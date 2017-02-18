مدني جازان يحذر المواطنين والمقيمين من الاقتراب من مجاري السيول والأودية - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول وعبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبا لأي مكروه نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية ، داعية الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني تحذير الدفاع المدني عقب الأمطار المتفرقة التي تشهدها منطقة جازان خلال الفترة الحالية , مفيداً أن المديرية نشرت دوريات للسلامة على الأودية لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة ، داعيًا الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.