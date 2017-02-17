علا الفارس مع أطول رجل بالعالم.. - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 22
مايو
العام في مهرجان التمور جاء اطول رجل في العالم
والشباب يتصورون معه 😍😍
ليتني تصورت 😂😂😂….حتى لو اتمرمط بعدها في البيت بس اهم شي احصل شي لذكرى 😉
هالاعلاميات طايحات في جولي شيك 😂😂
هههههه سبحان الله ما أصغرها جنبه
ابك هذا وشلون زوجته عنده كيف تعيش معه
زوجته مغنية ياعين ياليل محد قدها بعد كل عملية ترقد يومين
ماشاء الله تبارك الله.
وش هالهامة الحرمه واصله الى خ ….
التعليقات مغلقه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
العام في مهرجان التمور جاء اطول رجل في العالم
والشباب يتصورون معه 😍😍
ليتني تصورت 😂😂😂….حتى لو اتمرمط بعدها في البيت بس اهم شي احصل شي لذكرى 😉
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
هالاعلاميات طايحات في جولي شيك 😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12939 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه سبحان الله ما أصغرها جنبه
روزا[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 3 شهور
ابك هذا وشلون زوجته عنده كيف تعيش معه
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 3 شهور
زوجته مغنية ياعين ياليل محد قدها بعد كل عملية ترقد يومين
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله تبارك الله.
سلامه المضلعاني حارة ابوسبعه تبوك[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور
وش هالهامة الحرمه واصله الى خ ….
سلامه المضلعاني حارة ابوسبعه تبوك[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور
وش هالهامة الحرمه واصله الى خ ….