سيلفي شما حمدان واخوها... - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 22
مايو
هذي كل ماشوفها اتذكر كلام احدهم🙄🙄 يمدح فيها وفي انوثتها المدفونه🤐🤐
ي ربااااااه هذي الداء الذي لادواء له
احدهم؟؟؟ 😡😡 يعني مستخسره تقولين ( برق) والا لسانك ثقيل 😤😤
على فكره بعض النساء انوثتها ماهو بشكلها ‘ انوثتها تكون ندفونه ، مثل الكنز المدفون
ولا اي احد يطلعه ، يبيلها خبره ‘ وهذي انوثتها مدفونه يبغالها خبره ونفس طويل، وبعض
النساء تكون انوثتها بشكلها وبجسمها ولكن فيها برود عجيب ، كأنها الدميه اليابانيه
والله ان اخوها احلى منها
😂😂ممكن كلامك صحيح
.
اتذكرت مسلسل سوري قديم جدا يتكلم عن وحده بويه وكل لباسها وستايلها بوي … وكانت بس تعلق ع البنات وشبراتهم واهتماماتهم…لين مره مدحها ابن الجيران وهي تتزلزل مشاعرها وينقلب كيانها 😂😂وجت مره وحطت شباصه في شعرها …وحطت روج . وهي مابحياتها سرحت شعرها ورتبته..وخوياتها مصدومات من هالتغييير الجذري اللي صار لها 😊
.
.يعني سيناريو هالمسلسل ماجاء من فراغ
اكيد فيه شخصيات يحصل لها هالموقف
وماندري عن شما 😂😂
.
أي والله أخوها أحلى منها والحق ينقال ما فيها ذرة أنوثه !
يالبى اخووهااا 😍😍😍
هي أرجل منهه 😂😂😂😂😂😂
اما عيونهم فهم نسسخه من بعض ☻
ههههههه يعني اقتنعتي بكلام برق ي غيوم
خخخخخخخخخخخخخخ
واخوها احلا منها وانعم منها
لا ي روزا ماقتنعت وكبريائي لايسمح لي ان اعترف بوجهة نظر الخصم اي كانت 🙄🙄..حتى لو كانت صحيحه😆😆….وحتى لو لو اقتنع احتفظ بهالشي لنفسي 😊😊
انا فقط قلت ممكن🙄🙄..حطي تحت ممكن 100 خط
برق ماشي ع مبدا خالف تعرف 😂
حرر الرد
لا ياروزا ماقتنعت وكبريائي لايسمح لي ان اعترف بوجهة نظر الخصم اي كانت 😳😳😳😳
وصرت خصم ؟؟😟😟😟 الله اكبر يالدنيا ‘ ماعاد بها خير
ماهي بإخلاق غيوم مطلقننننننن اللي تسوى هيك وهيك 😥😥😥 غيوم اخلاقها غير
كل الناس مدري وش جاها تقول هيييك حكي 😟😟 😟
يمكن مشاعرها بردت بسبب البرد 🤔 والا متعشيه تونه وحاطه عليها ثوم 🤔
من يوم راحت للكويت وهي متغيرة 😥😥 صارت صحو ماعاد هي غيوم 😚 وتسن اذانيها طايله شوي 😜
قامت تسمع لفلان وافلان ولا تاكل الا كورن فلكس مع الحليب مخلوط بالشكليطه 😃😃
تكبرتي علينا ياغيوم وخليتينا على القرص المفروك مع الطحينيه ولا عاد تاكلين الا بالشوكه والملعقه 😉😉
شكلي بنقز للكويت واعسّها واشوف ليش الناس اذا راحت ورجعت تتغير ؟ 😤😤 ببحث عن السر المدفون 😩😩 يمكن اتغير مثل هالناس اللي يتغيرون 😌 واترك حيات البداوه للهوازني وربعه وأصير انسان اتكيت 😚😚
ولا أتكلم الا من طرف خشمي 👍 وأقول يأرض اتهدّي ماعليكي قدّي 😤 واجيكم هنا واقلب حرف الكاف
الى جيم 😊😊 بدل ما أقول وشلونك أقول وشلونج 😃😃
.
لااااا طبع غيووم لااااااا ولن يتغير ابد 😊
ماشاء الله.
التعليقات مغلقه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
هذي كل ماشوفها اتذكر كلام احدهم🙄🙄 يمدح فيها وفي انوثتها المدفونه🤐🤐
ي ربااااااه هذي الداء الذي لادواء له
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
احدهم؟؟؟ 😡😡 يعني مستخسره تقولين ( برق) والا لسانك ثقيل 😤😤
على فكره بعض النساء انوثتها ماهو بشكلها ‘ انوثتها تكون ندفونه ، مثل الكنز المدفون
ولا اي احد يطلعه ، يبيلها خبره ‘ وهذي انوثتها مدفونه يبغالها خبره ونفس طويل، وبعض
النساء تكون انوثتها بشكلها وبجسمها ولكن فيها برود عجيب ، كأنها الدميه اليابانيه
السعودي[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 شهور
والله ان اخوها احلى منها
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂ممكن كلامك صحيح
.
اتذكرت مسلسل سوري قديم جدا يتكلم عن وحده بويه وكل لباسها وستايلها بوي … وكانت بس تعلق ع البنات وشبراتهم واهتماماتهم…لين مره مدحها ابن الجيران وهي تتزلزل مشاعرها وينقلب كيانها 😂😂وجت مره وحطت شباصه في شعرها …وحطت روج . وهي مابحياتها سرحت شعرها ورتبته..وخوياتها مصدومات من هالتغييير الجذري اللي صار لها 😊
.
.يعني سيناريو هالمسلسل ماجاء من فراغ
اكيد فيه شخصيات يحصل لها هالموقف
وماندري عن شما 😂😂
.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12939 ] نشر منذ 3 شهور
أي والله أخوها أحلى منها والحق ينقال ما فيها ذرة أنوثه !
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7612 ] نشر منذ 3 شهور
يالبى اخووهااا 😍😍😍
هي أرجل منهه 😂😂😂😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7612 ] نشر منذ 3 شهور
اما عيونهم فهم نسسخه من بعض ☻
روزا[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه يعني اقتنعتي بكلام برق ي غيوم
خخخخخخخخخخخخخخ
روزا[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
واخوها احلا منها وانعم منها
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
لا ي روزا ماقتنعت وكبريائي لايسمح لي ان اعترف بوجهة نظر الخصم اي كانت 🙄🙄..حتى لو كانت صحيحه😆😆….وحتى لو لو اقتنع احتفظ بهالشي لنفسي 😊😊
انا فقط قلت ممكن🙄🙄..حطي تحت ممكن 100 خط
ام البنات[ عدد التعليقات: 1192 ] نشر منذ 3 شهور
برق ماشي ع مبدا خالف تعرف 😂
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
لا ياروزا ماقتنعت وكبريائي لايسمح لي ان اعترف بوجهة نظر الخصم اي كانت 😳😳😳😳
وصرت خصم ؟؟😟😟😟 الله اكبر يالدنيا ‘ ماعاد بها خير
ماهي بإخلاق غيوم مطلقننننننن اللي تسوى هيك وهيك 😥😥😥 غيوم اخلاقها غير
كل الناس مدري وش جاها تقول هيييك حكي 😟😟 😟
يمكن مشاعرها بردت بسبب البرد 🤔 والا متعشيه تونه وحاطه عليها ثوم 🤔
من يوم راحت للكويت وهي متغيرة 😥😥 صارت صحو ماعاد هي غيوم 😚 وتسن اذانيها طايله شوي 😜
قامت تسمع لفلان وافلان ولا تاكل الا كورن فلكس مع الحليب مخلوط بالشكليطه 😃😃
تكبرتي علينا ياغيوم وخليتينا على القرص المفروك مع الطحينيه ولا عاد تاكلين الا بالشوكه والملعقه 😉😉
شكلي بنقز للكويت واعسّها واشوف ليش الناس اذا راحت ورجعت تتغير ؟ 😤😤 ببحث عن السر المدفون 😩😩 يمكن اتغير مثل هالناس اللي يتغيرون 😌 واترك حيات البداوه للهوازني وربعه وأصير انسان اتكيت 😚😚
ولا أتكلم الا من طرف خشمي 👍 وأقول يأرض اتهدّي ماعليكي قدّي 😤 واجيكم هنا واقلب حرف الكاف
الى جيم 😊😊 بدل ما أقول وشلونك أقول وشلونج 😃😃
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
.
لااااا طبع غيووم لااااااا ولن يتغير ابد 😊
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله.