كريستيانو رونالدو وأنجلينا جولي ونانسي عجرم أبطال مسلسل جديد - صحيفة صدى الالكترونية

كريستيانو رونالدو وأنجلينا جولي ونانسي عجرم أبطال مسلسل جديد
يشارك كل من لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والممثلة الأميركية أنجلينا جولي والمغنية اللبنانية نانسي عجرم في مسلسل يحكي قصة أسرة سورية نازحة من الحرب ومعاناتها اليومية، أُطلق عليه اسم “جسر الحياة.
وقال المخرج التركي أيوب ديرليك قال إن المسلسل سيتم تصويره بجنوب تركيا، وتحديداً في مدينة غازي عنتاب، وسُيعرض في الوقت نفسه في كل من تركيا وأميركا اللاتينية وبعض دول الشرق الأوسط.
وسيشارك في المسلسل الذي سيُعرض على شكل ثلاث مواسم نجوم آخرون، إلا أن ديرليك فضّل عدم ذكر أسمائهم لتبقى “مفاجأة”، مشيراً إلى أن المسلسل يُعد “مسؤولية اجتماعية”.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
😍😍
ي حليلهم هههههه
واللغه الانجليزيه هي اللي راح تجمعهم ع اختلاف لغاتهم
لذلك هي لغة العالم 🖒😊
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
😍😍
ي حليلهم هههههه
واللغه الانجليزيه هي اللي راح تجمعهم ع اختلاف لغاتهم
لذلك هي لغة العالم 🖒😊
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
😍😍
ي حليلهم هههههه
واللغه الانجليزيه هي اللي راح تجمعهم ع اختلاف لغاتهم
لذلك هي لغة العالم 🖒😊
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
برق انت مره قلت تاخذ دورات انجلش وماستفدت
شوووف فيه المجلس الثقافي البريطاني في حي السفارات في الرياض الي هو مركز ايلتس اذا سمعت فيه …هم فرع من جامعة كامبردج البريطانيه يعطون دورات ودروس برسوووم ويعملون اختبار للمتقدم والله ان الحمار يطلع منهم يتكلم انقلش كيف عاد اللي عنده اساسيات او مستواه متوسط ….انا عشان لي عضويه عندهم جتني رساله منهم ان فيه دورات مع بداية السنه الجديده روح لهم واستفسر من القنصليه البريطانيه في الرياض قبل سنتين اختبرت انا عندهم بدون دوره ماجربت دوراتهم لكن اللي جربوهم يمدحوهنهم والله وبالتوفيق للجميع
منيره محماس الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 3 شهور
رائع.