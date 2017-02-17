 علا الفارس مع أطول رجل بالعالم.. - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 22

    مايو

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علا الفارس مع أطول رجل بالعالم..

علا الفارس مع أطول رجل بالعالم..

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور

العام في مهرجان التمور جاء اطول رجل في العالم
والشباب يتصورون معه 😍😍
ليتني تصورت 😂😂😂….حتى لو اتمرمط بعدها في البيت بس اهم شي احصل شي لذكرى 😉

[ عدد التعليقات: 12939 ] نشر منذ 3 شهور

هههههه سبحان الله ما أصغرها جنبه

[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور

ابك هذا وشلون زوجته عنده كيف تعيش معه

[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 3 شهور

زوجته مغنية ياعين ياليل محد قدها بعد كل عملية ترقد يومين