إنتاج النسخ الرياضية لـ "أكورد 2017" من هوندا رسمياً - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ستصل هوندا أكورد ٢٠١٧ إلى صالات العرض في الولايات المتحدة الاثنين المقبل، تتضمن نسخة سيدان رياضية جديدة، وستبدأ أسعارها بمتوسط يبدأ من ٢٢,٣٥٥$ (83,800 ريال سعودي).

وبالنسبة للعملاء المهتمون بالمزايا الجديدة والمتميزة سيسرون لمعرفة أن ‘سبورت’ الجديدة ستأتي بمقاعد جلدية مميزة بخيوط حمراء، بالإضافة إلى شارات حصرية لهذا الإصدار.

وصرح چيف كونارد نائب رئيس هوندا أن ‘أكورد سبورت’ دائما ما تعلى سقف المنافسة في فئتها، ذلك بالأضافة إلى أن العملاء يفضلونها بدليل أنها الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة ضمن فئتها لثلاث سنوات على التوالي.

وأضاف أنهم فخورون بتمديد خط الانتاج ليشمل إصدارًا جديدًا من ‘سبورت ٢٠١٧’ بالإضافة إلى إصدار بمحركات هجينة ليرسخ ‘أكورد’ كعلامة ذات تأثير في فئتها، حيث أنها تعرض خليطًا مميزًا من الأناقة والكفاءة والأداء المثير والمسلي، وذلك في قطاع سيدان متوسطة الحجم.

وقد حصلت أكورد على تجميلات جوهرية بالمقارنة مع موديل ٢٠١٦، مثل التصميم الجديد، وهيكل أكثر صلابة، وشاسيه محدث وعجلات أكبر.

وتبنت هوندا أيضًا في موديلها الـ ٢٠١٧، إضاءة خارجية بمصابيح LED، وذلك بالإضافة إلى شاشة عرض قياس ٧ إنش ببرنامج أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وأيضًا راديو HD، ومقاعد خلفية حرارية.

علاوة على ذلك، يمكن لأكورد ٢٠١٧ أن تجهز بنظام هوندا للاستشعار عن بعد للسلامة والأمان والحاصلة على تقييم من 5 نجوم من الهيئة الوطنية الأمركيية لإدارة السلامة على الطرق السريعة.