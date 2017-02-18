بالفيديو.. رجل مرور يطالب قائد مركبة بعدم عرقلة حركة السير بطريقة غريبة! - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رجل مرور يطالب قائد مركبة بعدم عرقلة حركة السير بطريقة غريبة!
وجه أحد رجال المرور نداءً لمواطن يقود مركبته بالتحرك وعدم عرقلة حركة السير بأسلوب يدعو للغرابة .
وظهر خلال مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع يظهر سائق المركبة وهو يقوم بتوثيق السيول التي غمرت إحدى الأنفاق ، ليتفاجأ بسماع نداء رجل المرور عبر جهاز ” المكرفون” الخاص بالدوريات الأمنية بقوله ” لا تصور .. حرك .. حرك .. حكوا لحيك ” .
اندهش صاحب لمركبة من الأسلوب الذي اتبعه رجل الأمن في التحذير ، ليقوم هو الأخر بإعادة عبارته تلك لمن كان يرافقه وسط ضحكاته.
زائر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 3 شهور
هذا ديدن أكثر الناس
حريق سيول غرق موت جالس يصور … حتى أن المرأة في إحدى مشاهد التصوير تصيح تطلب النجدة وهم جالسين همهم التصوير
نعن جكوا لحيه وكسروا رقبته صاحب العادة السيئة
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2429 ] نشر منذ 3 شهور
ايه والله صدقت التصوير صارهوس وضرر في كل الاحوال ..
ابوخالدأهل[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 شهور
المخالفات لا تناسب شوارعكم بأختصار
مخلفات تطبق على احدث الطرق العالميه
وشوارع على الطرق البنغلاديشيه واسواء من ذالك لا يوجد تخطيط مسار ولا تصريف مياه ولا لوحات توعويه بعكس ساهر متعوب عليه عشان الفلوس فقط ليه كذا
علي الحارثي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
ماله داعي التعليق تحت اسم حركة غريبة اختيار الصحيفه للمفردات كانتقاد للرجل المرور فنتخيل بان جميع رجال المرور والدفاع المدني تاركين اهاليهم ومرابطين لسلامة المواطنين ويجيك مواطن او شخص يصور ويعيق الحركة ويزيدهم تعب علشان يصور وليس يوثق لان معنى التصوير يختلف عن التوثيق فللأسف اتجاه مفردات الصحيفه أشك بنواياها كان مفترض يكون العنوان متهورين يقفون عائق امام رجال الأمن والمرور لتأدية واجباتهم وأنقاذ الغريق لكن الخبث في العنوان والصيد في اخطاء من يسهرون ويتعبون لاجل الوطن والمفترض من كل مواطن وقت الكوارث ان يكون مساند لوطنه لا عائق ضد المخلصين فالوطن للجميع
علي الحارثي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
ماله داعي التعليق تحت اسم حركة غريبة اختيار الصحيفه للمفردات كانتقاد للرجل المرور فنتخيل بان جميع رجال المرور والدفاع المدني تاركين اهاليهم ومرابطين لسلامة المواطنين ويجيك مواطن او شخص يصور ويعيق الحركة ويزيدهم تعب علشان يصور وليس يوثق لان معنى التصوير يختلف عن التوثيق فللأسف اتجاه مفردات الصحيفه أشك بنواياها كان مفترض يكون العنوان متهورين يقفون عائق امام رجال الأمن والمرور لتأدية واجباتهم وأنقاذ الغريق لكن الخبث في العنوان والصيد في اخطاء من يسهرون ويتعبون لاجل الوطن والمفترض من كل مواطن وقت الكوارث ان يكون مساند لوطنه لا عائق ضد المخلصين فالوطن للجميع
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
ساهر صار جباية أموال فقط
العدناني[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 3 شهور
دقو لحيك انت وكل من يعرقل السير
تقفلوا الشوارع عشان لقطة سناب وتجيبوا الحوادث
لا ويشوفوا الواحد ينازع والا متكشفة عورته ويصوروا
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
وش ترجون من المرور. ورجاله. لا ثقافة ولا علم. اغلبهم. بداوه. من الغنم للعسكرية. اخوان بدوا لا تصور. وش دخلك. لولا. الله ثم المواطنين لغرق الناس وتعطلت مصالحهم. ان جئت المرور ولا بداوه وان جئت الدفاع المدني ولا بداوه.
العتيبي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
صحيح حركو لحيك من محلة لان هذي العينات تعرقل الطريق بشكل غير طبيعي وتسبب الزحمة والله ما يلام المرور فية
صاحب المقطع[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
لمعرفة حقيقة المقطع ووجهة نظر المصور ومن هو المصور يمكنكم معرفتها من خلال حسابي شخصيا ولم اكن اتوقع يوما ما أن موضوع لي سيجد هذا الضجيج الإعلامي فمن المؤسف حصلت على مراكز عالميه ولم يسأل عنها أحد وفيديو عفوي يحصل كل هذا
أبو سعد (جار موقع التصوير) ولست جار صاحب المقطع[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الموقع المصور هو امتداد طريق الرياض السريع المتجه شرقاً مع تقاطع طريق أبو بكر الصديق بالدمام.
وهذا التقاطع الحيوي بين 4 أحياء (الفيصلية ،المنار ، طيبة، الندى) وفي وقت التصوير لم يكن فيه أي زحام وكذلك مسار المصور الذي كان يسلكه ( المسار الأيسر) لم يكن احد يسير عليه بسبب امتداد بحيرة الماء اسفل الجسر الى بداية هذا المسار فيضطر كل السائقين لالتزام المسار الأيمن.
ثم وفي حال فرضنا جدلاً أن هناك زحام في وقت التصوير فالمصور صور المقطع والمركبة تسير ولم تتوقف كما أن الإشارة الضوئية وقتها كانت حمراء و يتضح من التصوير ان هناك مركبات قادمة من جهة اليسار فهو صور بسرعة بطيئة ولم يتوقف. (دققوا في المقطع)
كل ما سبق لا يهم… أخطأ المصور بالتصوير أو لم يخطئ هذه قضية شكلية لا نطيل الوقوف عليها.. ولست مدافع أو موافق للمصور (فتصويره مما عمت به البلوى) والمصور يمثل نفسه.. وهذا مما نتفق عليه جميعاً انطلاقاً من مبدأ أن(كل شخص يمثل نفسه)…
لكن القضية الكبرى والمصيبة العظمى – وأكاد أجزم انه مقصد الصحيفة -أن يأتي شخص سامحه الله وعفا عنه يمثل قطاع أمني و يمثل الدولة ويتلفظ بألفاظ بعيدة كل البعد عن أقل مبادئ ضبط النفس وحسن التعامل مع الجمهور….
فمهما قيل من أن رجال الأمن يتعرضون للضغط أو أنهم يتعبون أو أنهم مرابطون على أعمال شاقة و محافظة على الأمن فهو مجهود يشكرون عليه ونسأل الله ان يعينهم ويسددهم عليه… لكني لا أظن أن يرضى المسؤول الأول عن الأمن ولا من يليه في الرتب والترتيب الاداري أن يتلفظ أي شخص يمثل الدولة على مواطن أو مقيم على أرض هذه الدولة الطاهرة بدون وجه حق بهذا الأسلوب أبداً سواءً قصد صاحب المقطع أو الذي كان يسير خلفه أو الذين كانوا يصورن من الجهة المقابلة للمصور.
واجزم ( أن عنوان هذا الخبر من الصحيفة ما كان الا استغراباً من طريقة رجل يمثل الدولة تخرج منه هذه الالفاظ) وليس أكثر.
ولا اعتقد أن هناك عاقل يقول أن نية الصحيفة أو المصور أو رجل الأمن كانت تريد شراً لأحد…. وإنما هي كالمعتاد رصد مخالفة لتصحيحها….والمواطن رجل الأمن الأول و كلنا مكملين لبعض في كشف الخلل واصلاحه فدعوا رمي التهم ودعوا السب والشتم ودعوا الدعاء على اخوانكم المسلمين بالشر، ولنتكاتف جميعاً ونتعاضد في حماية هذه الدولة كلٌ من موقعه.. فلن يأتي غريب ليصلح لكم بلدكم.
الخلاصة
نعم. هناك خلل هناك أخطاء هناك مشاكل ولكنها لن توقف تقدمنا ولن توهن عزمنا ولن تفرقنا أبداً.
دمتم بألف خير.
ولا أزيد
صاحب المقطع[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
للتوضيح
العسكري معذور ولا يلام لجهل و تجمهر البعض المعيق لحركة السير أو المساعده وباح الله منه ولكن منطلق من الواجب الشرعي لمساعدة الغير وخاصة وقوع الكبري بجوار منزلي ومنطلق من الواجب الوطني فالمواطن رجل الأمن الأول جهزت معدات الغوص والإنقاذ. وقمت بزيارة الدفاع المدني بحي الندى ليلة سقوط الامطار ليلة الجمعة واعطيتهم أرقام تواصلي في حالة احتياجي لأي طارىء وبعدها توجهت الى الكبري وجلست حتى وقت متأخر من الليل ثم رجعت للكبري الساعه 8 صباحا تقريبا اتابع وأتطمن على الوضع وشافني العسكري الله يوفقه وداعبني بدعوه مع الصباح 😅 الله يسامحه ويبارك له في عمره ويعينه فمثلهم معانين والمواطن ورجل الأمن جزء لا يتجزء
للعلم كنت اسلك أقصى المسار الأيسر والمسار سالك وهو مخصص للمسعفين والمنقذين
ولكن من أشغل المنقذ والمتطوع ورجل الدفاع المدني والمرور …الخ هو #الفساد …..#
كتبت هذه االرساله بعد أن رأيت مواقع التواصل الإجتماعي ضجت بهذا التصوير العفوي وردة فعل عفويه أيضا من رجل الأمن .
#صاحب التصوير مدرب الغوص والانقاذ#
أشكر العقول الراقيه …….
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10442 ] نشر منذ 3 شهور
بصراحه اتصور ان بعض الناس تتعمد الدخول في الانفاق وفي الاوديه لانه مو معقوله كل هؤلاء الناس ما عندهم عقول ولا عيون يبصرون بها ويرون المياه التي من المؤكد انها ستبتلع سياراتهم وارواحهم احيانا
صاحب المقطع[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
اشكر صحيفة صدى الالكترونيه على شفافيتها وتوضيح الصوره