غرفة الرياض تحصر الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص لتوطينها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر أن غرفة الرياض ستعقد لقاءات وظيفية متخصصة لتوفير أكبر عدد من الوظائف للشباب السعودي، مشيرة إلى أنها تستعد لحصر الوظائف الشاغرة بمختلف تخصصاتها بشركات القطاع الخاص في محافظات الرياض، بهدف تحقيق سياسة التوطين في المنطقة.

وأوضحت أن الغرفة ستقوم بجانب هذه اللقاءات بتهيئة الشباب للعمل في القطاع الخاص وإعدادهم وتدريبهم وفق متطلبات سوق العمل، وذلك انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

يشار غرفة الرياض تمكنت من توظيف وتدريب 3800 شاب سعودي خلال التسعة أشهر الماضية، فيما عُرضت خلال العام الماضي نحو 3586 وظيفة بالقطاع الخاص عبر الغرفة.