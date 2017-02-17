بالفيديو ..حي الفاخرية في الدمام يتحول إلى مستنقع مائي جراء الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحي الفاخرية في الدمام وقد تحول الى مستنقع مائي بسبب فشل تصريف مياه الأمطار.

و يظهر الفيديو الذي وثقه احد المواطنين بكاميرا جواله حي الفاخرية في الدمام وقد تحول إلى مستنقع مائي ، و أرجع مصور الفيديو هذا المشهد لفساد مشاريع تصريف مياه الأمطار في المنطقة .

وطالب النشطاء بمحاسبة المتسببين في هذا الفشل شبه المتواصل لمشاريع تصريف مياه المطار و الذي يدفع ثمنها الوطن والمواطن على حد سواء.