بالفيديو ..حي الفاخرية في الدمام يتحول إلى مستنقع مائي جراء الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو ..حي الفاخرية في الدمام يتحول إلى مستنقع مائي جراء الأمطار
تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحي الفاخرية في الدمام وقد تحول الى مستنقع مائي بسبب فشل تصريف مياه الأمطار.
و يظهر الفيديو الذي وثقه احد المواطنين بكاميرا جواله حي الفاخرية في الدمام وقد تحول إلى مستنقع مائي ، و أرجع مصور الفيديو هذا المشهد لفساد مشاريع تصريف مياه الأمطار في المنطقة .
وطالب النشطاء بمحاسبة المتسببين في هذا الفشل شبه المتواصل لمشاريع تصريف مياه المطار و الذي يدفع ثمنها الوطن والمواطن على حد سواء.
السعودي[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 شهور
للاسف حي الفاخريه من الاحياء الجديده في الدمام ومعظم سكانه موظفين ارامكو