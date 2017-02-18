تعليق «العصيمي» على أنباء إعفاء مدير تعليم عسير ومساعده - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أنه بشأن الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيهات بإعفاء مدير تعليم عسير جلوي آل كركمان، ومساعده سعد الجوني، أن الأمور ستتضح في خلال اليومين المقبلين .

وقال العصيمي : “لا أعلم شيئاً من هذا، وستتضح الأمور خلال اليومين المقبلين”، مشرا إلى إلى عدم تلقيه أية إفادات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.