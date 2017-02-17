 قصيدة القطري عبدالعزيز محمد رثاء في زوجتة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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قصيدة القطري عبدالعزيز محمد رثاء في زوجتة




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 3 شهور

علي هونك يا امرؤ القيس

[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور

اخي العرجاني : انت ياارستقراط قل خيرأ او اسكت والنار ماتحرق الا. رجل واطيها !! الله يصبره ويعينه ويكون في عونه ويرحم زوجته وشريكة حياته وام عياله ويسكنها فسيح جناته

[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 3 شهور

ابوفهد …