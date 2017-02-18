السجن 3 سنوات للطيار الكويتي المسيئ للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

قضت محكمة التمييز الكويتية (الجمعة) يمعاقبة الطيار أحمد عاشور 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك على خلفية نشره تغريدة مسيئة للمملكة العربية السعودية و”عاصفة الحزم” على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وجاء ذلك بعدما أسندت النيابة العامة إليه تهم العمل العدائي ضد المملكة السعودية، والتدخل لمصلحة العدو، وإحباط الروح المعنوية للجيش الكويتي، وذلك خلال عاصفة الحزم.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في وقت سابق بحبس عاشور سنتين مع الشغل وكفالة 1000 دينار لوقف النفاذ، مع التزامه بحسن السير والسلوك لمدة 3 سنوات ومصادرة الجهاز المستخدم في التغريدات إلا أن النيابة العامة وجهت للمتهم العمل العدائي ضد المملكة وعليه أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

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