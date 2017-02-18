فيراري ترفع الستار عن 812 Superfast الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت فيراري رسمياً عن بديلة F12 بيرلينيتا التي جاءت باسم 812 Superfast لكي تختصر فيراري الحديث وتؤكد أن سياراتها الجديدة سريعة جداً عبر اسمها!

فيراري 812 Superfast حصلت على تغيير كامل في التصميم، حيث تم استيحاء بعض ملامحها من شقيقتها GTC4Lucco بخطوط حادة في المصابيح تتخلى عبرها فيراري عن تصاميمها الانسيابية الشهيرة. بالرغم من أن 812 Superfast تحمل نفس الحجم الخارجي لسابقتها إلا أنها حصلت على قطع جديدة بالكامل بدايةً من الأمام عبر المصابيح والصدام وغطاء المحرك والعديد من فتحات التهوية النشطة، ومن الجانبين نرى خطوط جديدة بانسيابية مميزة، وأخيراً من الخلف نرى المصابيح الأربعة الدائرية مع بروز في الجناح ومخارج العادم الأربعة.

ميكانيكياً تحمل 812 Superfast نفس محرك سابقتها V12 بسعة 6.5 لتر يعتقد أنه آخر محرك تنفس طبيعي ستسخدمه فيراري، ولكن تم تطويره ليصبح يولد قوة كبيرة تبلغ 789 حصان و 718 نيوتن-متر من عزم الدوران. هذه الأرقام الكبيرة تمكّن 812 Superfast من الوصول إلى سرعة 100 كم/س من الصفر في 2.9 ثانية فقط قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى التي تزيد عن 340 كم/س. يرتبط المحرك بناقل حركة ثنائي الكلتش محسّن من 7 سرعات.

لم تكتفي فيراري بزيادة قوة المحرك فقط بل وفرّت تقنيات جديدة مثل نظام التوجيه الكهربائي في المقود بالإضافة إلى نظام التفاف العجلات الخلفية والذي تم تطويره عن المتوفّر في f12tdf. من الداخل لا نرى تغييراً كبيراً كما عودتنا فيراري حيث اكتفت بالمقود الجديد وبعض التحديثات البسيطة.

سنتمكن من رؤية فيراري 812 Superfast لأول مرة على الطبيعة في معرض جنيف المقبل، تابعونا لمشاهدة هذه التحفة الجديدة على الطبيعة في تدشينها العالمي الأول.