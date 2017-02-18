لزواج والدهما من أجنبية.. حرمان مواطن وشقيقته من الهوية والدراسة - صحيفة صدى الالكترونية

لزواج والدهما من أجنبية.. حرمان مواطن وشقيقته من الهوية والدراسة
أكد أحد المواطنين، ويدعى فيصل الحلبي عدم تمكنه من الحصول على الهوية الوطنية لأكثر من 3 عقود، رغم المطالبات والمخاطبات التي وجهت إلى الجهات المختصة على مدى 15 عام.
وأرجع المواطن سبب عدم حصوله على الهوية طيلة هذه الأعوام قائلًا: ” تسبب زواج أبي من أمي غير السعودية (فلبينية) من دون الحصول على تصريح من الجهات الرسمية، واستقدامها داخل المملكة بتأشيرة عاملة قبل أكثر من 3 عقود في حرماني أنا وأختي “ثمار” من الهوية الوطنية” مؤكدا أن عجز والده عن استخراج إقامة لوالدته طوال هذه المدة، أدى إلى تفويت فرص الدراسة والتوظيف عليهما.
وأشار الحلبي إلى المشقة التي يلاقيها والده في مراجعة إدارة الأحوال في الطائف منذ عام 1423 لاستخراج هوية وطنية له ولأخته، قائلًا: “في كل مرة نكمل الطلبات يقال لنا إن المعاملة في الوزارة، فيتحمل والدي عناء السفر للرياض، وعند مراجعته للوزارة يكون الرد دائمًا أن المعاملة تحت الإجراء”.
وأضاف: “والدي سافر إلى الرياض لأجل ذلك أكثر من 30 مرة، وخلال إحدى مراجعاته للأحوال المدنية قيل له إن المعاملة الورقية فقدت، فأعادوا إرسال الأوراق من جديد، ثم طلب منه تحويل المعاملة إلى إلكترونية، وإعادة جميع النماذج وتعديلها”.
وأبان حلبي أن أشقائه الخمسة الآخرين حصلوا على الهوية الوطنية منذ 8 سنوات، رغم أنهم أصغر منه هو وشقيقته، لافتًا إلى تسديد والده لغرامة تسجيل واقعة ميلادي قبل 4 سنوات.
وأكد الحلبي أنه في آخر المرات التي راجع فيها الأحوال المدنية بالطائف، قيل له أنه من الجائز ترحيل والدته خلال الأيام المقبلة بسبب عدم تصحيح وضعها.
وطالب والد “فيصل وثمار”، بتسريع إجراءات حصول أبنائه على الهوية، بالإضافة إلى منح زوجته إعفاء من الرسوم حتى يتم استخراج إقامة نظامية لها، قائلًا: “كثرة المراجعات أنهكتني ماديًا وصحيًا، وأصبحت لا أقدر على ذلك”.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
متزوج خدامة وفلبينية بعد ومن غير موافقة رسمية أكيد بتجر الويلات على العيال الابو هو اللي يتحمل مسؤولية نزواته كان الله بعونهم امهم خدامة وبدون هوية حسبي الله على ابوهم
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
ثلاث عقود يعني بحدود 30 عام 😕
طيب فيه زواجات بدون تصريح وحصلوا الابناء ع الهويه
ابوي اتزوج امي عام 87 بدون تصريح ولاشي
وامورنا تمام لان ابوي قص لنا هويه واضافنا للكرت وحنا عند امي بس هذا ابوهم ضيعهم ولا اهتم فيهم لما كانت الامور سهله
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 شهور
كنت اسمع عن عيال الشغاله بس ماكنت اصدق
براغى[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 3 شهور
الى التعليق 3 لا تهزا من عيال الشغالة واتق الله فربما كانوا افضل الف مرة من عيال اخريات بنات عاءلات وقباءل وبرضه يتركهن لتربيهم الشغاله
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
المصيبه ان المجتمع يسخر من عيال السعودي من ام اجنبيه وهي ليست شغاله …كيف اجل الشغاله
يعين الله بس قلوبهم وفوق هيك مافيه هويه …عشان يقدرون يعيشون ويدرسون ويدعسون ع وجه كل من اتريق عليهم بانجازاتهم ولكن لله المشتكى …الله يسخر لهم من يحل ازمتهم
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
المصيبه ان المجتمع يسخر من عيال السعودي من ام اجنبيه وهي ليست شغاله …كيف اجل الشغاله
يعين الله بس قلوبهم وفوق هيك مافيه هويه …عشان يقدرون يعيشون ويدرسون ويدعسون ع وجه كل من اتريق عليهم بانجازاتهم ولكن لله المشتكى …الله يسخر لهم من يحل ازمتهم
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
مجتمع سقيم 😤😤😤
ويعاني انفصام بالشخصيه ✋
إسلام[ عدد التعليقات: 943 ] نشر منذ 3 شهور
تعليق 🇸🇦🇸🇦🇸🇦وعبد الله آل مطر أستحي على وجهك إنت وإياه وأرتقو ترى عيال يمكن يكونوا أحسن من تربيتكم إش السفاله دي واللسان الزفر أسترجلوا يامال الضعفه
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
كلامي ما فيه شيء من … طالع لكلامك وتعرف …✋🏻✋🏻✋🏻
فعلا الغلط من ابوهم يعني خدامة وبدون موافقة رسمية وش ينتظر يكونون عياله وبعد مقصر معهم بهوياتهم هذا ما فكر الا بنزواته بس
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه