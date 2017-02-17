قصيدة القطري عبدالعزيز محمد رثاء في زوجتة - صحيفة صدى الالكترونية

الأحد 21
مايو
علي هونك يا امرؤ القيس
اخي العرجاني : انت ياارستقراط قل خيرأ او اسكت والنار ماتحرق الا. رجل واطيها !! الله يصبره ويعينه ويكون في عونه ويرحم زوجته وشريكة حياته وام عياله ويسكنها فسيح جناته
ابوفهد …
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العرجاني[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 3 شهور
علي هونك يا امرؤ القيس
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
اخي العرجاني : انت ياارستقراط قل خيرأ او اسكت والنار ماتحرق الا. رجل واطيها !! الله يصبره ويعينه ويكون في عونه ويرحم زوجته وشريكة حياته وام عياله ويسكنها فسيح جناته
العرجاني[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 3 شهور
ابوفهد …