«النفيسي» يكشف أسباب نجاح أردوغان وفشل روحاني في جولتهما للخليج - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

عقد المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي مقارنة بين جولتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني حسن روحاني في الخليج، مشيرا إلى أن زيارة أردوغان للمملكة كانت ناجحة بامتياز، فيما لم تحقق زيارة روحاني لدولة الكويت أي نجاح .

وقال النفيسي في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “زيارة أردوغان للرياض كانت أكثر من ناجحة؛ لأنها تمت في أجواء من الثقة المؤكدة بين الطرفين وسبقتها تفاهمات استراتيجية حول شؤون المنطقة” مضيفا فى تغريدة أخرى: “زيارة روحاني للكويت غير ناجحة والسبب؟ جدار عدم الثقة ينتصب بيننا وإيران، بينما زيارة أردوغان للدوحة ناجحة والسبب؟ أجواء الثقة بين الطرفين”.