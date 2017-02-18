رئيس الأهلي يطالب الجماهير بالدعم بعد الخسارة من النصر - صحيفة صدى الالكترونية

رئيس الأهلي يطالب الجماهير بالدعم بعد الخسارة من النصر
طلب أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي من جماهير الفريق بضرورة المساندة للاعبين بعد الخسارة من النصر بهدفين نظيفين في الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين.
وقال المرزوقي في تصريحاته عقب اللقاء: ” الخسارة جاءت في وقت صعب من الموسم وخاصة قبل إنطلاق المشوار الآسيوي “.
وأضاف:” أطالب الجماهير بمساندة الفريق في الفترة المقبلة كعهدها دائما”.
ابو سارة[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحرق قلبك اقسم بالله مافي قتال في الملاعب
حمدان[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 3 شهور
والله من يوم شفت الطويل في الدكه اني عرفت ان أموركم ماهي ولا بد.
ياخي حسين ياخي[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 3 شهور
نطالب برحيلك انت والطويل
الجمهور ما قصر وانت خيبت آماله ياليت تترك النادي دمرت البطل يالمرزوقي ياخي طلب تكفى اترك نادينا تكفى
ساري الليل[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 3 شهور
منجدك بالله هههههههههههههههههههههههههههه
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 3 شهور
الجماهير حضرت ولم تقصر وكانت الجماهير وفية وشجعت بحرارة وقوة
ولكن اللاعبين وعلى راسهم الادارة خذلوا الجماهير بمستوى متهالك
وكانهم يلعبون اول مرة جهاز فني لايجيد التغيرات بشكل صحيح
الفرق لديه مشاركة اسيوية وبهذا المستوى المهزوز والمتهالك لايمكن
ان يتقدم الفريق لابد من مراجعة حساباتهم اللاعبين والادارة والجهاز
الفني
safwan[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
المدرب لازم يحققون معاه اش التغيرات اللي سوها حاجة ماتخش العقل تخرج الموشر ويطبب بصاص وهو اصلا عمره مللاعب في خانة الموشر ومنصور الحربي حرام ياعب كورة لاعب ماعنده اساسيات الكورة والهدف جاء من عنده والله حرام عليهم من نقطة الى 7 نقاط والنصر الفاشل يصير الثاني من غير مجهود شي يزعل لكن نقول الحمدالله والله يعوضنا بخير