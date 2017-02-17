 دراسة: بعض الآباء يشعرون بالاكتئاب أثناء فترة حمل زوجاتهم وبعده - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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دراسة: بعض الآباء يشعرون بالاكتئاب أثناء فترة حمل زوجاتهم وبعده

دراسة: بعض الآباء يشعرون بالاكتئاب أثناء فترة حمل زوجاتهم وبعده
نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة حديثة في نيوزيلندا أن بعض الرجال يشعرون بالاكتئاب أثناء وبعد فترة حمل شريكات الحياة، إذ وجد الباحثون في الدراسة التي شملت نحو أربعة آلاف رجل أن نحو ستة في المئة ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب في إحدى المراحل خلال فترة الحمل أو في الأشهر التسعة التالية للولادة.

وأوضح الباحثون أن الحمل والولادة قد يزيدان خطر الاكتئاب عند الرجال وإن كانت الأبحاث تقليديا تركز على النساء اللاتي هن أكثر عرضة للاكتئاب خلال الحمل وبعد الولادة، وذكروا أن أبحاثا سابقة ربطت أيضا بين الآباء المكتئبين ومعاناة الأطفال من مشاكل عاطفية وسلوكية.

وفي الدراسة الجديدة حلل فريق البحث بيانات تم جمعها من شركاء نساء شملتهن دراسة تحت عنوان (جروينج أب إن نيوزيلاند) وكان الموعد المقرر للوضع بين أبريل 2009 ومارس 2010، ووجدت الدراسة أن 2.3 من الآباء عانوا من أعراض اكتئابية خلال حمل شريكاتهم بينما ظهرت الأعراض على 4.3 في المئة من الآباء بعد الولادة.

وارتبطت أعراض الاكتئاب بين الرجال خلال الحمل بشعورهم بالتوتر أو سوء حالتهم الصحية. وزاد احتمال ظهور الأعراض بين الرجال الذين حاصرهم التوتر أثناء الحمل أو انتهت العلاقة بينهم وبين أم الطفل أو من كانوا بلا عمل أو لهم تاريخ من الاكتئاب.


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45 تعليق

[ عدد التعليقات: 16249 ] نشر منذ 3 شهور

علشان كذا لازم يكون عندك أستبتة أسبير…
لاتعطلت الأوله
فالثانية تحت الطلب…
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 2205 ] نشر منذ 3 شهور

التعب على المرأة
والرجل وش دخلّه بالموضوع

الصورة هذي فتنة يانورة

[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور

اكتئاب !! يمكن عندهم
اللي نشوفه الواحد يطير
من الوناسه حتى لو عنده 7
🙃🙃

[ عدد التعليقات: 12922 ] نشر منذ 3 شهور

بالعكس المفروض يكونوا فرحانين إن بيجيهم بيبي هههه 😍

المحرومه 😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 10409 ] نشر منذ 3 شهور

من شان هيك الاسلام اباح اربع نساء لكي لا يتعرض الزوج للاكتئاب النفسي والانحراف الفكري

[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 3 شهور

لازم يتزوج اكثر من وحده علشان لا يكتئب

[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور

اي فعلاا ملاحظهه هالشي ع اخواني ينفرون من حريمهم
وهم حوامل 😁😁😊😊

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور

كذابين ما يكتئب الرجل عندنا كان عندهم ممكن واذا على الزوجة الثانية والثالثة أنتم خلصوا قروض الزوجة الاولى وبعدين تكلموا عن الزواج من ثانية 😂😂😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈🙈🙈 وحدة وعسانا نقوم بحقها وواجباتها من نفقة وبيت وصرفيات ✋🏻✋🏻✋🏻

[ عدد التعليقات: 16249 ] نشر منذ 3 شهور

بالعكس حلو الحمل…تجي أخر اليل..
وزوجتك نايمة
تقرب من بطنها وتسولف مع جنينك..
وتقوله لاترفس فبطن أمك أنتبهه
هذي زوجتي وحبيبتي وماأسمح لك تأذيها..
خلك مؤدب….وتحرك بشويش..
لاتأذي نصي الثاني.ترى أنا الي دفعت المهر وجبت البيت ودفعت كل شي…
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور

لاوالله السبب ان الوحده لاحملت صار وجهها غلط ونفسيتها غلط واسلوبها غلط ….لذلك المحروس يكتئب😊..نقول اول ثلاث شهور عشان الوحام وتعبه معذوره…لكن بعد هيك 🤔وش وضعك ؟؟؟ليه لبسك مشرشح وفيسك باهت وشوشتك منكوشه ؟؟؟الحمل والله له ملابس رووووعه تطلع الوحده كيوت ؟؟؟بس بعضهن هي ماعندها اهتمام في شكلها وهندامها سواء حامل او لا
.
.واصلا يقول علماء النفس في حالات الاكتئاب وهيك …من باب الترويح عن النفس انك ترتدي ملابس جديده وتغيري من اللوك المعتادوهذا يبعث البهجه في نفس الشخص حتى لو في بيتك ..وطبعا هالشي ينعكس بالأيجاب ع الزوج واطفالك ايضا

[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور

وبالنسبه للزوج النصاب 😊
طالما تبي تكون سعيد وماتبي اكتئاب…وتبي زوجه بشوشه عطول وجميله
اكتفي ب 4 بيبيات ولا 5 ترانا بالقرن الواحد والعشرين
ورؤية 2030 لاتبشر بخير

[ عدد التعليقات: 12922 ] نشر منذ 3 شهور

يقهروني يا أمل اللي كذا غصب عنها تهتم بنفسها وبيتها ع الاقل قدام زوجها بس ذا الاشكال يبي لهم جويل تظبطهم من إلى 😄😍

[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور

بالعكس المرأه بس تحمل تصير
قمه في الانوثه .. 😄😄
بس الله يهديهن
البعض تحسون ان ماحمل الاهي
تقل موبؤه ماهي بحامل.🙄🙄

[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور

هم قايلين عن اكتئاب الرجال الا تدخلون المره بكل شي 😅😂

[ عدد التعليقات: 4415 ] نشر منذ 3 شهور

روعه حتى في حملها

[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور

والله ي دانه مايقهرني غيرك انتي والمحرومه 😤😤
اللي مو راضين تفكوني من امل 😂😂…منهي امل هذي 🤔🤔ي صار اللي ترد عليكم غيوم 🙄🙄

[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 3 شهور

الدراسه ذي تنطبق علي الخواجات الرهيفيين مو ابو عراقييب مشققه

[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 3 شهور

غريبه

[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور

ماينلام الرجل اذا هلوس وجاه اكتئاب لاصار توحمت ماتطيق ريحته وماتبيه ولايقرب نهائيا عندها يبعد وماتدانيه وش هالحمال اللي ينفر الرجل الله لايبلاني في اللي عندي وماتكون من هالنوعيات 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 14848 ] نشر منذ 3 شهور

الحرمه اذا اكتئبت من اللي تشوفه يكفي. ان بطنها يتشقق ومن غير باقي التغيرات. لكن الرجل ليش والله لا ر يحمل ولا يلد

[ عدد التعليقات: 12922 ] نشر منذ 3 شهور

خلاص بقولك غيوم آسفه 😨

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور

خيتي دآنـــــــہہ لاتتأسفين كلنا نَعرِف إنها أمل الطيار .

[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور

😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور

لا ي الجرناس من يقوله
صدقني انتم ملخبطين ممكن الاسلوب واحد 😕😕

[ عدد التعليقات: 12922 ] نشر منذ 3 شهور

أمزح معها يالجرناس بس غصب عنك بقولك أمل ههههههه بس إنتي كنتي حاطه أسمك كذا من قبل وخلاص حفظته

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور

ياخيتي يا 🅰ماوراء الغيوم ….الوعد . انا آسف وسامحيني .
بس مثل ماقلتي ممكن الاسلوب واحد .

[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور

تستخف بعقولنا ذي والا ايششش
كلنا عارفين انك امل بلاش هباله وانكار للذات !!!

[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور

الجرناس ع وش تعتذر .
والله انها امل بذاتها 😂😂😁😁
مادري تحسب احنا مانميز ونفهم والا وش قصتها 😂☻!!!

[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور

ممكن هم يلخبطون بس اناا لا 😉😉😉😉😉

[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 3 شهور

م وراء الغيوم ٠٠٠٠٠٠٠الوعد هي امل الطيار وارجعو لدد التعليقات 😜😘😂

[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 3 شهور

لعدد التعليقات تصحيح😭

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور

عزيزتي أسوووم .. 🌸
انا إعتذرت إذا أنا غلطت وما ودي اغلط على أحد .

[ عدد التعليقات: 16249 ] نشر منذ 3 شهور

أنا أشك في دانه والمحرومه
أنهم ماخذين حبوب هلوسه
على أنها حقت سخونه…
😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور

اعرف انها هي محد يعرفها كثري 😂😅
اسلؤب الاستخفاف بالعقول هذا ماحبه
.. ياي مين امل ي دانه ،؟!! 😂😂😂😂😂
😂😂😂😂

حبيبي يالجرناس لبى اخلاقكك العاليهه ☻😍😍😍😍😍

[ عدد التعليقات: 12922 ] نشر منذ 3 شهور

بسم الله علينا من الهلوسه هع 😨

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

حرر الرد

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

حرر الرد

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

ماوراء الغيوم الا الطقاع اقلبي فيسك اقلبيه هههههه.

[ عدد التعليقات: 14848 ] نشر منذ 3 شهور

هههههههههههههههه امل الله يقطع شرك كلا هذي الانكار علشان لا نجي الجوف وننزل ضيوف عليك. ياشين البخل اول تناقزين تعزمين. وتطلقين من ظهر القحم. ويوم صار الامر جد غيرتي اسمك وانكرتي ذاتك. صدق انك جُحا