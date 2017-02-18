«حساب المواطن» يكشف 4 معلومات خاطئة يتم تداولها عن شروط التسجيل - صحيفة صدى الالكترونية

«حساب المواطن» يكشف 4 معلومات خاطئة يتم تداولها عن شروط التسجيل
كشف برنامج “حساب المواطن” عن 4 معلومات شائعة وغير صحيحة يتم تداولها عن شروط التسجيل، تتعلق بالحد الأعلى للدخل وراتب الزوجة، إلى جانب إضافة المرأة بصفة دائمة كتابعة في السجل، وما يرتبط بإيقاف الحساب البنكي أو عدم نشاطه.
وقال البرنامج من خلال حسابه على موقع “تويتر” أن ما يتم تداوله بشأن عدم السماح لمَن يتخطى دخله الشهري حاجز الـ20 ألف ريال غير صحيح، لافتاً إلى أن التسجيل لا يشترط فيه حد أعلى حتى الآن وعلق على ما يقال بأن راتب الزوجة يدخل ضمن حساب الدخل للأسرة، بأن المرحلة الحالية هي مرحلة الإفصاح عن كامل المعلومات ومنها دخل الأسرة، على أن يتم إقرار السياسات بحسب الخطة لاحقاً.
وفيما يتعلق بإضافة المرأة بصفة دائمة كتابعة في سجل الأسرة، لفت حساب المواطن إلى أنه يحق للمرأة التقدم كربّة أسرة أو مستقلة متى ما انطبقت عليها الشروط وأوضح أن إيقاف الحساب البنكي أو عدم نشاطه لا يعني عدم أحقية الشخص بالتسجيل، ولكن يتعين على المتقدم للتسجيل تنشيط حسابه أو فتح حساب جديد؛ ليتمكن من الحصول على البدل وقت الصرف.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1132 ] نشر منذ 3 شهور
ياليييل الرجه
خالد[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
ممكن يبغون يخلون الراتب 10000 الاف ريال
سبحان الله[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
هو مرحله احصائيه بعدين المشخال يشتغل لاحقا انا لست متفائل الوضع مايطمن صراحه
اي الفائده تعطينا اعانات وبعدين تجلدنا برفع اسعار الطاقه ارحمو المساكين
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 3 شهور
الله يستر ، الله يستر ، الله يستر ، الامور ما تطمن بالمره .
ربي لما أنزلت ألي من خير فقير[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 شهور
طيب والي عنده أيقاف خدمات ؟؟
.[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 شهور
طيب والي عنده أيقاف خدمات ؟؟
الترشيحي[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 3 شهور
تعليق رقم ٢ خالد
هذا الشي الي انا استنتجته من اخبارهم في الفتره الاخيره شكلهم ورطوا بتحديد ٢٠٠٠٠ الف وجدوا كل المواطنين تحت هذا الرقم الا القليل صاروا يبون من الجميع يسجلوا وبعدين يقولوا المطلوب ١٠ الاف او يمكن اقل الايام توضح اتمنى ان يتركونا كما نحن لا يعطونا شي ولا يزيدوا علينا شي