النصر يحسم كلاسيكو الأهلي بهدفين - صحيفة صدى الالكترونية

النصر يحسم كلاسيكو الأهلي بهدفين
ارتقى النصر للمركز الثاني في جدول الترتيب بعد فوزه الثمين، مساء الجمعة، على حساب مضيفه الأهلي في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين.
سجل هدفي اللقاء، اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة 45+1، ونايف هزازي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الأهلي سعد الأمير في الدقيقة 72 بعد تدخله مع محمد السهلاوي مهاجم النصر.
بتلك النتيجة رفع النصر رصيده لـ 41 نقطة ليرتقي للمركز الثاني أمام الأهلي الذي تجمد رصيده عند 40 نقطة متراجعاً للمركز الثالث.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2385 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروك لعشاق العالمي يستاهلون بكل جداره👍
ابو وليد[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 3 شهور
اقترح على الطحالب ما يجيبون حكم اجنبي حكم محلي بس واكيد حيفوز في كل مبارياته
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 شهور
مبروووووووووووووووووووووك للعالميين حتى هوساوي كان بيسجل
القرشي[ عدد التعليقات: 1666 ] نشر منذ 3 شهور
مبروك للعالمي يستحق الفوز لعبوا بروح وبقتالية لآخر دقيقة عكس لاعبين الأهلي إللي ما أحترموا المنافس
وتنافسوا على ضياع الفرص السهلة والمؤكدة في الشوط الأول خاصة من عمر السومة مبروك مرة ثانية للعالمي
وهاردلك للأهلي وجماهيره .
يا أبو وليد إحترام الشخص للأخرين هو إحترام لنفسه .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 3 شهور
1000 مبروك للعالمي وهاردلك للقلعة.
العين ما تعلى على الحاجب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروووووووووك للنصر
ما شاء الله على وليد عبدالله
وهارد لك يا جماهير الاهلي
ابو نمر[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور
حالة اغمائات بالجملة والبكاء يالله يالطحالب
نصراوي للنخاع[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
ااااااالف مبروووووك اااالفووووز للعالمي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2385 ] نشر منذ 3 شهور
يتراقصون على احزان الاهلي
لم يتناسوا مافعله بهم من جحيم وعذاب!! الفوز للعالمي والفرحه و الصياح للبعض😊😂😂كم انت كبير يا ملكي💚💚
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ابو وليد[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 3 شهور
الاخت جنوبيه تراكم في الهوى سوى دفع رباعي وعوده على اكتاف التحكيم بعد سنين عجاف تقدر بالعشرات اجمعي بطولاتكم مع بعض والله اقل من بطولات سيدكم زعيم آسيا
سعادة الشيخه ملاك العنزي[ عدد التعليقات: 6409 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروووك لعشاق العالمي والله يديم الافراح
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2385 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديك اخ ابو وليد كفر عن حلفتك 😊😂😂مين اكثر تتويج بسبب اخطاء التحكيم 😊😂😂😂 وربي ماغيركم 😊👍👍👍👍 😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2385 ] نشر منذ 3 شهور
ترى البطولات لها ذوق وتكفي ان كانت حلال 😊😂😂😂يازينها لو بطوله وحده بس وانا اختك😊😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 4415 ] نشر منذ 3 شهور
النصر عالمي بطولاته صعبة وحلوه بدق الخشوم
مهوب مثل بعض الناس بطولاتهم كلها محليه في اقرب بقاله تلقاها بطولة ارهاب وكباب وخطوط ومارس وانت ماشي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2385 ] نشر منذ 3 شهور
😊😂اخوي الفهد الف مبروك فوز النصر تستاهلون بس على بالي انك اهلاوي😊😊😊😂