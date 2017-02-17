ألمانيا تدعو الدول الغربية لعدم جعل مكافحة الإرهاب حملة ضد الإسلام - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فان دير ، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ، الذي أنعقد اليوم الجمعة ، أنه علي جميع الدول الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة إلي عدم جعل حملة مكافحة ” الإرهاب ” حملة ضد الإسلام ، في إشارة ضمنية إلى المرسوم المثير للجدل الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية ، أنه يجب أن نتفادى تحويل ذلك إلى جبهة مشتركة ضد الإسلام والمسلمين، وإلا فإننا نواجه خطر تعميق الهوة التي تشكل تربة خصبة للعنف والإرهاب .