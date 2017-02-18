السجن 3 سنوات للطيار الكويتي المسيئ للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

السجن 3 سنوات للطيار الكويتي المسيئ للمملكة
قضت محكمة التمييز الكويتية (الجمعة) يمعاقبة الطيار أحمد عاشور 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية نشره تغريدة مسيئة للمملكة العربية السعودية و”عاصفة الحزم” على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.
وجاء ذلك بعدما أسندت النيابة العامة إليه تهم العمل العدائي ضد المملكة السعودية، والتدخل لمصلحة العدو، وإحباط الروح المعنوية للجيش الكويتي، وذلك خلال عاصفة الحزم.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في وقت سابق بحبس عاشور سنتين مع الشغل وكفالة 1000 دينار لوقف النفاذ، مع التزامه بحسن السير والسلوك لمدة 3 سنوات ومصادرة الجهاز المستخدم في التغريدات إلا أن النيابة العامة وجهت للمتهم العمل العدائي ضد المملكة وعليه أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
صحيح من قال اتقي شر من احسنت اليه والله حتى الدجاج طلع لها اسنان وصار يعض مانسمع غير نعيق الغربان ونهيق الحمير الحاقدين على السعوديه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
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ابو طلال[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 شهور
هذا شيعي أحد أذناب ايران لاغرابه في ذلك
عادل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
ليش ينسجن ويتعاقب كل هالسنين لمجرد انه ابدى وجهة نظره? ولا ولن تمثل شيئا غير وجهة نظره.!! الاصح كان ممكن فصله من العمل كونه عسكري ولا يليق به الحديث عن امر مثل هذا في مواقع التواصل.. حرام يرمى في السجن 3 سنين عالاقل رأفة بأهله وأولاده.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 755 ] نشر منذ 3 شهور
يخسى الشيعي يتكلم على السعودية
انا كويتي عنزي بدوي اجيد الدحه بدقه
ابيع عمري عشان السعوديه بلاد العرب وكل المسلمين
تحيا السعودية الشماء منزلها
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متفائل خير[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
اهم شي اجيد الدحه بدقه اعجبتني هههه
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 3 شهور
ابوفهد الحبلاني العنزي اذا كنت صادق انك بدوي اصلي وتجيد الدحه قلي شنهي اهم حركه في الدحه عند البدو الحين دحدح بعمرك هنا
الخالدي[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 3 شهور
هذا عاشور من الكويت الشيعي له عيال عمى في القطيف متعصبين طائفين
اما أهلنا في الكويت قصدي أهلنا السنة نسال الله ان يحفظهم
ليس عاشور من الكويت تكلم بل الشيعة في القطيف والاحساء يتكلم على الحزام مؤيدين الحوثي
انا السني في القطيف واسمع منهم
حسبي الله ونعم الوكيل
نسال الله ان ينصر الجيش السعودي على الكلب الحوثي
اللهم ان يحفظ حكامنا والعلماء والشعب السعودي