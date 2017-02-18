لزواج والدهما من أجنبية.. حرمان مواطن وشقيقته من الهوية والدراسة - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكد أحد المواطنين، ويدعى فيصل الحلبي عدم تمكنه من الحصول على الهوية الوطنية لأكثر من 3 عقود، رغم المطالبات والمخاطبات التي وجهت إلى الجهات المختصة على مدى 15 عام.

وأرجع المواطن سبب عدم حصوله على الهوية طيلة هذه الأعوام قائلًا: ” تسبب زواج أبي من أمي غير السعودية (فلبينية) من دون الحصول على تصريح من الجهات الرسمية، واستقدامها داخل المملكة بتأشيرة عاملة قبل أكثر من 3 عقود في حرماني أنا وأختي “ثمار” من الهوية الوطنية” مؤكدا أن عجز والده عن استخراج إقامة لوالدته طوال هذه المدة، أدى إلى تفويت فرص الدراسة والتوظيف عليهما.

وأشار الحلبي إلى المشقة التي يلاقيها والده في مراجعة إدارة الأحوال في الطائف منذ عام 1423 لاستخراج هوية وطنية له ولأخته، قائلًا: “في كل مرة نكمل الطلبات يقال لنا إن المعاملة في الوزارة، فيتحمل والدي عناء السفر للرياض، وعند مراجعته للوزارة يكون الرد دائمًا أن المعاملة تحت الإجراء”.

وأضاف: “والدي سافر إلى الرياض لأجل ذلك أكثر من 30 مرة، وخلال إحدى مراجعاته للأحوال المدنية قيل له إن المعاملة الورقية فقدت، فأعادوا إرسال الأوراق من جديد، ثم طلب منه تحويل المعاملة إلى إلكترونية، وإعادة جميع النماذج وتعديلها”.

وأبان حلبي أن أشقائه الخمسة الآخرين حصلوا على الهوية الوطنية منذ 8 سنوات، رغم أنهم أصغر منه هو وشقيقته، لافتًا إلى تسديد والده لغرامة تسجيل واقعة ميلادي قبل 4 سنوات.

وأكد الحلبي أنه في آخر المرات التي راجع فيها الأحوال المدنية بالطائف، قيل له أنه من الجائز ترحيل والدته خلال الأيام المقبلة بسبب عدم تصحيح وضعها.

وطالب والد “فيصل وثمار”، بتسريع إجراءات حصول أبنائه على الهوية، بالإضافة إلى منح زوجته إعفاء من الرسوم حتى يتم استخراج إقامة نظامية لها، قائلًا: “كثرة المراجعات أنهكتني ماديًا وصحيًا، وأصبحت لا أقدر على ذلك”.