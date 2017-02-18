تعليق «العصيمي» على أنباء إعفاء مدير تعليم عسير ومساعده - صحيفة صدى الالكترونية

تعليق «العصيمي» على أنباء إعفاء مدير تعليم عسير ومساعده
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أنه بشأن الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيهات بإعفاء مدير تعليم عسير جلوي آل كركمان، ومساعده سعد الجوني، أن الأمور ستتضح في خلال اليومين المقبلين .
وقال العصيمي : “لا أعلم شيئاً من هذا، وستتضح الأمور خلال اليومين المقبلين”، مشرا إلى إلى عدم تلقيه أية إفادات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.
الواقع[ عدد التعليقات: 4214 ] نشر منذ 3 شهور
مع بالغ الاحترام الوزير ومدير التعليم والنائب سقطوا في في اختبار اتخاذ القرار المناسب قبل وقوع هذه الفيضانات والسيول. وتحية للوزير السابق عزام الدخيل فقد افتقدك الموقف يارجل
العسيري[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 شهور
كلام صحيح واضم صوتي لتعليق ( الواقع )
العسيري[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 شهور
المشكلة ان مصلحة الارصاد الجوية حذرتهم من خطر الحالة المطرية بوقت كافي هم والامانة… ولكن لاحياة لمن تنادي
العسيري[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 شهور
ولا ننسى نعزي والد وذوي الطالب / نواف الاحمري
ونسأل الله يرحمه ويجعله شفيع في اهلة وان يلهمهم الصبر والسلون
انالله وانااليه راجعون
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2429 ] نشر منذ 3 شهور
يعني اذا اعفيتوتهم كذا عاقبتوهم ههههههههههه ..قصدك طلعتوهم
منها مثل الشعره من العجينه ..الحساب يوم الحساب انشاالله ..