دراسة: بعض الآباء يشعرون بالاكتئاب أثناء فترة حمل زوجاتهم وبعده - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: بعض الآباء يشعرون بالاكتئاب أثناء فترة حمل زوجاتهم وبعده
كشفت دراسة حديثة في نيوزيلندا أن بعض الرجال يشعرون بالاكتئاب أثناء وبعد فترة حمل شريكات الحياة، إذ وجد الباحثون في الدراسة التي شملت نحو أربعة آلاف رجل أن نحو ستة في المئة ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب في إحدى المراحل خلال فترة الحمل أو في الأشهر التسعة التالية للولادة.
وأوضح الباحثون أن الحمل والولادة قد يزيدان خطر الاكتئاب عند الرجال وإن كانت الأبحاث تقليديا تركز على النساء اللاتي هن أكثر عرضة للاكتئاب خلال الحمل وبعد الولادة، وذكروا أن أبحاثا سابقة ربطت أيضا بين الآباء المكتئبين ومعاناة الأطفال من مشاكل عاطفية وسلوكية.
وفي الدراسة الجديدة حلل فريق البحث بيانات تم جمعها من شركاء نساء شملتهن دراسة تحت عنوان (جروينج أب إن نيوزيلاند) وكان الموعد المقرر للوضع بين أبريل 2009 ومارس 2010، ووجدت الدراسة أن 2.3 من الآباء عانوا من أعراض اكتئابية خلال حمل شريكاتهم بينما ظهرت الأعراض على 4.3 في المئة من الآباء بعد الولادة.
وارتبطت أعراض الاكتئاب بين الرجال خلال الحمل بشعورهم بالتوتر أو سوء حالتهم الصحية. وزاد احتمال ظهور الأعراض بين الرجال الذين حاصرهم التوتر أثناء الحمل أو انتهت العلاقة بينهم وبين أم الطفل أو من كانوا بلا عمل أو لهم تاريخ من الاكتئاب.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14848 ] نشر منذ 3 شهور
ليش هي تحمل وهو يتوحم مثلا والى ايش
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16249 ] نشر منذ 3 شهور
علشان كذا لازم يكون عندك أستبتة أسبير…
لاتعطلت الأوله
فالثانية تحت الطلب…
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
✈️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2205 ] نشر منذ 3 شهور
التعب على المرأة
والرجل وش دخلّه بالموضوع
الصورة هذي فتنة يانورة
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
اكتئاب !! يمكن عندهم
اللي نشوفه الواحد يطير
من الوناسه حتى لو عنده 7
🙃🙃
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12922 ] نشر منذ 3 شهور
بالعكس المفروض يكونوا فرحانين إن بيجيهم بيبي هههه 😍
المحرومه 😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10409 ] نشر منذ 3 شهور
من شان هيك الاسلام اباح اربع نساء لكي لا يتعرض الزوج للاكتئاب النفسي والانحراف الفكري
انسان[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 3 شهور
لازم يتزوج اكثر من وحده علشان لا يكتئب
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور
اي فعلاا ملاحظهه هالشي ع اخواني ينفرون من حريمهم
وهم حوامل 😁😁😊😊
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
كذابين ما يكتئب الرجل عندنا كان عندهم ممكن واذا على الزوجة الثانية والثالثة أنتم خلصوا قروض الزوجة الاولى وبعدين تكلموا عن الزواج من ثانية 😂😂😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈🙈🙈 وحدة وعسانا نقوم بحقها وواجباتها من نفقة وبيت وصرفيات ✋🏻✋🏻✋🏻
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16249 ] نشر منذ 3 شهور
بالعكس حلو الحمل…تجي أخر اليل..
وزوجتك نايمة
تقرب من بطنها وتسولف مع جنينك..
وتقوله لاترفس فبطن أمك أنتبهه
هذي زوجتي وحبيبتي وماأسمح لك تأذيها..
خلك مؤدب….وتحرك بشويش..
لاتأذي نصي الثاني.ترى أنا الي دفعت المهر وجبت البيت ودفعت كل شي…
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
لاوالله السبب ان الوحده لاحملت صار وجهها غلط ونفسيتها غلط واسلوبها غلط ….لذلك المحروس يكتئب😊..نقول اول ثلاث شهور عشان الوحام وتعبه معذوره…لكن بعد هيك 🤔وش وضعك ؟؟؟ليه لبسك مشرشح وفيسك باهت وشوشتك منكوشه ؟؟؟الحمل والله له ملابس رووووعه تطلع الوحده كيوت ؟؟؟بس بعضهن هي ماعندها اهتمام في شكلها وهندامها سواء حامل او لا
.
.واصلا يقول علماء النفس في حالات الاكتئاب وهيك …من باب الترويح عن النفس انك ترتدي ملابس جديده وتغيري من اللوك المعتادوهذا يبعث البهجه في نفس الشخص حتى لو في بيتك ..وطبعا هالشي ينعكس بالأيجاب ع الزوج واطفالك ايضا
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
وبالنسبه للزوج النصاب 😊
طالما تبي تكون سعيد وماتبي اكتئاب…وتبي زوجه بشوشه عطول وجميله
اكتفي ب 4 بيبيات ولا 5 ترانا بالقرن الواحد والعشرين
ورؤية 2030 لاتبشر بخير
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12922 ] نشر منذ 3 شهور
يقهروني يا أمل اللي كذا غصب عنها تهتم بنفسها وبيتها ع الاقل قدام زوجها بس ذا الاشكال يبي لهم جويل تظبطهم من إلى 😄😍
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
بالعكس المرأه بس تحمل تصير
قمه في الانوثه .. 😄😄
بس الله يهديهن
البعض تحسون ان ماحمل الاهي
تقل موبؤه ماهي بحامل.🙄🙄
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور
هم قايلين عن اكتئاب الرجال الا تدخلون المره بكل شي 😅😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 4415 ] نشر منذ 3 شهور
روعه حتى في حملها
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
والله ي دانه مايقهرني غيرك انتي والمحرومه 😤😤
اللي مو راضين تفكوني من امل 😂😂…منهي امل هذي 🤔🤔ي صار اللي ترد عليكم غيوم 🙄🙄
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
انا ماشوف بالمعرفات فوق امل 🙄🙄
انتي مع مين تتكلمين ي دانه 😕
فتووو[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 3 شهور
الدراسه ذي تنطبق علي الخواجات الرهيفيين مو ابو عراقييب مشققه
ابببببببب[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 3 شهور
غريبه
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ماينلام الرجل اذا هلوس وجاه اكتئاب لاصار توحمت ماتطيق ريحته وماتبيه ولايقرب نهائيا عندها يبعد وماتدانيه وش هالحمال اللي ينفر الرجل الله لايبلاني في اللي عندي وماتكون من هالنوعيات 😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14848 ] نشر منذ 3 شهور
الحرمه اذا اكتئبت من اللي تشوفه يكفي. ان بطنها يتشقق ومن غير باقي التغيرات. لكن الرجل ليش والله لا ر يحمل ولا يلد
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
محروومه الرجل يكتئب لان زوجته تجننه😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12922 ] نشر منذ 3 شهور
خلاص بقولك غيوم آسفه 😨
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
دانه ههههههه😂😂😂😂 صح انا اخوف اذا عصبت 😊
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
خيتي دآنـــــــہہ لاتتأسفين كلنا نَعرِف إنها أمل الطيار .
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
لا ي الجرناس من يقوله
صدقني انتم ملخبطين ممكن الاسلوب واحد 😕😕
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12922 ] نشر منذ 3 شهور
أمزح معها يالجرناس بس غصب عنك بقولك أمل ههههههه بس إنتي كنتي حاطه أسمك كذا من قبل وخلاص حفظته
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
ياخيتي يا 🅰ماوراء الغيوم ….الوعد . انا آسف وسامحيني .
بس مثل ماقلتي ممكن الاسلوب واحد .
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور
تستخف بعقولنا ذي والا ايششش
كلنا عارفين انك امل بلاش هباله وانكار للذات !!!
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
لا ي اسوووم مو انا 😂😂
صدقيني ملخبطين كلكم هههخ
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور
الجرناس ع وش تعتذر .
والله انها امل بذاتها 😂😂😁😁
مادري تحسب احنا مانميز ونفهم والا وش قصتها 😂☻!!!
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور
ممكن هم يلخبطون بس اناا لا 😉😉😉😉😉
ام البنات[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 3 شهور
م وراء الغيوم ٠٠٠٠٠٠٠الوعد هي امل الطيار وارجعو لدد التعليقات 😜😘😂
ام البنات[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 3 شهور
لعدد التعليقات تصحيح😭
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
عزيزتي أسوووم .. 🌸
انا إعتذرت إذا أنا غلطت وما ودي اغلط على أحد .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16249 ] نشر منذ 3 شهور
أنا أشك في دانه والمحرومه
أنهم ماخذين حبوب هلوسه
على أنها حقت سخونه…
😂😂😂😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور
اعرف انها هي محد يعرفها كثري 😂😅
اسلؤب الاستخفاف بالعقول هذا ماحبه
.. ياي مين امل ي دانه ،؟!! 😂😂😂😂😂
😂😂😂😂
حبيبي يالجرناس لبى اخلاقكك العاليهه ☻😍😍😍😍😍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12922 ] نشر منذ 3 شهور
بسم الله علينا من الهلوسه هع 😨
سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
ماوراء الغيوم الا الطقاع اقلبي فيسك اقلبيه هههههه.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14848 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههه امل الله يقطع شرك كلا هذي الانكار علشان لا نجي الجوف وننزل ضيوف عليك. ياشين البخل اول تناقزين تعزمين. وتطلقين من ظهر القحم. ويوم صار الامر جد غيرتي اسمك وانكرتي ذاتك. صدق انك جُحا
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه اي ي محرومه ربي لايحرمك فضله 😂😂