ورشة عمل نسائية الحرمان الثقافي و تأثيره على الأطفال - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

وسط حضور كبير وبرعاية من الأستاذة تمنية المشايخ مديرة مكتب الإشراف بمحافظة بارق أقامت اللجنة الثقافية ببارق مساء يوم الخميس ١٩-٥-١٤٣٨هـ أولى فعاليتها الثقافية النسائية وذلك بورشة عمل حملت عنوان ( الحرمان الثقافي و تأثيره على الأطفال ) والتي قدمتها الأستاذة : ريم حسن عسيري وبإدارة الأستاذة : طيف الشهري .

في بداية الورشة تحدثت الأستاذة ريم عسيري عن تعريف الحرمان الثقافي و نظرياته و أهم مظاهره و تأثيراته على التعليم و النمو اللغوي و نمو الدوافع عند الأطفال إضافة الى النمو العقلي و المعرفي لدى الأطفال ومسلمات تعلم الأطفال ومدى تأثرها بالحرمان الثقافي.

كما شملت الورشة الحديث عن تأثيرات الحرمان الثقافي على الطبقات الاجتماعية الفقيرة و المتوسطة إضافة إلى أبرز ثأثيراته على مرحلة الطفولة المبكرة عند الأطفال.

كما اشتملت الورشة على عدد من الأنشطة التي شارك فيها الحاضرات و تضمنت الورشة كذلك مقاطع تعليمية ذات صلة بموضوع الورشة وقد تم فتح باب النقاش و المشاركة لغرض الاستفادة لجميع الحاضرات .

وفي ختام الورشة تم تسليم جميع الحاضرات شهادات الحضور الخاصة بالورشة.

وقد قدمت اللجنة الثقافية في ختام الفعالية دروعا تذكاريه لكل من :

الأستاذة : تمنية المشايخ مديرة مكتب الإشراف ببارق على رعايتها للفعالية

والأستاذة : ريم حسن عسيري على تقديمها لهذه الورشة

والأستاذة : طيف محمد الشهري على إدارتها للورشة .

هذا و تقدمت اللجنة الثقافية ببارق بخالص الشكر و التقدير للجنة التنمية الاجتماعية ببارق على تعاونها في إتاحة صالة التدريب الخاصة بها لتكون مقرا لهذه الورشة .