رئيس الأهلي يطالب الجماهير بالدعم بعد الخسارة من النصر - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد (صدى):

طلب أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي من جماهير الفريق بضرورة المساندة للاعبين بعد الخسارة من النصر بهدفين نظيفين في الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين.

وقال المرزوقي في تصريحاته عقب اللقاء: ” الخسارة جاءت في وقت صعب من الموسم وخاصة قبل إنطلاق المشوار الآسيوي “.

وأضاف:” أطالب الجماهير بمساندة الفريق في الفترة المقبلة كعهدها دائما”.