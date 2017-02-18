بالفيديو.. أمير قطر يتناول الطعام برفقة أردوغان في مطعم تركي بالدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

اصحطب أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتناول الغداء في مطعم تركي بمدينة الدوحة حيث أقام مأدبة غداء تكريماً له.

وكشف تقرير تلفزيوني لقناة “الجزيرة” عن توجه أمير قطر برفقة أردوغان للغداء بالمطعم التركي الأربعاء الماضي، عارضاً صوراً ومقاطع فيديو لذلك، والتي تناقلها نشطاء على موقع “تويتر”، ووصفوها بالبساطة وغير التقليدية وأنها تعد كسراً للبروتوكول، معربين عن إعجابهم بالحدث.