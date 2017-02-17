الهلال الأحمر: 1500 حالة باشرتها الفرق الإسعافية بالجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ذكرت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن إجمالي البلاغات التي تم مباشرتها وإسعافها داخل المهرجان منذ بداية فعاليات مهرجان الجنادرية وحتى يوم الأربعاء تجاوزت 1500 حالة تراوحت ما بين المتوسطة والطفيفة.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه بلغ عدد الحالات التي باشرتها الفرق الاسعافية (1200) حالة وإصابة تقريبا، فيما بلغت الحالات التي باشرتها فرق التطوع (رجال ونساء) تجاوزت (300) حالة تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لها.

وأكد أن جميع الحالات باشرتها الفرق الإسعافية وفرق التطوع من مختلف المواقع الإسعافية المنتشرة بالمهرجان، وقدم الأطباء والمسعفون والمتطوعون الخدمة الإسعافية الطارئة لإنقاذ وعلاج الحالات ، ومن ثم نقلها عبر سيارات الإسعاف للمنشآت الصحية المناسبة.

وناشدت الهيئة زوار المهرجان الالتزام بقواعد المهرجان، بما يكفل سلامتهم وسلامة الجميع وكذلك متابعة كبار السن والأطفال بشكل مستمر لأنهم عرضة للمشاكل الصحية والإصابات.