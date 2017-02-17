كريستيانو رونالدو وأنجلينا جولي ونانسي عجرم أبطال مسلسل جديد - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يشارك كل من لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والممثلة الأميركية أنجلينا جولي والمغنية اللبنانية نانسي عجرم في مسلسل يحكي قصة أسرة سورية نازحة من الحرب ومعاناتها اليومية، أُطلق عليه اسم “جسر الحياة.

وقال المخرج التركي أيوب ديرليك قال إن المسلسل سيتم تصويره بجنوب تركيا، وتحديداً في مدينة غازي عنتاب، وسُيعرض في الوقت نفسه في كل من تركيا وأميركا اللاتينية وبعض دول الشرق الأوسط.

وسيشارك في المسلسل الذي سيُعرض على شكل ثلاث مواسم نجوم آخرون، إلا أن ديرليك فضّل عدم ذكر أسمائهم لتبقى “مفاجأة”، مشيراً إلى أن المسلسل يُعد “مسؤولية اجتماعية”.