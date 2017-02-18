غرامة 3 آلاف ريال حال تأخر الإبلاغ عن فقدان الجواز والإقامة 24 ساعة - صحيفة صدى الالكترونية

غرامة 3 آلاف ريال حال تأخر الإبلاغ عن فقدان الجواز والإقامة 24 ساعة
أكدت الإدارة العامة للجوازات ضرورة سرعة إبلاغ المواطنين عن جوازات سفرهم حال فقدانها، وكذلك المقيمين بالنسبة لبطاقة “هوية مقيم”، مشيرة إلى أن مَن يبلّغ بعد مضي 24 ساعة، فإنه سوف يعاقب بغرامة مالية تتراوح من ألف إلى 3 آلاف ريال.
وطالبت الجوازات،جميع المقيمين إلى سرعة تجديد إقامتهم قبل انتهائها بوقت كافٍ، من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، وإتمام عمليَّة التجديد بعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكية مضيفة إلى أن من ستنتهي إقامته دون تجديدها في موعدها؛ فلن يتمكن من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدمة له، وسيتعرض لغرامة قدرها 500 ريال للمرة الأولى، على أن تتضاعف حال تكرارها.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
خلاص ياناس ارحمونا ياهوه ماناخذ منكم ولا نسمع غير غرامات مخالفات ماغير واقفين ضد المواطن
ما نسمع غير غرامات مخالفات ماغير واقفين ضد المواطن تطبيق الغرامات والمخالفات ومضاعفتها
مخالفات غرامات
غرامات مخالفات
مخالفات غرامات
غرامات مخالفات
ياناس ارحموا من في الأرض
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
حتى الواحد في البيت صار يتهدد عياله
اسمع ياولد اذا تأخرت عن موعد حضورك البيت سوف اطبق بحقك الغرامه المقرره واذا تكرر منك التأخير سوف اضاعفها والمخالفات شغاله على ودنه وياقلب ليه ماتحزن الله يستر اذا قلت لهم السلام عليكم أخاف يقولي بكم