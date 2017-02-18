الكلباني.. البلديات في اختبار المطر: لم ينجح أحد! - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال الشيخ عادل الكلباني إمام جامع المحيسن شرق مدينة الرياض، أن البلديات لم تستطع مواجهة الأمطار التي أصابت معظم مناطق المملكة.

وغرد على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” عبارات تهكم خلالها من فشل البلديات داعيا المواطنين إلى شراء قوارب احتياطاً حيث كتب ”

“البلديات في اختبار المطر: لم ينجح أحد!” وأضاف في تغريدة أخرى متهكماً على فشل البلديات: “أخي المواطن: لا يغرك أنك في صحراء، اشتر قارب احتياط!”.