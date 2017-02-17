النصر يحسم كلاسيكو الأهلي بهدفين - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

ارتقى النصر للمركز الثاني في جدول الترتيب بعد فوزه الثمين، مساء الجمعة، على حساب مضيفه الأهلي في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين.

سجل هدفي اللقاء، اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة 45+1، ونايف هزازي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الأهلي سعد الأمير في الدقيقة 72 بعد تدخله مع محمد السهلاوي مهاجم النصر.

بتلك النتيجة رفع النصر رصيده لـ 41 نقطة ليرتقي للمركز الثاني أمام الأهلي الذي تجمد رصيده عند 40 نقطة متراجعاً للمركز الثالث.