا معها بعد طلاقه لها .
في جميع الأحوال زواج الأجانب من المواطنات لا يتم إلا من أجل مصالح مادية فقط فإذا زال السبب أنتهت
تلك العلاقة الزوجية بأبشع الصور وأروقة المحاكم خير شاهد على ذلك .
أستثني القليل جدآ مما ذكرت وأعتبرهم الإستثناء من القاعدة لأن القاعدة تقول زواج فاشل بجميع المقاييس .
مطير الشمري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله
يارب افرجها على عبادك يا عزيز يارحيم
لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
الوافد العربي هذا ( يماني الجنسيه ) بعدين تلجاء لله سبحانه وتعالى ثم للجمعيات الخيريه والضمان الاجتماعي ولوزارة العمل
ناقد[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 3 شهور
رسالة لكل من تفكر بالاجنبي
ولدالمدينه[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 3 شهور
من طلع من داره قل مقداره …… الاجنبى جاى من بلده لجمع الفلوس فقط واذا حصل سعوديه يتسلى عليها اثناء وجوده فى السعوديه ماعنده مانع ماهو خصران شى وبعد مايجمع الفلوس يتركها ويسافريتجوز بنت عمه ويخلى السعوديه تقعد تطلب صدقه من الناس
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسترها بستره ويفرج عنها ويسدد دينها ويعوضها خير
Amq[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 3 شهور
الله يلطف بحالها الاجانب اغلب الاجانب الي يتزوجو سعوديات همهم انفسهم وبعدها يرميها مثل الكلبه في الشارع ويروح يدور لبنت ديرته يابنات انتبهو تدورون الرومنسيه والكلام الفاضي تحسبونهم مثل المسلسلات ووقت وبالحقيقه كذب في كذب خليك على ولد ديرتك بيجيك نصيبك من طلع من داره قل مقداره
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله 😣😣
الله يكون في عونها ي رب
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
الزواج من اجانب للسعوديين أبدا ما يجر الا الويلات للابناء هذي مطلقة من وافد والخبر الثاني من ام اجنبية فلبينية والعيال ضائعين اما هذي القصة اتوقع انها من ام اجنبية وإخوانها من ابوها رافضينها او انها مجنسة والله العالم لانه الزواج من اجانب عندنا بالسعودية خاصة للبنات صعب الا في حالة التجنيس اذا هي أصلا مجنسة تتزوج من جنسيتها او حالة تحسين النسل يعني الام اجنبية فالبنت تتزوج من طرف خوالها الله يكون بعونها وترا المسؤولين عندنا يتعاطفون مع المرأة أكثر من الذكر ان شاء الله يحلون مشكلتها مثل ما انحلت مشكلة ام مخلد
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 3 شهور
القرشى تعليق 1 / كلامك منطقى 100 %100 وانا على ذلك من الشاهدين
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
الزواج من جنسيتين مختلفتين مصيبه وبلاء ع راس الابناء 😥😥
كان اخذتي شايب سعودي وولاتاخذين اجنبي شاب
الله يكون بعونها بس وعون هالمسكين ولدها بكرة راح تلعب في حسبته العنصريه 😭😭
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13350 ] نشر منذ 3 شهور
وليه مارحتى للضمان الاجتماعي بعد الطلاق وشرحتى لهم وضعك بدل الشحططة كان ضفوك انتي وعيالك
وائل وجيه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
ياليت اوصل لرقم جوال هذه الحالة لمساعدتها ارجوا الجدية
العدناني[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 3 شهور
يعني لو تزوجت من سعودي وطلقها واستدانت بتعينوها
طلعتوا كلكم محللين
اللي فيه خير يتصدق عليها والا مافي داعي توجعوا قلب الحرمة بالكلام
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2385 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعينها ويفرج عليها وذي نتائج الزواج الأجنبي لكل الطرفين ونتأئجه ضياع وتبهذل واطفال ابرياء الله المستعان
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
تستاهل هي وامثالها من الساذجات مايحصل لهم يالله خلي الاجنبي ينفعك الحين
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور
هذا الاجنبي وفعايله
ومصدقات المسكينات انه يهتمون بهن
ماجاء من دولته الا شبعان من الحريم وعنده بلاوي مالها حاصي
يجي هنيا يتزوج مثلا يبى الفلووس يبى دراهم
واصلا مافيه قبيلي يزوج اجنبي
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعوضها خير يارب.
العتيبي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
طلقت بحكم المحكمة يعنى الام تعرف طريق المحكمة ليش ما طالبت بالنفقة وكيف المحكمة تحكم بالحضانة لا لام دون ما تحدد النفقة والزيارة هناك امر الام تحاول إخفاءه و كسب الراي العام دون التطرق لحيثيات الموضوع بالكامل
ابو لما[ عدد التعليقات: 628 ] نشر منذ 3 شهور
مو بكل الزواجات ولا نصها من الاجنبي فاشله كم من سعوديه تزوجت اجنبي وعاشت معه بسعاده
ولو ناظرنا لعدد المطلقات فهم مطلقات من سعوديين ولو ولد بلدها صانها مالجات لغيره
عموما سعودي اجنبي المهم الرجل ذو الخلق والدين….
اتمنى واتمنى ان نعيد التفكير بثقافه تهميش الاخر والنظر بنظره دونيه للاخرين ….
اجنبي اجنبي ويتمصلح ومدري شنو ياهوو البنات اكثر تعداد من الشباب والشباب الا من رحم الله دايخ هو نفسه مايعرف وش يبي …
رح انت وياه للمحاكم وشف ولد البلد اش مسوي ببنت البلد قسم بالله ماسي..
الاجنبي مثل السعودي فيه الصالح والطالح .
رعد ومزن[ عدد التعليقات: 545 ] نشر منذ 3 شهور
لا للزواج من اجنبي العيال هم الضحيه اصلا المراءة لو تطلق من ولد عمها اهلها مايدانون عيالها عاد كيف بالاجنبي
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
لاوالله السعوديه اللي بتاخذ اجنبي عيالها بيدفعون ضريبة زواجها من كل شي
الافضل اللي تتزوج تروح لبلد زوجها …حفاظا ع نفسية عيالها
عيال السعوديين من اجنبيات ماسلموا من العنصريه وهم سعوديين ….عاد كيف عيال الاجنبي
حتى لو الزواج ناجح فيه عادات وتقاليد تتحداهم بلاش تبرير وترقيع للزيجات هذي
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
لاوالله السعوديه اللي بتاخذ اجنبي عيالها بيدفعون ضريبة زواجها من كل شي
الافضل اللي تتزوج تروح لبلد زوجها …حفاظا ع نفسية عيالها
عيال السعوديين من اجنبيات ماسلموا من العنصريه وهم سعوديين ….عاد كيف عيال الاجنبي
حتى لو الزواج ناجح فيه عادات وتقاليد تتحداهم بلاش تبرير وترقيع للزيجات هذي
إسلام[ عدد التعليقات: 943 ] نشر منذ 3 شهور
ياعالم يا ناس إتقوا الله في كلامكم الرجل الخسيس ليس له جنس قد يكون مقيم وقد يكون سعودي ماله علاقه بالجنسية ياما سمعنا قصص قتل وتعذيب ونهب بين مواطن وزوجته المواطنه طبعاً ولاننكر زواج المصلحه إللي صار موضه للأسف ولا حول ولا قوة الا بالله
محمد السحيمي[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 3 شهور
قيس على هذه المشكله عده امور نصيحه لكل فتاه سعوديه ان تتجنب الوقوع في هذا الزواج لانه باختصار للمصلحه فقط واذا اغتنى سافر لبلده وتزوج المحبوبه اللي تنتضره هناك والسعوديه بلعت الطعم وتدمرت حياتها الامر الآخر والمهم جداً جداً جداً ماذا لو لاقدرالله اتت حرب على هذا البلد من سيقف وسيحميها الاجانب العرب او غير العرب والله لن تجد الا أبناءها هم من سيحميها لذلك على كل اب او اخ او ام ان يتقون الله في بناتهم ولا يرموهم تلك الرميه القاضيه على حياتهم
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7614 ] نشر منذ 3 شهور
اهلهاا اصلا كيف رضيؤ يزوجونهاا اجنبي ..
لو قلت لابؤي زوجني اجنبي كفخني
😭😭😭😭😂😂😂😂😂
سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
احسن تستاهل وهذا اجمل خبر قراته .
سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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إسلام[ عدد التعليقات: 943 ] نشر منذ 3 شهور
النسب اليوم هو ما يوصلك بين الناس إلى شرفٍ لاتستحقه فهم يعلمون أنك قد تكون نكره وفاسد أخلاقياً ومنحط بل والنقص فيك واضح
ولكن لنسبك يرفعونك وأنت لا تستحق هذه الرفعه وإللي على راسه بطحه يحسس عليها
إسلام[ عدد التعليقات: 943 ] نشر منذ 3 شهور
يقول عليه الصلاة والسلام: (كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب، لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان)
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
صراحه[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
هذه مساوئ الزواج من اجنبي
مسمار جحا[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
كلامك صحيح يا الهوزاني اهل القبايل الاصيلة ما يزوجوا بنتهم للاجنبي
الدووولة لازم تمنع زواج السعودية من الاجنبي فيه ضرر للوطن .
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 3 شهور
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ابوجوري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
يامسمار جحا يمكن قبيلة الاجنبي افضل من قبيلة ونسب السعوديه في بعض الاحيان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14876 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه انا مايضحكني غير الكذبه اللي يستنكرون ويحطون ويشدون وهم لم ينضروا لما يفعل بعض اللي يروحون. برا. يفعلون نفس الفعل واكثر. طيب. حتى السعودي. يعتبر اجنبي. في الدول الثانية. يعني. المعادله صحيحه والنتيجه وحده