الكلباني.. البلديات في اختبار المطر: لم ينجح أحد! - صحيفة صدى الالكترونية

الكلباني.. البلديات في اختبار المطر: لم ينجح أحد!
قال الشيخ عادل الكلباني إمام جامع المحيسن شرق مدينة الرياض، أن البلديات لم تستطع مواجهة الأمطار التي أصابت معظم مناطق المملكة.
وغرد على صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” عبارات تهكم خلالها من فشل البلديات داعيا المواطنين إلى شراء قوارب احتياطاً حيث كتب ”
“البلديات في اختبار المطر: لم ينجح أحد!” وأضاف في تغريدة أخرى متهكماً على فشل البلديات: “أخي المواطن: لا يغرك أنك في صحراء، اشتر قارب احتياط!”.
أبراهيم تركى العتيبي[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 3 شهور
صدقت ياشيخ كلام في الصميم وهل من اذن واعيه
A.awad[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 3 شهور
تـبـي الصحـيـح كُلاٌ فاشل في مـجـالـه… أنت مثلاً إيش قدمت للـدعوه للأسلام ..؟؟
شاطر في الـتـنـكــيـت والسخريـهمن الآخرين…
المطلوب منك التوجـه لأفريــقــيا للـقيام بالدعوه هناك للأسلام مادام أنت داعيه وعندكالعلم الشرعي
وسوف يـتـقـبـلونـك هـناك ويـسمعون لك وتكسب أجر .
A.awad[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 3 شهور
تـبـي الصحـيـح كُلاٌ فاشل في مـجـالـه… أنت مثلاً إيش قدمت للـدعوه للأسلام ..؟؟
شاطر في الـتـنـكــيـت والسخريـه من الآخرين…
المطلوب منك التوجـه لأفريــقــيا للـقيام بالدعوه هناك للأسلام مادام أنت داعيه وعندك العلم الشرعي
وسوف يـتـقـبـلونـك هـناك ويـسمعون لك وتكسب أجر .
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم لا ياشيخ هذه اداره حكوميه قايمه بواجباتها منذ مبطي. تبي تقول 0 اتقي الله وقل الحق لا تخدع الناس في حادث عرضي تنكر الجهود لو سئلنا طفل عمره 6 سنوات شرح الدور الي تقوم به البلديه منذ عقود تقول 0 والله انت الي 0 ما تعرف كوعك من بوعك لا تحرض بقول الزور والبهتان اتقي الله اتقي الله وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول الزور قول الزور الى اخر الحديث. والمثل يقول تونا لقيناك يا سارق غنمنا.