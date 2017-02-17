 سيلفي شما حمدان واخوها... - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 22

    مايو

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سيلفي شما حمدان واخوها…

سيلفي شما حمدان واخوها…

15 تعليق

[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور

هذي كل ماشوفها اتذكر كلام احدهم🙄🙄 يمدح فيها وفي انوثتها المدفونه🤐🤐
ي ربااااااه هذي الداء الذي لادواء له

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

احدهم؟؟؟ 😡😡 يعني مستخسره تقولين ( برق) والا لسانك ثقيل 😤😤

على فكره بعض النساء انوثتها ماهو بشكلها ‘ انوثتها تكون ندفونه ، مثل الكنز المدفون
ولا اي احد يطلعه ، يبيلها خبره ‘ وهذي انوثتها مدفونه يبغالها خبره ونفس طويل، وبعض
النساء تكون انوثتها بشكلها وبجسمها ولكن فيها برود عجيب ، كأنها الدميه اليابانيه

[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 شهور

والله ان اخوها احلى منها

[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور

😂😂ممكن كلامك صحيح
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اتذكرت مسلسل سوري قديم جدا يتكلم عن وحده بويه وكل لباسها وستايلها بوي … وكانت بس تعلق ع البنات وشبراتهم واهتماماتهم…لين مره مدحها ابن الجيران وهي تتزلزل مشاعرها وينقلب كيانها 😂😂وجت مره وحطت شباصه في شعرها …وحطت روج . وهي مابحياتها سرحت شعرها ورتبته..وخوياتها مصدومات من هالتغييير الجذري اللي صار لها 😊
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.يعني سيناريو هالمسلسل ماجاء من فراغ
اكيد فيه شخصيات يحصل لها هالموقف
وماندري عن شما 😂😂
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[ عدد التعليقات: 12939 ] نشر منذ 3 شهور

أي والله أخوها أحلى منها والحق ينقال ما فيها ذرة أنوثه !

[ عدد التعليقات: 7612 ] نشر منذ 3 شهور

يالبى اخووهااا 😍😍😍
هي أرجل منهه 😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 7612 ] نشر منذ 3 شهور

اما عيونهم فهم نسسخه من بعض ☻

[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههه يعني اقتنعتي بكلام برق ي غيوم
خخخخخخخخخخخخخخ

[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور

واخوها احلا منها وانعم منها

[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور

لا ي روزا ماقتنعت وكبريائي لايسمح لي ان اعترف بوجهة نظر الخصم اي كانت 🙄🙄..حتى لو كانت صحيحه😆😆….وحتى لو لو اقتنع احتفظ بهالشي لنفسي 😊😊
انا فقط قلت ممكن🙄🙄..حطي تحت ممكن 100 خط

[ عدد التعليقات: 1192 ] نشر منذ 3 شهور

برق ماشي ع مبدا خالف تعرف 😂

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

لا ياروزا ماقتنعت وكبريائي لايسمح لي ان اعترف بوجهة نظر الخصم اي كانت 😳😳😳😳

وصرت خصم ؟؟😟😟😟 الله اكبر يالدنيا ‘ ماعاد بها خير

ماهي بإخلاق غيوم مطلقننننننن اللي تسوى هيك وهيك 😥😥😥 غيوم اخلاقها غير
كل الناس مدري وش جاها تقول هيييك حكي 😟😟 😟
يمكن مشاعرها بردت بسبب البرد 🤔 والا متعشيه تونه وحاطه عليها ثوم 🤔
من يوم راحت للكويت وهي متغيرة 😥😥 صارت صحو ماعاد هي غيوم 😚 وتسن اذانيها طايله شوي 😜
قامت تسمع لفلان وافلان ولا تاكل الا كورن فلكس مع الحليب مخلوط بالشكليطه 😃😃
تكبرتي علينا ياغيوم وخليتينا على القرص المفروك مع الطحينيه ولا عاد تاكلين الا بالشوكه والملعقه 😉😉
شكلي بنقز للكويت واعسّها واشوف ليش الناس اذا راحت ورجعت تتغير ؟ 😤😤 ببحث عن السر المدفون 😩😩 يمكن اتغير مثل هالناس اللي يتغيرون 😌 واترك حيات البداوه للهوازني وربعه وأصير انسان اتكيت 😚😚
ولا أتكلم الا من طرف خشمي 👍 وأقول يأرض اتهدّي ماعليكي قدّي 😤 واجيكم هنا واقلب حرف الكاف
الى جيم 😊😊 بدل ما أقول وشلونك أقول وشلونج 😃😃