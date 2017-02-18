بالفيديو.. رجل مرور يطالب قائد مركبة بعدم عرقلة حركة السير بطريقة غريبة! - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وجه أحد رجال المرور نداءً لمواطن يقود مركبته بالتحرك وعدم عرقلة حركة السير بأسلوب يدعو للغرابة .

وظهر خلال مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع يظهر سائق المركبة وهو يقوم بتوثيق السيول التي غمرت إحدى الأنفاق ، ليتفاجأ بسماع نداء رجل المرور عبر جهاز ” المكرفون” الخاص بالدوريات الأمنية بقوله ” لا تصور .. حرك .. حرك .. حكوا لحيك ” .

اندهش صاحب لمركبة من الأسلوب الذي اتبعه رجل الأمن في التحذير ، ليقوم هو الأخر بإعادة عبارته تلك لمن كان يرافقه وسط ضحكاته.